Что вас ожидает

Знакомство с Ангарском

Мы проедем по старинной кандальной Московской дороге, где прошли многие знаменитости: от декабристов до видных исследователей Азии. По пути я покажу самую высокую в Сибири радиовышку и расскажу о ней интересные факты. В Ангарске мы посетим крупнейший в России музей Часов и Свято-Троицкий кафедральный собор. Погрузимся в историю города и поговорим о том, как рождалось и развивалось время. А еще пообедаем на самой известной фабрике мороженого в Приангарье.

Парк Лукоморье

Причудливо петляющая дорога приведет нас в поселок Савватеевка, где на берегу незамерзающей реки Оды раскинулась сосновая роща. Именно на ней расположился замечательный парк Лукоморье. Вы увидите более 200 скульптур, появившихся здесь благодаря мастерам со всего мира. Услышите о ежегодном международном фестивале резки по дереву и оцените самые интересные экспонаты.

Организационные детали