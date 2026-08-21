Путешествие в Ангарск и Лукоморье

Индивидуальная экскурсия в Лукоморье из Иркутска на машине
Путешествие в Ангарск и Лукоморье
Путешествие в Ангарск и Лукоморье
Путешествие в Ангарск и Лукоморье

Описание экскурсии

Путешествие в Лукоморье

Добро пожаловать в волшебный мир «Лукоморья», расположенный среди вечнозеленых лесов на берегу незамерзающей речки Оды, у подножия Восточных Саян. Это место приглашает вас в незабываемое приключение.

Чем нас порадует это чудесное место?

В Лукоморье вы сможете насладиться великолепием природы и уникальными арт-объектами. Здесь вы увидите около 200 деревянных скульптур, которые словно сошли со страниц древних сказок.

Погружение в мир искусства

Каждая скульптура — это не просто объект искусства, а глубокое творение, наполненное смыслом. Мастера, создавшие эти шедевры, как российские, так и зарубежные, вложили в них частичку своей души.

Что нас ждет на экскурсии?

  • Захватывающее путешествие по живописным тропам.
  • Возможность узнать историю созданных скульптур.
  • Вдохновение от красоты природы и искусства.

Почему стоит посетить Лукоморье?

Это место подарит вам не только новые эмоции, но и даст возможность взглянуть на привычные вещи с другой стороны. Здесь каждый найдет что-то свое, что будет вдохновлять и радовать.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Место начала и завершения?
Любое место в пределах Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Иркутска

Похожие экскурсии на «Путешествие в Ангарск и Лукоморье»

Из Иркутска - в Ангарск и Лукоморье
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Иркутска - в Ангарск и Лукоморье
Посетить колоритный сибирский город и парк деревянных скульптур за 1 день
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
от 17 400 ₽ за всё до 6 чел.
Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска
На машине
12 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Аршан и Тункинская долина - путешествие из Иркутска
Насладитесь живописными видами Саянских гор и откройте для себя культуру бурят. Посетите дацан, попробуйте буузы и купите сувениры на рынке
Начало: В удобном для вас месте
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от 26 700 ₽ за всё до 4 чел.
Магия Аршана: из Иркутска в сердце горной сказки на групповой экскурсии
На машине
На микроавтобусе
13 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Магия Аршана: из Иркутска в сердце горной сказки на групповой экскурсии
Почувствовать тишину Саян, насладиться волшебной природой и узнать о традициях Бурятии
Начало: На сквере Кирова
Расписание: ежедневно в 07:45
Завтра в 07:45
23 авг в 07:45
7900 ₽ за человека
Магия Аршана: из Иркутска в сердце горной сказки
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия Аршана: из Иркутска в сердце горной сказки
Путешествие в Аршан подарит незабываемые впечатления: горный воздух, целебные источники и буддийские святыни ждут вас
Начало: У сквера Кирова
Сегодня в 12:00
Завтра в 04:00
от 31 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иркутске
11 999 ₽ за экскурсию