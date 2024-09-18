Археологическая экскурсия «Иркутск: точка отсчёта»

Исследовать стоянки древних людей, некрополи и другие чудеса «колыбели человечества»
Наука выяснила, что на территории Иркутска первобытный человек обитал 30-50 тысяч лет назад! В лёгкой и доступной форме я познакомлю вас с современными представлениями о жизни древних людей в Восточной Сибири.

Вы откроете страницы местной археологии, а также вдохновляющие эпизоды из жизни и научного творчества талантливых людей.
Археологическая экскурсия «Иркутск: точка отсчёта»
Археологическая экскурсия «Иркутск: точка отсчёта»
Археологическая экскурсия «Иркутск: точка отсчёта»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Достоверно известно, что первые поселения на территории, где сегодня расположен Иркутск, существовали еще в период палеолита (древнекаменный век). В городе и его окрестностях известно множество археологических местонахождений — я покажу вам самые значимые их них.

Пространство в окрестностях Спасского храма

Здесь когда-то был построен Иркутский острог, о котором напоминает церковь — старейшее здание города. Территория острога входит в пятёрку археологических охранных зон города.

Площадка около памятника Александру III

Пассионарное место: скопление университетских корпусов в компании с музеем Восточно-Сибирского отдела Географического общества. А через реку отсюда можно увидеть левый берег Ангары — местоположение знаменитого Глазковского некрополя.

130-й квартал

С этим местом связана история кладбищ и погостов уже исторического времени. Кроме того, в Иркутской слободе расположен отдел «Окно в Азию» Иркутского краеведческого музея, в котором одна из постоянных экспозиций посвящена археологии.

О прошлом — нескучно!

Важной частью программы станет обзор объектов, связанных с изучением древностей: первого в стране провинциального музея, второго в Сибири классического университета. Я расскажу, как эти организации на протяжении десятилетий хранили и пополняли знания о сибирской археологии.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута около 3,5 км
  • Все объекты осматриваем снаружи, посещение музеев не предусмотрено

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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