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Традиции русской песни, вокальные приемы и реконструкция народого праздника

Эраст
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За пару часов авторского мастер-класса вы узнаете о русских песенных традициях, попрактикуетесь в народном вокале и старинных приемах голошения, а затем поучаствуете в реконструкции духа сибирского народного праздника — попоете на практике с участником фольклорного ансамбля.

А чтобы глубже понять русскую культуру, мы поговорим о современном понимании традиций и календарно-обрядовой реконструкции.
200 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Мастер-класс по сибирскому пению
Мастер-класс по сибирскому пению

Экскурсию можно поделить на две части. В первой части я расскажу о традиционных русских песнях и проведу занятие по пению. Я занимаюсь реконструкцией подлинных приемов голошения (базовая разновидность русского вокала на полной подаче), с которыми знаком с детства. Кроме этого, я коллекционирую подлинные документы (аудиозаписи) и достиг определенного уровня в передаче этих памятников. Такого, что мои записи путают с аутентичными образцами.

Я — активный участник жизни фольклорной среды города Иркутска и пою в известном в регионе фольклорном ансамбле Клуба календарно-обрядовой реконструкции “Ковчег”. Я разрабатываю уникальную для России методику обучения, пишу книги и статьи на эту тему.

В дополнение к мастер-классу у вас будет возможность поучаствовать в реконструкции обыкновенного сибирского народного праздника, которые проводятся по церковному и внецерковному календарю. Как в помещении, так и на природе. Руководитель клуба Елена — музыкант и мастер руководства хором, регент в храме, разучивает хоровое акапелла с ансамблем клуба. Также на праздниках клуба проводятся танцы под гармонь. Танцем я с детства занимаюсь профессионально и могу в программе данного мастер-класса обучить вас секретам русских подлинных ритмов.

Организационные детали

Дополнительно возможно содействие и сопровождение в поездках по нашему региону: Байкал, Лена, Иркут, Саяны, Забайкалье по русским деревням и бурятским улусам.

Мастер-класс по сибирскому пению
Мастер-класс по сибирскому пению
Мастер-класс по сибирскому пению
Мастер-класс по сибирскому пению
Мастер-класс по сибирскому пению
Мастер-класс по сибирскому пению

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эраст
Эраст
Архитектор по образованию, разбираюсь в деревянной архитектуре региона. Долгое время изучал испанское фламенко. Языки Испанский, Немецкий, Английский на базовом уровне. Имею лошадей и конюшню на Иркутском ипподроме. Увлекаюсь парусным спортом.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 марта 2018
Очень интересная экскурсия

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