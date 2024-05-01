В Владимир К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом Действительно комфортабельный автобус, хороший гид, который рассказал не только про Байкал, но и про город и вообще про культуру.

А Андрей Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью» Спасибо огромное Кириллу за прекрасно проведённую экскурсию!!!

О Офелия Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью» Экскурсия проходит по основным местам города. Кирилл рассказывает интересные факты из истории. Непринужденная прогулка в приятной компании. Бонусом—фото😀

С Сахаяна К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом Хочу выразить огромную благодарность Максиму Сергеевичу за поездку на Байкал, все было замечательно, хорошо отдохнули, огромное вам спасибо.

А Анастасия Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью» Спасибо большое Кириллу за интересную и содержательную экскурсию. 2,5 часа пролетели незаметно, если бы не встреча с друзьями в галерее Бронштейна, прогулялись бы с Кириллом еще 2,5 часа)))