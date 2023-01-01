Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Что вас ждет

Индивидуальное путешествие-фототур с элементами обучения и приключения в компании тревэл-фотографа.

Красивая зимняя дорога по заснеженным бурятским степям

Белая степь и черная нитка дороги. Сам путь на лёд станет стильным объектом для первых кадров. И, конечно, мы выйдем у Обо, культовых мест, почитаемых местными жителями. Будем бурханить. Не знаете что это? Отлично, пусть пока останется загадкой.

Завтрак в бурятском кафе

Подкрепимся по дороге в бурятском кафе блюдами национальной кухни. Вы пробовали буузы, бухлёр или цуйван? Сытно, вкусно, инстаграммно.

Лучшие смотровые точки юга Малого моря

Сделаем остановку в Тажеранских степях у местности Сахюрта. Панорамные виды Байкала с окрестных сопок наполняют восторгом. Слева – пролив Малое море. Впереди – остров Ольхон. Оцениваем ледовую обстановку, добавляем пару сочных кадров в копилку и съезжаем на озеро. Охота за ледяными сокровищами начинается!

Секретные ледовые гроты Ольхона

Ледяных пещерок на зимнем Ольхоне много. Значительно больше, чем думает большинство. Каждый год Байкал замерзает по разному. Каждый год ледовые гроты меняют свое положение и количество. Каждый год мы разыскиваем их, как спрятанный клад на старой пиратской карте. Каждый год редкие по красоте экземпляры достаются именно нам. Чертовски азартное дело, друзья.

Кроме того, вы своими руками (если захотите, конечно):

пробурите метровую толщу льда и добудете чистейшую воду,

запустите Якутский салют,

поработайте пешнёй,

поцелуетесь с Байкалом.

Начало/финиш поездки возможны как в г. Иркутск, так и на о. Ольхон

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

индивидуальный трансфер в течение всей программы,

аренда кроссовера Киа-Спортэйдж и транспортные расходы,

услуги водителя-гида в моем лице,

советы и рекомендации по фото/видео съемке,

чай и кофе на льду.

Туристы оплачивают самостоятельно: