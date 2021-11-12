Ангарск — молодой, ухоженный и очень интересный город. Вы проедете по его центральным улицам и площадям, заглянете в кафедральный собор и побываете в старейшем в России музее часов. А затем отправитесь в «сказочную страну» Лукоморье: полюбуетесь соснами, рекой Ода и деревянными скульптурами, созданными мастерами со всего мира.

Описание экскурсии

Знакомство с Ангарском

Мы проедем по старинной кандальной Московской дороге, где прошли многие известные люди: от декабристов до видных исследователей Азии. По пути я покажу самую высокую в Сибири радиовышку и расскажу о ней интересные факты. В Ангарске мы посетим крупнейший в России музей часов и Свято-Троицкий кафедральный собор. Погрузимся в историю города и поговорим о том, как рождалось и развивалось время. А еще пообедаем на самой известной фабрике мороженого в Приангарье!

Парк Лукоморье

Причудливо петляющая дорога приведет нас в поселок Савватеевка, где на берегу незамерзающей реки Оды раскинулась сосновая роща. Именно здесь расположился замечательный парк Лукоморье. Вы увидите более 200 скульптур, появившихся в Лукоморье благодаря мастерам со всего мира. Услышите о ежегодном международном фестивале резки по дереву и оцените самые интересные экспонаты.

Организационные детали