У народов Крайнего Севера есть более 50 слов для снега. А зимой на Байкале можно встретить до 53 разновидностей льда — среди них есть такие, которые не поддаются описанию и научному объяснению. Это надо увидеть своими глазами! Мы отправимся из Иркутска на остров Ольхон по знаменитому «зимнику», посетим отдаленные пещеры и гроты и изучим природу чистейшего в мире льда.

Описание экскурсии

Ледовые сокровища Байкала

Слышали когда-нибудь про колобовник? Хотите научиться бурханить? Тогда ждем вас в увлекательном путешествии к зимнему Байкалу! После того, как за 3-4 часа вы преодолеете Байкальский тракт в окружении заснеженных берегов и островов, вас ждет выезд на лёд. В сопровождении опытного гида-водителя, или как говорят в этих краях, «ледового капитана», вы получите заряд адреналина, слушая треск льда под колёсами автомобиля — сначала тонкий, словно рвётся волос, а затем переходящий в грохот. Почувствуете мистическую энергетику этих мест и научитесь призывать местных духов. И конечно, увидите настоящий калейдоскоп ледяных чудес: наплески на скалах, застывшие в толще пузырьки, гигантские сосульки и торосы.

С материка на остров

Мы продумали маршрут так, чтобы в короткий световой день успеть посмотреть максимальное количество локаций и в итоге оказаться у знакового места, визитной карточки всего Байкала — скалы Шаманка на Ольхоне. Вы посетите:

мыс Кобылья голова, где по преданию останавливалась лошадь самого Чингисхана;

необитаемый остров Огой с буддийской Ступой Просветления, где можно пополнить запас благих дел;

ритуальные столбы Сэргэ, символизирующие «древо жизни»;

скалу Шаманка, одну из девяти святыней Азии, на овеянном легендами мысе Бурхан.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельных автомобилях Mitsubishi Padjero

В зависимости от дат проведения и погодных условий маршрут может меняться. До острова Ольхон и скалы Шаманки в начале и в конце зимы проезда нет — заменяем на другие локации

Экскурсия начинается в Иркутске. Общая протяженность маршрута до мыса Бурхан и обратно — 550 км.

В стоимость включены: транспорт и сопровождение гида, питьевая вода, горячий чай

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы