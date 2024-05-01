Фотосессии в Иркутске с личным фотографом

Найдено 4 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Иркутске, цены от 4 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
33 отзыва
Фотоэкскурсия в Иркутске: история, культура и профессиональные снимки
Приглашаем на уникальную фото-прогулку по Иркутску. Откройте для себя историю города и запечатлейте воспоминания профессионально
«Экскурсия сочетает в себе рассказ о городе и его достопримечательностях с фото-сопровождением и, как минимум, одной остановкой для проведения фотосессии в течение 15-20 минут»
Завтра в 09:30
10 июня в 13:30
4 670 за всё до 5 чел.
К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
12 отзывов
Захватывающая фото-прогулка к ледяным чудесам Байкала с экспертом
Погрузитесь в мир зимнего Байкала, где каждый снимок - это шедевр, созданный природой и вашим мастерством
«Провести индивидуальную или семейную фотосессию»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
29 700 за всё до 4 чел.
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
Фотопутешествие от рассвета до заката с элементами обучения и приключения
«Как фотограф и знаток самых красивых мест Байкала, я покажу лучшие обзорные точки байкальских утесов и «сады камней» в приольхонских степях»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
29 700 за всё до 4 чел.
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
13 часов
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
Открыть самые фотогеничные локации озера и почувствовать его особую энергетику
Начало: у гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
«И конечно, фотограф сделает для вас лучшие снимки»
20 июня в 07:00
1 июля в 07:00
13 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    1 мая 2024
    К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
    Действительно комфортабельный автобус, хороший гид, который рассказал не только про Байкал, но и про город и вообще про культуру.
  • А
    Андрей
    2 апреля 2024
    Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
    Спасибо огромное Кириллу за прекрасно проведённую экскурсию!!!
  • О
    Офелия
    26 марта 2024
    Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
    Экскурсия проходит по основным местам города. Кирилл рассказывает интересные факты из истории. Непринужденная прогулка в приятной компании. Бонусом—фото😀
    Экскурсия проходит по основным местам города. Кирилл рассказывает интересные факты из истории. Непринужденная прогулка в приятнойЭкскурсия проходит по основным местам города. Кирилл рассказывает интересные факты из истории. Непринужденная прогулка в приятнойЭкскурсия проходит по основным местам города. Кирилл рассказывает интересные факты из истории. Непринужденная прогулка в приятнойЭкскурсия проходит по основным местам города. Кирилл рассказывает интересные факты из истории. Непринужденная прогулка в приятнойЭкскурсия проходит по основным местам города. Кирилл рассказывает интересные факты из истории. Непринужденная прогулка в приятнойЭкскурсия проходит по основным местам города. Кирилл рассказывает интересные факты из истории. Непринужденная прогулка в приятнойЭкскурсия проходит по основным местам города. Кирилл рассказывает интересные факты из истории. Непринужденная прогулка в приятной
  • С
    Сахаяна
    18 марта 2024
    К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
    Хочу выразить огромную благодарность Максиму Сергеевичу за поездку на Байкал, все было замечательно, хорошо отдохнули, огромное вам спасибо.
  • А
    Анастасия
    17 марта 2024
    Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
    Спасибо большое Кириллу за интересную и содержательную экскурсию. 2,5 часа пролетели незаметно, если бы не встреча с друзьями в галерее Бронштейна, прогулялись бы с Кириллом еще 2,5 часа)))
  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
    Были на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материала (легко и ненавязчиво), и
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    конечно увиденные красоты Байкала. Хочу выразить благодарность за прекрасное путешествие! Однозначно рекомендую! Благодаря Максиму выполнили план по полной программе (Фото/видео прекрасных видов, пузырьки Байкала, коньки, чаепитие на льду, поцелуй Байкала и даже пробурили лунку в озере и испили воды)) Максим, спасибо!

    Были на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материалаБыли на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материалаБыли на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материалаБыли на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материалаБыли на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материалаБыли на экскурсии 25.02.2024. Понравилось всё: и прекрасная организация маршрута (всё продумано), и формат преподнесения материала

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
  2. К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
  3. К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
  4. Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 4 670 до 29 700. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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