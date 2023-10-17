За пару часов авторского мастер-класса вы узнаете о русских песенных традициях, попрактикуетесь в народном вокале и старинных приёмах голошения.
А затем поучаствуете в реконструкции сибирского народного праздника — попоёте на практике с участником фольклорного ансамбля.
А затем поучаствуете в реконструкции сибирского народного праздника — попоёте на практике с участником фольклорного ансамбля.
Описание мастер-класса
Первая часть программы: мастер-класс
Я расскажу вам о традиционных русских песнях и проведу занятие по пению. Вы узнаете о приёмах голошения — базовой разновидности вокала на полной подаче.
Вторая часть программы: календарно-обрядовая реконструкция
В дополнение к мастер-классу вы поучаствуете в реконструкции сибирского народного праздника, который проводится по церковному и внецерковному календарю, как в помещении, так и на природе. Конечно, с танцами под гармонь! Танцем я занимаюсь профессионально и раскрою вам секреты подлинных русских ритмов.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эраст — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 4 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 48 туристов
Я — активный участник жизни фольклорной среды города Иркутска и пою в известном в регионе фольклорном ансамбле Клуба календарно-обрядовой реконструкции «Ковчег». А также разрабатываю уникальную для России методику обучения, пишу
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Материал очень интересный и цепляющий!
К сожалению, его подача структурирована крайне слабо - рассказчик постоянно меняет тему, вплетает какие-то не относящиеся к линии повествования присказки.
Так же "Мастер-класс" подразумевает передачу навыка, чего
К сожалению, его подача структурирована крайне слабо - рассказчик постоянно меняет тему, вплетает какие-то не относящиеся к линии повествования присказки.
Так же "Мастер-класс" подразумевает передачу навыка, чего
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K
Очень интересная экскурсия
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