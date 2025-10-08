Приглашаем вас на научно-познавательную экскурсию, где при участии ученого-гидробиолога вы отправитесь на мини-экспедицию к озеру, изучите эндемичные виды и познакомитесь с такими науками, как ихтиология, гидробиология и этнография. В программе: мастер-класс по отлову байкальских животных и знакомство с их уникальным миром. Вас ждут настоящие полевые работы и глубокие знания о жизни в глубинах Байкала.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание мастер-классаПрограмма научно-познавательной экскурсии «Байкал море загадок» Мы приготовили для вас тур - экспедицию совмещенную с настоящей научной работой при участии ученого-гидробиолога. Что нас ждет в таком туре? Мини-путешествие к озеру Байкал.
- Игра «Что мы знаем об озере Байкал?» • Рассказ об уникальности животного и растительного мира Байкала.
- Мастер-класс по отлову эндемичных байкальских животных, обитающих в прибрежной зоне Байкала.
- Знакомство с эндемиками Байкала, рассмотрим пойманных животных в бинокуляром. Познакомитесь с такими науками как: ихтиология, гидробиология+этнография, археология, почвоведение, а ещё фотография как искусство. И нет, это не музей. Это самые настоящие полевые работы. Никогда не были в таком туре? Отлично, а мы это делаем. Программа построена гармонично и позволит отдохнуть, получить очень глубокие знания о жизни в глубинах Байкала. Важная информация: Период проведения: июнь-сентябрь. Продолжительность экскурсии: 4-5 часов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Берег Байкала
- Пос. Листвянка
- Исследовательский институт
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Иркутск, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Период проведения: июнь-сентябрь
- Продолжительность экскурсии: 4-5 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
