Путешествие на остров Ольхон

Мы отправимся с вами в самое сердце Байкала - на самый большой остров Ольхон

Мы отправимся с вами в самое сердце Байкала — на самый большой остров Ольхон.

Посетим место силы — мыс Бурхан, где в пещере, по преданию, обитал дух-хозяин острова.

Прогуляемся по песчаному Сарайскому пляжу.

И познакомимся с самым крупным поселением острова — поселком Хужиром, где полюбуемся умиротворяющим пейзажем Байкала с высоты птичьего полета.
Путешествие на остров Ольхон
Путешествие на остров Ольхон
Путешествие на остров Ольхон
Путешествие на остров Ольхон
Путешествие на остров Ольхон
Путешествие на остров Ольхон
Путешествие на остров Ольхон

Что вы увидите 🤩

  • город Иркутск
  • степи Иркутского района и Усть-Ордынского Бурятского округа
  • Прибайкальский хребет
  • Тажеранские степи Ольхонского района
  • Малое море озера Байкал
  • остров Ольхон
  • мыс Бурхан
  • скала Шаманка
  • Сарайский пляж
  • пос. Хужир
  • обзорная площадка над Хужиром.

Что вас ждет:

  • Из Иркутска на вместительном внедорожнике мы отправимся в увлекательное путешествие на Малое море озера Байкал. По дороге полюбуемся степями Иркутского района и Усть-Ордынского Бурятского округа, а также загадочными Тажеранскими степями Ольхонского района.
  • Остановимся на обед в одном из поселков: Баяндай или Еланцы. Здесь вам предложат вкусные блюда бурятской и русской кухни.
  • По Малому морю озера Байкал паромом мы переправимся на остров Ольхон. Здесь обитают гигантские степные орлы, которые в Бурятии считались священными, растут растения ледникового периода и на несколько километров растянулся песчаный Сарайский пляж, поросший сосновым лесом.
  • На острове мы посетим овеянный легендами мыс Бурхан со скалой Шаманкой и прогуляемся по поселку Хужир. А после полюбуемся на Байкал со смотровой площадки.

Важно знать:

  • Обед в кафе оплачивается отдельно.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
25 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер на джипе
  • услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • обед в пути
Где начинаем и завершаем
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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ежедневно

Василий И.
Василий И.
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