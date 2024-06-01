1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:30
7 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города
12 июня в 08:30
14 июня в 13:30
7 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный бар-хоппинг: секреты Иркутска
Погрузитесь в мир иркутской барной культуры, открывая заведения, о которых молчат путеводители
10 июня в 19:00
13 июня в 19:00
60004 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона
Начало: В Иркутске
Сегодня в 21:00
Завтра в 19:00
33 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и уникальных природных памятников Тажеранской степи. Вас ждут живописные бухты Байкала и традиционная кухня
Начало: в вашем месте проживания в Иркутске
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
32 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
33 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта - в Листвянку и другие места
С комфортом и под увлекательные рассказы гида-водителя добраться до нужной точки
Начало: Аэропорт
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:00
3 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по сибирскому пению
Традиции русской песни, вокальные приемы и реконструкция народого праздника
Сегодня в 20:00
Завтра в 11:00
200₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест
Прикоснуться к истории края, посетить источники и понять, в чём разница между буузами и позами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
22 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Бурятия из Иркутска: Аршан, дацаны, вулканы и термальные источники
Погрузитесь в удивительный мир Бурятии: от потухших вулканов до священных дацанов и целебных источников Аршана. Незабываемое путешествие ждет вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
24 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парк отдыха живых и мертвых. История главного некрополя Иркутска
Узнавая о судьбах людей, открыть хроники города - на экскурсии по «Иерусалимской горе» с краеведом
Начало: на входе на Иерусалимскую гору
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 2 000₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Захватывающая фото-прогулка к ледяным чудесам Байкала с экспертом
Погрузитесь в мир зимнего Байкала, где каждый снимок - это шедевр, созданный природой и вашим мастерством
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
29 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авторская экскурсия «Старый центр Иркутска» с личным гидом
Увидеть 100-летнюю аптеку и выяснить, почему иркутское гостеприимство вышло боком Фиделю Кастро
19 июня в 10:30
20 июня в 10:00
4 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная автомобильная экскурсия по вечернему Иркутску
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Иркутска, наслаждаясь его освещёнными улицами и историческими зданиями
Начало: Удобное туристам место в центре Иркутска
Расписание: Любой вечер
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта по Иркутску
Добраться до любой точки города на комфортабельном авто в компании надежного и заботливого водителя
Начало: В аэропорту Иркутска
Сегодня в 13:00
Завтра в 05:30
2 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
13 часов
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
Фотопутешествие от рассвета до заката с элементами обучения и приключения
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
29 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по ночному небу
Отправиться в космическое путешествие с телескопом и гидом, влюблённым в звёзды и галактики
1 сен в 22:30
2 сен в 22:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в город профессий в Иркутске
Через игру развить ценные навыки для настоящей жизни и от души потанцевать под k-pop
Начало: на улице Советской
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
850₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Иркутску
Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7
Сегодня в 14:00
12 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Добыть щуку и ощутить эйфорию от борьбы с хищником
16 июня в 07:00
17 июня в 07:00
27 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
На выходные в иркутскую деревню
Насладиться пасторальными пейзажами, послушать истории края и отдохнуть в гостях у местных жителей
Начало: в Иркутске
10 июня в 20:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара1 июня 2024Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
- ВВалентина29 мая 2024На экскурсии были 11 мая. Все очень понравилось. Интересный маршрут, автомобильное передвижение чередовали с пешими прогулками, время пролетело незаметно. Альбина
- ГГульнара28 мая 2024Если вы приехали в Иркутск на короткое время и впервые, как мы, то обязательно выберите экскурсию «По Иркутску на авто
- AAnna21 мая 2024Спасибо большое Анне за встречу и интересный вводный рассказ от Иркутске и окрестностях! Встретила вовремя, довезла с комфортом и еще поделилась рекомендациями по дальнейшему маршруту, музеям и ресторанам. Смело рекомендую!
- ООльга18 мая 2024Очень понравилось. Олег много рассказывал про историю Иркутска и в целом освоение Сибири, ответил на все вопросы. Видно, что он
- ММария16 мая 2024Добрый день! Изначально приобретали тур одним днем на о. Ольхон и были расстроены, когда за пару дней до поездки узнали,
- ИИрина14 мая 2024Это восторг. Отличная организация и наиприятнейшие люди. Маршруты очень интересные, все пожелания учитываются. Жаль, что так не много времени было, теперь ясно сколько там еще интересных мест.
- ВВладимир1 мая 2024Действительно комфортабельный автобус, хороший гид, который рассказал не только про Байкал, но и про город и вообще про культуру.
- ООлег24 апреля 2024Все прошло великолепно!
- ССюзанна7 апреля 2024Спасибо Анне за насыщенную экскурсию по городу Иркутск! Анна встретила меня в аэропорту и сразу погрузила в интересную информацию о
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Ночные»
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