Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Путешествие по ледовым гротам и островам Малого моря с тревэл-фотографом

Никаких нудных лекций из Википедии. В этом приключении мы вместе найдем лучшие ледовые гроты

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Никаких нудных лекций из Википедии. В этом приключении мы вместе найдем лучшие ледовые гроты, гигантские наплески и застывшие пузыри. Добудем чистейшей воды из-под метрового льда, поцелуемся с Байкалом и сделаем самые эффектные кадры. С моими советами и парой профессиональных секретов ваши фото из этой поездки станут бомбой!
Путешествие по ледовым гротам и островам Малого моря с тревэл-фотографом
Путешествие по ледовым гротам и островам Малого моря с тревэл-фотографом
Путешествие по ледовым гротам и островам Малого моря с тревэл-фотографом
Путешествие по ледовым гротам и островам Малого моря с тревэл-фотографом
Путешествие по ледовым гротам и островам Малого моря с тревэл-фотографом
Путешествие по ледовым гротам и островам Малого моря с тревэл-фотографом
Путешествие по ледовым гротам и островам Малого моря с тревэл-фотографом
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Индивидуальное путешествие-фототур с элементами обучения и приключения в компании тревэл-фотографа.
Красивая зимняя дорога по заснеженным бурятским степям
Белая степь и черная нитка дороги. Сам путь на лёд станет стильным объектом для первых кадров. И, конечно, мы выйдем у Обо, культовых мест, почитаемых местными жителями. Будем бурханить. Не знаете что это? Отлично, пусть пока останется загадкой.

Завтрак в бурятском кафе

Подкрепимся по дороге в бурятском кафе блюдами национальной кухни. Вы пробовали буузы, бухлёр или цуйван? Сытно, вкусно, инстаграммно.

Лучшие смотровые точки юга Малого моря

Сделаем остановку в Тажеранских степях у местности Сахюрта. Панорамные виды Байкала с окрестных сопок наполняют восторгом. Слева – пролив Малое море. Впереди – остров Ольхон. Оцениваем ледовую обстановку, добавляем пару сочных кадров в копилку и съезжаем на озеро. Охота за ледяными сокровищами начинается!

Секретные ледовые гроты Ольхона

Ледяных пещерок на зимнем Ольхоне много. Значительно больше, чем думает большинство. Каждый год Байкал замерзает по разному. Каждый год ледовые гроты меняют свое положение и количество. Каждый год мы разыскиваем их, как спрятанный клад на старой пиратской карте. Каждый год редкие по красоте экземпляры достаются именно нам. Чертовски азартное дело, друзья.

Кроме того, вы своими руками (если захотите, конечно):

  • пробурите метровую толщу льда и добудете чистейшую воду,
  • запустите Якутский салют,
  • поработайте пешнёй,
  • поцелуетесь с Байкалом.
Начало/финиш поездки возможны как в г. Иркутск, так и на о. Ольхон

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • индивидуальный трансфер в течение всей программы,
  • аренда кроссовера Киа-Спортэйдж и транспортные расходы,
  • услуги водителя-гида в моем лице,
  • советы и рекомендации по фото/видео съемке,
  • чай и кофе на льду.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание в кафе,
  • отклонения от запланированного маршрута,
  • разрешения на въезд в нацпарк.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер в течение всей программы
  • Аренда кроссовера Киа-Спортэйдж и транспортные расходы
  • Услуги водителя-гида в моем лице
  • Советы и рекомендации по фото/видео съемке
  • Чай и кофе на льду
Что не входит
  • Питание в кафе
  • Отклонения от запланированного маршрута
  • Разрешения на въезд в нацпарк
Место начала и завершения?
Гостиница или аэропорт в г. Иркутск или на о. Ольхон
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с января по конец марта
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.

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