Деревянное зодчество Иркутска — самобытное явление, выросшее на стыке сурового сибирского климата и культур людей, приехавших сюда из разных уголков страны.
Местные мастера создали особый стиль украшения домов, в которой переплелись элементы сразу 5 направлений. На этой прогулке вы увидите их по-новому — через сочетание истории, символики и житейских смыслов наших предков.
Описание экскурсии
Вы увидите ключевые точки старого Иркутска:
- Крестовоздвиженскую церковь — редкий пример «сибирского барокко».
- доходные купеческие дома на улице Грязнова — живые свидетели уклада 19 века.
- жилые дома на улице Киевской, которые уже более 120–150 лет бережно хранят память о своих обитателях.
- 130-й квартал — когда-то заброшенный район, получивший вторую жизнь после реставрации в 2011 году.
И узнаете:
- как расшифровываются резные символы на старинных домах и почему их корни уходят в традиции Древней Руси.
- какие решения помогали сделать дом тёплым и удобным в сибирском климате.
- когда в деревянной архитектуре появились стекло, резные наличники, подклеты, светёлки, прирубы и балкончики.
- с какими вызовами сталкивается деревянное наследие Иркутска сегодня и что каждый из нас может сделать, чтобы его сохранить.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице 3 июля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Антонина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 61 туриста
Живу в Иркутске всю жизнь. Выбрала профессию гида своим призванием. С удовольствием поделюсь с вами интересными фактами и яркой историей нашего города, путешествие получится запоминающимся. Город на Ангаре поражает своей
