Из Иркутска — в Ангарск и Лукоморье!

Посетить колоритный сибирский город и парк деревянных скульптур за 1 день

Ангарск — молодой, ухоженный и очень интересный город.

Вы проедете по его центральным улицам и площадям, заглянете в кафедральный собор и побываете в старейшем в России музее Часов.

А затем отправитесь в «сказочную страну» Лукоморье: полюбуетесь соснами, рекой Ода и деревянными скульптурами, созданными мастерами со всего мира.
Из Иркутска — в Ангарск и Лукоморье!
Из Иркутска — в Ангарск и Лукоморье!
Из Иркутска — в Ангарск и Лукоморье!
Из Иркутска — в Ангарск и Лукоморье!
Из Иркутска — в Ангарск и Лукоморье!
Из Иркутска — в Ангарск и Лукоморье!
Из Иркутска — в Ангарск и Лукоморье!
Из Иркутска — в Ангарск и Лукоморье!
Из Иркутска — в Ангарск и Лукоморье!

Что вас ожидает

Знакомство с Ангарском

Мы проедем по старинной кандальной Московской дороге, где прошли многие знаменитости: от декабристов до видных исследователей Азии. По пути я покажу самую высокую в Сибири радиовышку и расскажу о ней интересные факты. В Ангарске мы посетим крупнейший в России музей Часов и Свято-Троицкий кафедральный собор. Погрузимся в историю города и поговорим о том, как рождалось и развивалось время. А еще пообедаем на самой известной фабрике мороженого в Приангарье.

Парк Лукоморье

Причудливо петляющая дорога приведет нас в поселок Савватеевка, где на берегу незамерзающей реки Оды раскинулась сосновая роща. Именно на ней расположился замечательный парк Лукоморье. Вы увидите более 200 скульптур, появившихся здесь благодаря мастерам со всего мира. Услышите о ежегодном международном фестивале резки по дереву и оцените самые интересные экспонаты.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Ангарский музей — 300 р. с человека, парк Лукоморье — 200 р. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Меня зовут Александр, я иркутянин в тринадцатом поколении — мои предки приехали в Иркутск в XVII веке как купцы. Люблю свой город и боготворю Байкал. У меня успешный опыт преподавательской деятельности, также совсем недавно я издал первый с 1982 года подробный путеводитель по Иркутску. Провожу экскурсии в разных форматах (от полетов на вертолете до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.
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