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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие в Лукоморье

Добро пожаловать в волшебный мир «Лукоморья», расположенный среди вечнозеленых лесов на берегу незамерзающей речки Оды, у подножия Восточных Саян. Это место приглашает вас в незабываемое приключение.

Чем нас порадует это чудесное место?

В Лукоморье вы сможете насладиться великолепием природы и уникальными арт-объектами. Здесь вы увидите около 200 деревянных скульптур, которые словно сошли со страниц древних сказок.

Погружение в мир искусства

Каждая скульптура — это не просто объект искусства, а глубокое творение, наполненное смыслом. Мастера, создавшие эти шедевры, как российские, так и зарубежные, вложили в них частичку своей души.

Что нас ждет на экскурсии?

Захватывающее путешествие по живописным тропам.

Возможность узнать историю созданных скульптур.

Вдохновение от красоты природы и искусства.

Почему стоит посетить Лукоморье?

Это место подарит вам не только новые эмоции, но и даст возможность взглянуть на привычные вещи с другой стороны. Здесь каждый найдет что-то свое, что будет вдохновлять и радовать.