Поездка на Байкал п
Ближайшие даты:
12
апр
апр
13
апр
апр
14
апр
апр
15
апр
апр
16
апр
апр
17
апр
апр
18
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Живописания дорога до Байкала (возможно с остановкой и кормлением лошадей)
- Посёлок большое Голоустное
- Озеро Байкал
- Церковь Свято-Никольская
- Смотровая площадка «кудыкина гора»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Поездка на Байкал на лёгковом автомобиле из Иркутска в Посёлок Большое Голоустное.
Прекрасное место насладиться красотами озеро Байкал.
Сделать фотографии на фоне чистейшего льда и природных пейзажей.
Частая цель поездки в данный посёлок — возможность покататься на коньках по самому большому озеру в мире и попробовать блюда бурятской кухни, а также насладиться чистым воздухом и не тронутой природой.
По бронированию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Иркутск - Б. Голоустное - Иркутск
- Услуги проводника
- Вода
- Что не входит
- Дополнительно на месте возможны прогулки на хивусе (катер на воздушной подушке около 4000 р)
- Прокат коньков (можно взять при заказе тура написав при бронировании -500 р человек)
- Катание на лошадях или другом транспорте (по присутствию на месте)
- Перекус
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заезд по адресуЗавершение: Возврат
- Когда и сколько длится?
- Когда: По бронированиюЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Позавтракайте перед путешествием
- Одежда по погоде (частые холодные ветра)
- Наличность для сувениров и доп услуг
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска
Индивидуальные
Пешеходные
На весь день
Трансфер
Похожие туры из Иркутска
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Байкал
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
у вашего отеля в Иркутске
Завтра
13 апр
14 апр
15 апр
от 10 989₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Сказочные панорамы, самое красивое ледяное полотно на озере и магические зоны западного берега
16 апр
18 апр
19 апр
21 апр
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Большое Голоустное и пасторальная красота Байкала
Познакомиться с достопримечательностями одного из самых популярных и красивых маршрутов в регионе
Завтра
13 апр
14 апр
15 апр
13 000₽ за всё до 3 чел.
Заказать
Дата и количество участников выбирается при бронировании