Мы отправимся в поселок Большое Голоустное, чтобы полюбоваться открывающимися видами на озеро Байкал. Посетим местный храм, попробуем бурятские буузы и травяной чай.
В зимнее время у нас будет возможность прокатиться по льду озера на коньках, а летом — полюбоваться живописными панорамами со смотровых площадок.
В зимнее время у нас будет возможность прокатиться по льду озера на коньках, а летом — полюбоваться живописными панорамами со смотровых площадок.
Описание экскурсииЧто вас ожидает Мы отправимся в увлекательную поездку к Байкалу на легковом автомобиле из Иркутска. Посёлок Большое Голоустное — прекрасное место, чтобы насладиться красотами озера Байкал, сделать фотографии на фоне водных просторов и природных пейзажей. Частая цель поездки в этот посёлок — возможность побывать на самом известном озере в мире и попробовать блюда бурятской кухни, а также насладиться чистым воздухом и нетронутой природой. Важная информация:
- Позавтракайте перед путешествием.
- Надевайте одежду по погоде (частые холодные ветра) • Возьмите наличные для сувениров и доп. услуг.
По запросу в любой удобный день в 9:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Живописания дорога до Байкала (возможна остановка и кормлением лошадей)
- Посёлок Большое Голоустное
- Озеро Байкал - Сухое озеро (летом) - Пузыри и лед (зимой)
- Свято-Никольская Церковь
- Смотровая площадка «Кудыкина гора»
Что включено
- Трансфер Иркутск - Б. Голоустное - Иркутск
- Услуги проводника
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- В зимнее время на месте дополнительно возможны прогулки на хивусе (катер на воздушной подушке - около 4000 руб.)
- Коньки на прокат
- Катание на лошадях или другом транспорте (по присутствию на месте)
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас по вашему адресу
Завершение: Возвратим по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу в любой удобный день в 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Это было моё первое знакомство с Байкалом. Вячеслав заехал за мной домой вовремя, сразу началось приятное общение. Очень классный гид, прекрасная индивидуальная экскурсия. Это так здорово, никого не ждать и
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Л
Реальность превзошла ожидания на 100500 процентов. Гиды, Марина и Вячеслав доставили нам не только эстетическое, но и интеллектуальное удовольствие. Четкая организация, забота о туристах и очень теплое отношение. Теплое настолько,
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И
Восхитительную экскурсию в Большое Голоустное нам провёл гид Вячеслав. В дороге, везде Вячеслав всё время нам рассказывал и давал интересные сведения о Сибирском крае. Делал остановки по нашим просьбам для
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Д
Безумно понравилась экскурсия 😊 Много было рассказано историй, атмосферная поездка)
Увидели невероятную красоту, попробовали вкусную еду 😊 Благодарна гиду за классные впечатления 😊
Увидели невероятную красоту, попробовали вкусную еду 😊 Благодарна гиду за классные впечатления 😊
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Е
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В
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