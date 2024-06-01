Ночные прогулки и экскурсии Иркутска

Найдено 23 экскурсии в категории «Ночные» в Иркутске, цены от 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Иркутску на авто и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
91 отзыв
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:30
7 345 за всё до 4 чел.
Иркутск: история, легенды и современность
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города
12 июня в 08:30
14 июня в 13:30
7 000 за всё до 4 чел.
Бар-хоппинг по Иркутску
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Эксклюзивный бар-хоппинг: секреты Иркутска
Погрузитесь в мир иркутской барной культуры, открывая заведения, о которых молчат путеводители
10 июня в 19:00
13 июня в 19:00
60004 800 за всё до 4 чел.
Ночной Иркутск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250 за всё до 3 чел.
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
43 отзыва
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона
Начало: В Иркутске
Сегодня в 21:00
Завтра в 19:00
33 340 за всё до 4 чел.
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и уникальных природных памятников Тажеранской степи. Вас ждут живописные бухты Байкала и традиционная кухня
Начало: в вашем месте проживания в Иркутске
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
32 000 за всё до 4 чел.
К острову Ольхон - по льду Байкала
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
55 отзывов
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
33 340 за всё до 4 чел.
Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
С комфортом и под увлекательные рассказы гида-водителя добраться до нужной точки
Начало: Аэропорт
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:00
3 600 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по сибирскому пению
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Мастер-класс по сибирскому пению
Традиции русской песни, вокальные приемы и реконструкция народого праздника
Сегодня в 20:00
Завтра в 11:00
200 за человека
Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест
Прикоснуться к истории края, посетить источники и понять, в чём разница между буузами и позами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
22 500 за всё до 4 чел.
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
Бурятия из Иркутска: Аршан, дацаны, вулканы и термальные источники
Погрузитесь в удивительный мир Бурятии: от потухших вулканов до священных дацанов и целебных источников Аршана. Незабываемое путешествие ждет вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
24 500 за всё до 3 чел.
Парк отдыха живых и мертвых. История главного некрополя Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Парк отдыха живых и мертвых. История главного некрополя Иркутска
Узнавая о судьбах людей, открыть хроники города - на экскурсии по «Иерусалимской горе» с краеведом
Начало: на входе на Иерусалимскую гору
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 2 000 за всё до 7 чел.
К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
12 отзывов
Захватывающая фото-прогулка к ледяным чудесам Байкала с экспертом
Погрузитесь в мир зимнего Байкала, где каждый снимок - это шедевр, созданный природой и вашим мастерством
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
29 700 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия с гидом-краеведом «Старый центр Иркутска»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Авторская экскурсия «Старый центр Иркутска» с личным гидом
Увидеть 100-летнюю аптеку и выяснить, почему иркутское гостеприимство вышло боком Фиделю Кастро
19 июня в 10:30
20 июня в 10:00
4 400 за всё до 3 чел.
Вечерний Иркутск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Эксклюзивная автомобильная экскурсия по вечернему Иркутску
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Иркутска, наслаждаясь его освещёнными улицами и историческими зданиями
Начало: Удобное туристам место в центре Иркутска
Расписание: Любой вечер
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 2 чел.
Трансфер из аэропорта по Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта по Иркутску
Добраться до любой точки города на комфортабельном авто в компании надежного и заботливого водителя
Начало: В аэропорту Иркутска
Сегодня в 13:00
Завтра в 05:30
2 000 за всё до 3 чел.
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
Фотопутешествие от рассвета до заката с элементами обучения и приключения
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
29 700 за всё до 4 чел.
Экскурсия по ночному небу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по ночному небу
Отправиться в космическое путешествие с телескопом и гидом, влюблённым в звёзды и галактики
1 сен в 22:30
2 сен в 22:30
10 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в город профессий в Иркутске
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в город профессий в Иркутске
Через игру развить ценные навыки для настоящей жизни и от души потанцевать под k-pop
Начало: на улице Советской
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
850 за человека
Обзорная прогулка по Иркутску
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Иркутску
Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7
Сегодня в 14:00
12 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Добыть щуку и ощутить эйфорию от борьбы с хищником
16 июня в 07:00
17 июня в 07:00
27 500 за всё до 2 чел.
На выходные в иркутскую деревню
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
На выходные в иркутскую деревню
Насладиться пасторальными пейзажами, послушать истории края и отдохнуть в гостях у местных жителей
Начало: в Иркутске
10 июня в 20:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    1 июня 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
    Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
  • В
    Валентина
    29 мая 2024
    Иркутск: история, легенды и современность
    На экскурсии были 11 мая. Все очень понравилось. Интересный маршрут, автомобильное передвижение чередовали с пешими прогулками, время пролетело незаметно. Альбина
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    рассказывала информативно и с любовью к истории своего края! Отличный формат для людей которые приехали в первый раз в Иркутск. Нас было четыре человека - все остались довольны!!!

  • Г
    Гульнара
    28 мая 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Если вы приехали в Иркутск на короткое время и впервые, как мы, то обязательно выберите экскурсию «По Иркутску на авто
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    и пешком!». Олег за 3 часа погрузит вас в историю Иркутска и Сибири. Он увлекательно расскажет о самом главном и покажет самое интересное, что сами мы не увидели, гуляя по центру. Мы получили бонус - попросили показать место гибели Колчака, а в итоге Олег нас туда отвез и показал не только белый крест, но и памятник в сквере недалеко от места. Время пролетело незаметно, запомнилось очень много. И захотелось еще раз приехать сюда.

  • A
    Anna
    21 мая 2024
    Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
    Спасибо большое Анне за встречу и интересный вводный рассказ от Иркутске и окрестностях! Встретила вовремя, довезла с комфортом и еще поделилась рекомендациями по дальнейшему маршруту, музеям и ресторанам. Смело рекомендую!
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Очень понравилось. Олег много рассказывал про историю Иркутска и в целом освоение Сибири, ответил на все вопросы. Видно, что он
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    с огромной любовью относится к своему городу и обладает широкими знаниями. Общение очень комфортное. В этот день было дождливо и прохладно, Олег дал нам зонты и часть экскурсии мы провели в машине, рассматривая город в тепле. На закате съездили на Иркутскую ГЭС, это было очень красиво. Довольных и усталых Олег привез нас назад в отель. Отличный вечер, рекомендуем!

  • М
    Мария
    16 мая 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Добрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за пару дней до поездки узнали,
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    что паром на остров еще не пошел, а другого способа добраться нет. А зря! И вместо о. Ольхона нас повезли по береговым достопримечательностям Байкала. Все было классно! Водитель, он же гид, Андрей, мастер своего дела! По дороге, по горам, по пескам водит отлично. По пути на точку, и обратно, рассказывал интересные истории о тех местах, где проезжали. Также нас завозили в уютное кафе с этнической кухней (впервые попробовали Тарасун (бурятская настойка на кумысе) и Арбин (конская печень), очень понравилось) На Байкале посетили красивые видовые площадки, несколько мысов, и милый залив, где повстречали табун лошадей. Было очень интересно! Спасибо большое!

    Добрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за паруДобрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за пару
  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Это восторг. Отличная организация и наиприятнейшие люди. Маршруты очень интересные, все пожелания учитываются. Жаль, что так не много времени было, теперь ясно сколько там еще интересных мест.
    Это восторг. Отличная организация и наиприятнейшие люди. Маршруты очень интересные, все пожелания учитываются. Жаль, что такЭто восторг. Отличная организация и наиприятнейшие люди. Маршруты очень интересные, все пожелания учитываются. Жаль, что так
  • В
    Владимир
    1 мая 2024
    К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
    Действительно комфортабельный автобус, хороший гид, который рассказал не только про Байкал, но и про город и вообще про культуру.
  • О
    Олег
    24 апреля 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Все прошло великолепно!
  • С
    Сюзанна
    7 апреля 2024
    Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
    Спасибо Анне за насыщенную экскурсию по городу Иркутск! Анна встретила меня в аэропорту и сразу погрузила в интересную информацию о
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    городе. Экскурсия автомобильная, но во всех знаковых местах города были остановки на осмотр и посещение достопримечательностей. Анна очень живо рассказывала об истории города, отвечая на все интересующие меня вопросы. Благодаря Анне на следующей день в городе мне было легко ориентироваться как для посещения музеев, так и для пешей прогулки. Однозначно рекомендую для тех, кто хочет узнать много об Иркутске за одну экскурсию, особенно если ограничено время пребывания в нем.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Ночные»

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  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
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  6. Ангара
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  8. Знаменский монастырь
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