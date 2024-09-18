Наука выяснила, что на территории Иркутска первобытный человек обитал 30-50 тысяч лет назад! В лёгкой и доступной форме я познакомлю вас с современными представлениями о жизни древних людей в Восточной Сибири. Вы откроете страницы местной археологии, а также вдохновляющие эпизоды из жизни и научного творчества талантливых людей.

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Описание экскурсии

Достоверно известно, что первые поселения на территории, где сегодня расположен Иркутск, существовали еще в период палеолита (древнекаменный век). В городе и его окрестностях известно множество археологических местонахождений — я покажу вам самые значимые их них.

Пространство в окрестностях Спасского храма

Здесь когда-то был построен Иркутский острог, о котором напоминает церковь — старейшее здание города. Территория острога входит в пятёрку археологических охранных зон города.

Площадка около памятника Александру III

Пассионарное место: скопление университетских корпусов в компании с музеем Восточно-Сибирского отдела Географического общества. А через реку отсюда можно увидеть левый берег Ангары — местоположение знаменитого Глазковского некрополя.

130-й квартал

С этим местом связана история кладбищ и погостов уже исторического времени. Кроме того, в Иркутской слободе расположен отдел «Окно в Азию» Иркутского краеведческого музея, в котором одна из постоянных экспозиций посвящена археологии.

О прошлом — нескучно!

Важной частью программы станет обзор объектов, связанных с изучением древностей: первого в стране провинциального музея, второго в Сибири классического университета. Я расскажу, как эти организации на протяжении десятилетий хранили и пополняли знания о сибирской археологии.

Организационные детали