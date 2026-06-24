Иван оказался очень интересным собеседником, знающим места. Побывали везде, где планировали. Очень аккуратный и уверенный водитель. Если соберусь куда-нибужь ещё, то, возможно, обращусь к нему или посоветую друзьям.

М Марина

Прекрасная поездка Мы были во множестве локаций Провели весь день в пути, не устали совсем, а впечатлений как из нескольких экскурсий.

Иван профессионал своего дела Все моменты продуманы, рассказывает очень интересно И ещё, что нам очень важно В машине не укачало ни нас ни детей