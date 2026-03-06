Слышали когда-нибудь про колобовник? Хотите научиться бурханить? Тогда ждем вас в увлекательном путешествии к зимнему Байкалу! После того, как за 3-4 часа вы преодолеете Байкальский тракт в окружении заснеженных берегов и островов, вас ждет выезд на лёд. В сопровождении опытного гида-водителя, или как говорят в этих краях, «ледового капитана», вы получите заряд адреналина, слушая треск льда под колёсами автомобиля — сначала тонкий, словно рвётся волос, а затем переходящий в грохот. Почувствуете мистическую энергетику этих мест и научитесь призывать местных духов. И конечно, увидите настоящий калейдоскоп ледяных чудес: наплески на скалах, застывшие в толще пузырьки, гигантские сосульки и торосы.
С материка на остров
Мы продумали маршрут так, чтобы в короткий световой день успеть посмотреть максимальное количество локаций и в итоге оказаться у знакового места, визитной карточки всего Байкала — скалы Шаманка на Ольхоне. Вы посетите:
мыс Кобылья голова, где по преданию останавливалась лошадь самого Чингисхана;
необитаемый остров Огой с буддийской Ступой Просветления, где можно пополнить запас благих дел;
скалу Шаманка, одну из девяти святыней Азии, на овеянном легендами мысе Бурхан.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельных автомобилях Mitsubishi Padjero
В зависимости от дат проведения и погодных условий маршрут может меняться. До острова Ольхон и скалы Шаманки в начале и в конце зимы проезда нет — заменяем на другие локации
Экскурсия начинается в Иркутске. Общая протяженность маршрута до мыса Бурхан и обратно — 550 км.
В стоимость включены: транспорт и сопровождение гида, питьевая вода, горячий чай
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Входные билеты в национальный парк (250 ₽ с чел.)
Обед в кафе (~ 600 ₽ с чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 1117 туристов
Люблю природу своего края. Хочу делиться с людьми самыми красивыми, запоминающимися уголками Прибайкалья. Нравится помогать открывать красоту и уникальность родной природы, делать поездки гостей незабываемыми. Наша команда постарается сделать так, чтобы у вас остались восхитительные эмоции, отличные фотографии и желание приехать ещё!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
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–
3
1
2
–
1
–
Наталья
Очень понравилась экскурсия! Все наши пожелания были исполнены, и даже больше!) Спасибо большое Руслану за внимательность и интересное времяпрепровождение!
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Андрей
От тура на Байкал получили просто волшебные впечатления, большое русское "мерси" нашему водителю и гиду Александру: за день мы посмотрели не только байкальский лёд и именитые локации на Байкале, но и захватили часть острова Ольхон, скалу Шаманку и мыс Хобой. Отдельная благодарность Александру за безопасность и комфорт в нашей поездке.
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П
Пронина
Экскурсия прошла замечательно. Видно, что экскурсовод действительно горит своим делом, стремится показать интересные места и заинтересован процессом. Спасибо большое Александру 👍
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И
Ирина
Экскурсию проводил Александр, показал очень красивые места, прислушивался к нашим пожеланиям, посмотрели все, что планировали и даже больше. Поездка безопасная, Александр аккуратный водитель. Отдельное спасибо за «поцелуй Байкала». Спасибо за отлично проведенное время. Рекомендую
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Е
Екатерина
Брали индивидуальную однодневную экскурсию на Байкал, с нами поехал Руслан. Несмотря на долгую дорогу (почти 700 км в общей сложности за день) поездка была очень комфортной: машина чистая и тёплая, читать дальшеуменьшить
по маршруты были остановки с "тёплыми" туалетами, остановка на обед, да и в целом комфортное вождение! Руслан на протяжение всего маршрута был очень общительным и рассказал много всего интересного и познавательного, показывал ракурсы для красивых фото, подготовил "Поцелуй Байкала". Маршрут был составлен по нашим предпочтениям и пожеланиям, побывали везде, где планировали, остались очень довольны! Байкал нас покорил! От души рекомендую!
+1
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Наталья
Спасибо огромное Руслану, который провёл с нами этот день! По ходу путешествия он замечательно рассказывал обо всех достопримечательностях и местных особенностях. Руслан показал нам очень красивые природные места! И, конечно, читать дальшеуменьшить
же Байкал! Мы не смогли доехать до Ольхона из-за пока ещё закрытой ледовой переправы, но посмотрели и познакомились с другими островами Малого моря! И гроты, и наплески, и торосы у берега! А фото на льду! А Хвост дракона! На одном дыхании….. И Руслан сделал изо льда бокал, из которого угостил нас настойкой. Впечатления незабываемые! Фото на память очень красивые, которые также помогал нам делать Руслан. И сам, и подсказывал, как будет лучше…. Экскурсия проходила в мой день рождения, и я скажу, что это самый отличный день рождения!!! Ещё раз спасибо Руслану!