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Фотопрогулка
2.5 часа
Фотоэкскурсия в Иркутске: история, культура и профессиональные снимки
Приглашаем на уникальную фото-прогулку по Иркутску. Откройте для себя историю города и запечатлейте воспоминания профессионально
«Экскурсия сочетает в себе рассказ о городе и его достопримечательностях с фото-сопровождением и, как минимум, одной остановкой для проведения фотосессии в течение 15-20 минут»
Завтра в 09:30
10 июня в 13:30
4 670₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Захватывающая фото-прогулка к ледяным чудесам Байкала с экспертом
Погрузитесь в мир зимнего Байкала, где каждый снимок - это шедевр, созданный природой и вашим мастерством
«Провести индивидуальную или семейную фотосессию»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
29 700₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
13 часов
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
Фотопутешествие от рассвета до заката с элементами обучения и приключения
«Как фотограф и знаток самых красивых мест Байкала, я покажу лучшие обзорные точки байкальских утесов и «сады камней» в приольхонских степях»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
29 700₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
Открыть самые фотогеничные локации озера и почувствовать его особую энергетику
Начало: у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
«И конечно, фотограф сделает для вас лучшие снимки»
20 июня в 07:00
1 июля в 07:00
13 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир1 мая 2024Действительно комфортабельный автобус, хороший гид, который рассказал не только про Байкал, но и про город и вообще про культуру.
- ААндрей2 апреля 2024Спасибо огромное Кириллу за прекрасно проведённую экскурсию!!!
- ООфелия26 марта 2024Экскурсия проходит по основным местам города. Кирилл рассказывает интересные факты из истории. Непринужденная прогулка в приятной компании. Бонусом—фото😀
- ССахаяна18 марта 2024Хочу выразить огромную благодарность Максиму Сергеевичу за поездку на Байкал, все было замечательно, хорошо отдохнули, огромное вам спасибо.
- ААнастасия17 марта 2024Спасибо большое Кириллу за интересную и содержательную экскурсию. 2,5 часа пролетели незаметно, если бы не встреча с друзьями в галерее Бронштейна, прогулялись бы с Кириллом еще 2,5 часа)))
- ИИрина10 марта 2024Были на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материала (легко и ненавязчиво), и
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Фотопрогулки»
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Сейчас в Иркутске в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 4 670 до 29 700. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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