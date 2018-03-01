Экскурсию можно поделить на две части. В первой части я расскажу о традиционных русских песнях и проведу занятие по пению. Я занимаюсь реконструкцией подлинных приемов голошения (базовая разновидность русского вокала на полной подаче), с которыми знаком с детства. Кроме этого, я коллекционирую подлинные документы (аудиозаписи) и достиг определенного уровня в передаче этих памятников. Такого, что мои записи путают с аутентичными образцами.

Я — активный участник жизни фольклорной среды города Иркутска и пою в известном в регионе фольклорном ансамбле Клуба календарно-обрядовой реконструкции “Ковчег”. Я разрабатываю уникальную для России методику обучения, пишу книги и статьи на эту тему.

В дополнение к мастер-классу у вас будет возможность поучаствовать в реконструкции обыкновенного сибирского народного праздника, которые проводятся по церковному и внецерковному календарю. Как в помещении, так и на природе. Руководитель клуба Елена — музыкант и мастер руководства хором, регент в храме, разучивает хоровое акапелла с ансамблем клуба. Также на праздниках клуба проводятся танцы под гармонь. Танцем я с детства занимаюсь профессионально и могу в программе данного мастер-класса обучить вас секретам русских подлинных ритмов.