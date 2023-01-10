Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала

Увидеть фантастические ландшафты байкальских берегов и лёд во всех его формах

У народов Крайнего Севера есть более 50 слов для снега.

А зимой на Байкале можно встретить до 53 разновидностей льда — среди них есть такие, которые не поддаются описанию и научному объяснению.

Это надо увидеть своими глазами! Мы отправимся из Иркутска на остров Ольхон по знаменитому «зимнику», посетим отдаленные пещеры и гроты и изучим природу чистейшего в мире льда.
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
Из Иркутска на остров Ольхон по льду Байкала
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Описание

Что вас ожидает

Ледовые сокровища Байкала

Слышали когда-нибудь про колобовник? Хотите научиться бурханить? Тогда ждем вас в увлекательном путешествии к зимнему Байкалу! После того, как за 3-4 часа вы преодолеете Байкальский тракт в окружении заснеженных берегов и островов, вас ждет выезд на лёд. В сопровождении опытного гида-водителя, или как говорят в этих краях, «ледового капитана», вы получите заряд адреналина, слушая треск льда под колёсами автомобиля — сначала тонкий, словно рвётся волос, а затем переходящий в грохот. Почувствуете мистическую энергетику этих мест и научитесь призывать местных духов. И конечно, увидите настоящий калейдоскоп ледяных чудес: наплески на скалах, застывшие в толще пузырьки, гигантские сосульки и торосы.

С материка на остров

Мы продумали маршрут так, чтобы в короткий световой день успеть посмотреть максимальное количество локаций и в итоге оказаться у знакового места, визитной карточки всего Байкала — скалы Шаманка на Ольхоне. Вы посетите:

  • мыс Кобылья голова, где по преданию останавливалась лошадь самого Чингисхана;
  • необитаемый остров Огой с буддийской Ступой Просветления, где можно пополнить запас благих дел;
  • ритуальные столбы Сэргэ, символизирующие «древо жизни»;
  • скалу Шаманка, одну из девяти святыней Азии, на овеянном легендами мысе Бурхан.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных автомобилях Rеnault Duster или Hyundai Solaris
  • Экскурсия начинается в Иркутске. Общая протяженность маршрута до мыса Бурхан и обратно — 550 км.
  • В стоимость включены: транспорт и сопровождение гида, питьевая вода, горячий чай
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в национальный парк (150 руб. с человека)
  • Обед в кафе (от 400 руб. с человека)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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