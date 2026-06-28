Июль и август - лучшие месяцы для экскурсии по Иркутску. В это время город особенно оживает, и вы сможете насладиться прогулками по историческим местам без спешки и суеты. Летние месяцы позволяют комфортно исследовать все уголки города, включая старинные здания и памятники архитектуры. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для посещения. В это время меньше туристов, что создаёт более спокойную атмосферу для изучения истории и культуры Иркутска. Эти месяцы дают возможность насладиться экскурсиями в более уединённой обстановке.

Иркутск, город с богатым историческим наследием, ждет вас в увлекательной экскурсии с историком. Откроется величие прошлого: от основания острога до превращения в центр Восточной Сибири.Вы узнаете о вкладе иркутских купцов

в освоение Дальнего Востока и Северной Америки, об их роли в создании Российско-Американской компании. Истории миссионерской деятельности Русской православной церкви и Иркутской духовной семинарии оживут перед вами. Познакомитесь с деятельностью Н.Н. Муравьева-Амурского, его вкладом в развитие региона. Прогулка по историческим местам Иркутска, включая Знаменский монастырь и 130 квартал, раскроет перед вами историческую застройку города. Эта экскурсия - настоящее погружение в историю Иркутска, его культуру и архитектуру

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Иркутские творцы истории

О главных страницах прошлого мы будем говорить через судьбы людей, которые его создавали и формировали облик города. Отдельно поговорим о связи Иркутска с миссионерской деятельностью Русской православной церкви в Сибири, Китае и Монголии. Вы узнаете, как благодаря Пекинской духовной миссии Иркутск стал центром одноименной епархии, как православные миссионеры проходили подготовку и обучение в Иркутской духовной семинарии.

Кроме того, не обойдем вниманием деятельность иркутских купцов — вы узнаете о спонсируемых ими торгово-промысловых экспедициях 18 века, освоении берегов Северной Америки и образовании Российско-Американской компании. Станет понятным, почему в городе, удаленном на тысячи километров от морей и океанов, возникло морское адмиралтейство. И, конечно, я расскажу о Петре Великом Дальнего Востока — иркутском генерал-губернаторе Н. Н. Муравьеве-Амурском — и начале освоения региона в середине 19 века.

Путь города и создание его облика

Вы узнаете, как небольшое укрепленное поселение, основанное во второй половине 17 века, спустя сто с небольшим лет стало главным торгово-административным центром Восточной Сибири. И представите, как происходила застройка и формирование кварталов города после крупного иркутского пожара в 1879 году — обсудим старые и новые традиции деревянного и каменного строительства.

Маршрут прогулки пройдет по историческим и памятным местам. Вы побываете там, где располагался Иркутский острог, на Нижней набережной Ангары. Посетите территорию Знаменского женского монастыря. Погуляете по старой части города, «Большой» улице и пройдете вдоль бывшей резиденции генерал-губернаторов Восточной Сибири. А также увидите одно из старейших каменных зданий Иркутска (18 века) и осмотрите 130 квартал — особую зону исторической застройки с памятниками деревянного зодчества.

Организационные детали