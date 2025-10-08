Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас на научно-познавательную экскурсию, где при участии ученого-гидробиолога вы отправитесь на мини-экспедицию к озеру, изучите эндемичные виды и познакомитесь с такими науками, как ихтиология, гидробиология и этнография. В программе: мастер-класс по отлову байкальских животных и знакомство с их уникальным миром. Вас ждут настоящие полевые работы и глубокие знания о жизни в глубинах Байкала.