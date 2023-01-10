Слышали когда-нибудь про колобовник? Хотите научиться бурханить? Тогда ждем вас в увлекательном путешествии к зимнему Байкалу! После того, как за 3-4 часа вы преодолеете Байкальский тракт в окружении заснеженных берегов и островов, вас ждет выезд на лёд. В сопровождении опытного гида-водителя, или как говорят в этих краях, «ледового капитана», вы получите заряд адреналина, слушая треск льда под колёсами автомобиля — сначала тонкий, словно рвётся волос, а затем переходящий в грохот. Почувствуете мистическую энергетику этих мест и научитесь призывать местных духов. И конечно, увидите настоящий калейдоскоп ледяных чудес: наплески на скалах, застывшие в толще пузырьки, гигантские сосульки и торосы.
Мы продумали маршрут так, чтобы в короткий световой день успеть посмотреть максимальное количество локаций и в итоге оказаться у знакового места, визитной карточки всего Байкала — скалы Шаманка на Ольхоне. Вы посетите: