За пару часов авторского мастер-класса вы узнаете о русских песенных традициях, попрактикуетесь в народном вокале и старинных приёмах голошения. А затем поучаствуете в реконструкции сибирского народного праздника — попоёте на практике с участником фольклорного ансамбля.

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Описание мастер-класса

Первая часть программы: мастер-класс

Я расскажу вам о традиционных русских песнях и проведу занятие по пению. Вы узнаете о приёмах голошения — базовой разновидности вокала на полной подаче.

Вторая часть программы: календарно-обрядовая реконструкция

В дополнение к мастер-классу вы поучаствуете в реконструкции сибирского народного праздника, который проводится по церковному и внецерковному календарю, как в помещении, так и на природе. Конечно, с танцами под гармонь! Танцем я занимаюсь профессионально и раскрою вам секреты подлинных русских ритмов.