Иркутск с историком: от острога до города

Понять, как развивался город, через яркие события его прошлого и познакомиться с памятниками старины

Сибирский город в долине Ангары для многих — лишь перевалочный пункт на пути к Байкалу. Однако его самобытное прошлое достойно внимания. Вы раскроете роль Иркутска в освоении Дальнего Востока и берегов Северной Америки. Осознаете ценность исторической застройки.

И услышите о людях, превративших небольшое поселение в главный торгово-административный центр Восточной Сибири.
Иркутск с историком: от острога до города
Иркутск с историком: от острога до города
Иркутск с историком: от острога до города
Иркутск с историком: от острога до города
Иркутск с историком: от острога до города
Иркутск с историком: от острога до города
Иркутск с историком: от острога до города
Иркутск с историком: от острога до города
Иркутск с историком: от острога до города
Иркутск с историком: от острога до города
Иркутск с историком: от острога до города
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Описание

Что вас ожидает

Иркутские творцы истории

О главных страницах прошлого мы будем говорить через судьбы людей, которые его создавали и формировали облик города. Отдельно поговорим о связи Иркутска с миссионерской деятельностью Русской православной церкви в Сибири, Китае и Монголии. Вы узнаете, как благодаря Пекинской духовной миссии Иркутск стал центром одноименной епархии, как православные миссионеры проходили подготовку и обучение в Иркутской духовной семинарии.

Кроме того, не обойдем вниманием деятельность иркутских купцов — вы узнаете о спонсируемых ими торгово-промысловых экспедициях 18 века, освоении берегов Северной Америки и образовании Российско-Американской компании. Станет понятным, почему в городе, удаленном на тысячи километров от морей и океанов, возникло морское адмиралтейство. И, конечно, я расскажу о Петре Великом Дальнего Востока — иркутском генерал-губернаторе Н. Н. Муравьеве-Амурском — и начале освоения региона в середине 19 века.

Путь города и создание его облика

Вы узнаете, как небольшое укрепленное поселение, основанное во второй половине 17 века, спустя сто с небольшим лет стало главным торгово-административным центром Восточной Сибири. И представите, как происходила застройка и формирование кварталов города после крупного иркутского пожара в 1879 году — обсудим старые и новые традиции деревянного и каменного строительства.

Маршрут прогулки пройдет по историческим и памятным местам. Вы побываете там, где располагался Иркутский острог, на нижней набережной Ангары. Посетите территорию Знаменского женского монастыря. Погуляете по старой части города, «Большой» улице и пройдете вдоль бывшей резиденции генерал-губернаторов Восточной Сибири. А также увидите одно из старейших каменных зданий Иркутска (18 века) и осмотрите 130 квартал — особую зону исторической застройки с памятниками деревянного зодчества.

Организационные детали

  • По желанию возможна корректировка маршрута
  • Дополнительных расходов не предвидится

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в сквере им. Кирова или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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