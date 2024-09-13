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что с первый минут общения было чувство, что мы знакомы уже давно. Они постарались показать нам не только то, на что мы были изначально настроены, но и много чего еще. Было очень здорово, комфортно и познавательно. Спасибо им за яркий акцент нашего пребывания на Байкале. От души рекомендуем.