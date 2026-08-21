Индивидуальная экскурсия в Лукоморье из Иркутска на машине
Описание экскурсии
Путешествие в Лукоморье
Добро пожаловать в волшебный мир «Лукоморья», расположенный среди вечнозеленых лесов на берегу незамерзающей речки Оды, у подножия Восточных Саян. Это место приглашает вас в незабываемое приключение.
Чем нас порадует это чудесное место?
В Лукоморье вы сможете насладиться великолепием природы и уникальными арт-объектами. Здесь вы увидите около 200 деревянных скульптур, которые словно сошли со страниц древних сказок.
Погружение в мир искусства
Каждая скульптура — это не просто объект искусства, а глубокое творение, наполненное смыслом. Мастера, создавшие эти шедевры, как российские, так и зарубежные, вложили в них частичку своей души.
Что нас ждет на экскурсии?
Захватывающее путешествие по живописным тропам.
Возможность узнать историю созданных скульптур.
Вдохновение от красоты природы и искусства.
Почему стоит посетить Лукоморье?
Это место подарит вам не только новые эмоции, но и даст возможность взглянуть на привычные вещи с другой стороны. Здесь каждый найдет что-то свое, что будет вдохновлять и радовать.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Транспорт
Место начала и завершения?
Любое место в пределах Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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