Мы проедем по старинной кандальной Московской дороге, где прошли многие известные люди: от декабристов до видных исследователей Азии. По пути я покажу самую высокую в Сибири радиовышку и расскажу о ней интересные факты. В Ангарске мы посетим крупнейший в России музей часов и Свято-Троицкий кафедральный собор. Погрузимся в историю города и поговорим о том, как рождалось и развивалось время. А еще пообедаем на самой известной фабрике мороженого в Приангарье!
Парк Лукоморье
Причудливо петляющая дорога приведет нас в поселок Савватеевка, где на берегу незамерзающей реки Оды раскинулась сосновая роща. Именно здесь расположился замечательный парк Лукоморье. Вы увидите более 200 скульптур, появившихся в Лукоморье благодаря мастерам со всего мира. Услышите о ежегодном международном фестивале резки по дереву и оцените самые интересные экспонаты.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: Ангарский музей — 300 ₽ с чел., парк Лукоморье — 500 ₽ с чел.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1786 туристов
Меня зовут Александр, я работаю гидом с 2010 года. Я иркутянин в 13 поколении. Мои предки, купцы, приехали в Иркутск в 17 веке и дважды возглавляли город.
Я люблю свою родину читать дальшеуменьшить
и боготворю Байкал. В свободное от экскурсий время снимаю фильмы, читаю лекции для гидов и пишу путеводители по родному краю.
Провожу экскурсии в разных форматах (от полётов на вертолёте до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Экскурсия, может не совсем популярная для Иркутска, но очень понравилась. Интересный музей часов. Лукоморье- отдельная история, жаль что мы не совсем тепло были одеты, посмотрели не всё. Будет повод, чтобы вернуться. Хотелось бы отметить Александра, как интересного экскурсовода. Очень хорошо знает историю и увлекательно рассказывает.
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