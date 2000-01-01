Программа экскурсии:

Встреча рано утром в Иркутске, знакомство;

Поездка в поселок Аршан, расположенный в Тункинской долине. Несколько остановок по пути;

Обед по приезду и подъем на водопады;

Отдых, свободное времяпрепровождение;

Обратная дорога в Иркутск.

О главных местах, которые вы увидите

Тункинская долина или котловина – один из известных природных памятников Бурятии, который представляет собой систему межгорных понижений тектонического происхождения в горах Восточного Саяна.

Аршан – посёлок-курорт в Тункинском районе Бурятии, который знаменит своими целебными минеральными источниками, минеральными грязями и лечебно-столовой водой. Помимо завораживающей природы, ваше внимание притянет то, как органично сочетаются на маленькой территории памятники советской эпохи и буддистские мотивы, торговые ряды, санаторные корпуса и парковые зоны.

По пути в этот сказочный уголок нам встретятся необычайно красивые 🤩 природные объекты, которые радуют глаз и дарят невероятные эмоции. Мы проедем с вами по горному серпантину с великолепными таёжными пейзажами, увидим побережье озера Байкал, величественные горы ⛰️ Саяны и горный хребет Хамар-Дабан, прикоснемся к чистейшим горным водам и даже взглянем на потухший вулкан.