Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Иркутска, открывая его историю вместе с опытным историком
Иркутск, город с богатым историческим наследием, ждет вас в увлекательной экскурсии с историком. Откроется величие прошлого: от основания острога до превращения в центр Восточной Сибири.
Вы узнаете о вкладе иркутских купцов читать дальшеуменьшить
в освоение Дальнего Востока и Северной Америки, об их роли в создании Российско-Американской компании.
Истории миссионерской деятельности Русской православной церкви и Иркутской духовной семинарии оживут перед вами. Познакомитесь с деятельностью Н.Н. Муравьева-Амурского, его вкладом в развитие региона.
Прогулка по историческим местам Иркутска, включая Знаменский монастырь и 130 квартал, раскроет перед вами историческую застройку города. Эта экскурсия - настоящее погружение в историю Иркутска, его культуру и архитектуру
🌟 Уникальная историческая экскурсия с профессиональным историком
🏛 Погружение в прошлое Иркутска и его роль в освоении Дальнего Востока
🌍 Интересные факты о миссионерской деятельности и торговых экспедициях
🛤 Прогулка по историческим местам и памятникам города
🏘 Знакомство с традициями деревянного и каменного строительства
📜 Узнаете о выдающихся личностях, формировавших облик города
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Июль и август - лучшие месяцы для экскурсии по Иркутску. В это время город особенно оживает, и вы сможете насладиться прогулками по историческим местам без спешки и суеты. Летние месяцы позволяют комфортно исследовать все уголки города, включая старинные здания и памятники архитектуры.
Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для посещения. В это время меньше туристов, что создаёт более спокойную атмосферу для изучения истории и культуры Иркутска. Эти месяцы дают возможность насладиться экскурсиями в более уединённой обстановке.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Иркутский острог
Нижняя набережная Ангары
Знаменский женский монастырь
Старая часть города
Большая улица
Резиденция генерал-губернаторов Восточной Сибири
Старейшее каменное здание Иркутска
130 квартал
Описание экскурсии
Иркутские творцы истории
О главных страницах прошлого мы будем говорить через судьбы людей, которые его создавали и формировали облик города. Отдельно поговорим о связи Иркутска с миссионерской деятельностью Русской православной церкви в Сибири, Китае и Монголии. Вы узнаете, как благодаря Пекинской духовной миссии Иркутск стал центром одноименной епархии, как православные миссионеры проходили подготовку и обучение в Иркутской духовной семинарии.
Кроме того, не обойдем вниманием деятельность иркутских купцов — вы узнаете о спонсируемых ими торгово-промысловых экспедициях 18 века, освоении берегов Северной Америки и образовании Российско-Американской компании. Станет понятным, почему в городе, удаленном на тысячи километров от морей и океанов, возникло морское адмиралтейство. И, конечно, я расскажу о Петре Великом Дальнего Востока — иркутском генерал-губернаторе Н. Н. Муравьеве-Амурском — и начале освоения региона в середине 19 века.
Путь города и создание его облика
Вы узнаете, как небольшое укрепленное поселение, основанное во второй половине 17 века, спустя сто с небольшим лет стало главным торгово-административным центром Восточной Сибири. И представите, как происходила застройка и формирование кварталов города после крупного иркутского пожара в 1879 году — обсудим старые и новые традиции деревянного и каменного строительства.
Маршрут прогулки пройдет по историческим и памятным местам. Вы побываете там, где располагался Иркутский острог, на Нижней набережной Ангары. Посетите территорию Знаменского женского монастыря. Погуляете по старой части города, «Большой» улице и пройдете вдоль бывшей резиденции генерал-губернаторов Восточной Сибири. А также увидите одно из старейших каменных зданий Иркутска (18 века) и осмотрите 130 квартал — особую зону исторической застройки с памятниками деревянного зодчества.
Организационные детали
По желанию возможна корректировка маршрута
Дополнительных расходов не предвидится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Школьники
1330 ₽
Стандартный
1805 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере им. Кирова или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 1087 туристов
Здравствуйте, дорогие гости города! Иркутск — исторический город и, как написал А. П. Чехов, «Иркутск — превосходный город. Совсем интеллигентный». Раскрыть страницы его истории помогу я профессиональный экскурсовод, аспирант, научный сотрудник областного музея.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 146 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
143
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–
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1
–
Е
Елена
Хотелось познакомиться с историей Иркутска, и мы не ошиблись с выбором. Алексей настоящий профессионал, историк, поэтому у него интересная подача материала, архивные фотоснимки, малоизвестные факты. Было очень необычно стоять на какой-нибудь площади и сравнивать вид с этой же точки с видом на столетнем снимке! Непередаваемое чувство, как будто на машине времени перенеслись. Прогулялись по улочкам со старинными зданиями, очень атмосферно.
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Н
Наталья
Дата посещения: 2 янв 2026
Организована экскурсия очень грамотно, с историческим фактами и интересными историями, на комфортном новеньком автомобиле. Мы получили хорошие впечатления, в том числе и от общения с Алексеем, чувствовали себя настоящими гостями города.
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Юрий
Алексей спасибо вам огромное! Люди если будете выбирать экскурсию по Иркутску, однозначно АЛЕКСЕЙ. Очень легко, ненавязчиво, не грузит датами, интересно. И САМОЕ ГЛАВНОЕ - он настоящий экскурсовод -профи!!! Что не спросишь, все ответит! Он ранее работал в музее! Он квалифицированный профи. Алексей спасибо вам!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
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А
Анна
Алексей - прекрасный рассказчик, материал дает структурировано. Никаких домыслов, только факты. Очевидно, все что касается истории Иркутска, иркутян, и в целом Сибири - это дело его жизни, не по верхам. Прекрасный новенький микроавтобус дополняет впечатление.
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В
Вепрева
Очень хорошая экскурсия, познавательно, интересно, комфортно. Алексей отлично знает историю, подскажет какие места еще можно посетить. Замечательно для знакомства с Иркутском.
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Н
Наталья
Нам ОЧЕНЬ понравилась экскурсия. У Алексея прекрасные разносторонние академические знания истории, при этом он очень просто и интересно рассказывает. Даже, если наши вопросы выходили за рамки экскурсии, Алексей отвечал подробно, ссылаясь на исторические факты и документы. Было интересно. Экскурсия прошла на одном дыхании.
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