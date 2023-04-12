Поездка на Байкал п. Большое Голоустное

Поездка на Байкал п

Описание
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Поездка на Байкал п. Большое Голоустное
Поездка на Байкал п. Большое Голоустное
Поездка на Байкал п. Большое Голоустное
Поездка на Байкал п. Большое Голоустное
Поездка на Байкал п. Большое Голоустное
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Живописания дорога до Байкала (возможно с остановкой и кормлением лошадей)
  • Посёлок большое Голоустное
  • Озеро Байкал
  • Церковь Свято-Никольская
  • Смотровая площадка «кудыкина гора»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Поездка на Байкал на лёгковом автомобиле из Иркутска в Посёлок Большое Голоустное.
Прекрасное место насладиться красотами озеро Байкал.
Сделать фотографии на фоне чистейшего льда и природных пейзажей.
Частая цель поездки в данный посёлок — возможность покататься на коньках по самому большому озеру в мире и попробовать блюда бурятской кухни, а также насладиться чистым воздухом и не тронутой природой.

По бронированию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Иркутск - Б. Голоустное - Иркутск
  • Услуги проводника
  • Вода
Что не входит
  • Дополнительно на месте возможны прогулки на хивусе (катер на воздушной подушке около 4000 р)
  • Прокат коньков (можно взять при заказе тура написав при бронировании -500 р человек)
  • Катание на лошадях или другом транспорте (по присутствию на месте)
  • Перекус
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заезд по адресу
Завершение: Возврат
Когда и сколько длится?
Когда: По бронированию
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Позавтракайте перед путешествием
  • Одежда по погоде (частые холодные ветра)
  • Наличность для сувениров и доп услуг
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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