В Прибайкалье между двух горных хребтов протягивается Тункинская долина, привлекающая своей великолепной природой и лечебными минеральными водами.
Тункинская долина, пожалуй, одно из самых притягательных для меня мест: чистый горный воздух, красивейшие пейзажи, уединение и спокойствие.
Предлагаю вам посетить это необыкновенное место, проникнуться культурой местного населения, прогуляться к водопадам и просто замечательно отдохнуть.
Тункинская долина, пожалуй, одно из самых притягательных для меня мест: чистый горный воздух, красивейшие пейзажи, уединение и спокойствие.
Предлагаю вам посетить это необыкновенное место, проникнуться культурой местного населения, прогуляться к водопадам и просто замечательно отдохнуть.
Описание экскурсии
Программа экскурсии:
- Встреча рано утром в Иркутске, знакомство;
- Дорога в поселок Аршан;
- Заезд на шаманский утёс, знакомство с рекой Иркут (кроме зимы) • Остановка на обзорной площадке с видом на Байкал;
- Остановка на границе Бурятии и Иркутской области;
- Остановки для фотографирования на фоне горной местности;
- Заезд на один из вулканов;
- Прибытие в посёлок Аршан;
- Прогулка до водопада;
- Посещение бурят-монгольского рынка;
- Обед, бурятская кухня;
- Дополнительный обзор достопримечательностей посёлка;
- Опциональный заезд на горячие источники +2 тысячи рублей;
- Обратная дорога в Иркутск. О главных местах, которые вы увидите Тункинская долина или котловина – один из известных природных памятников Бурятии, который представляет собой систему межгорных понижений тектонического происхождения в горах Восточного Саяна. Аршан – посёлок-курорт в Тункинском районе Бурятии, который знаменит своими целебными минеральными источниками, минеральными грязями и лечебно-столовой водой. Помимо завораживающей природы, ваше внимание притянет то, как органично сочетаются на маленькой территории памятники советской эпохи и буддистские мотивы, торговые ряды, санаторные корпуса и парковые зоны. По пути в этот сказочный уголок нам встретятся необычайно красивые природные объекты, которые радуют глаз и дарят невероятные эмоции. Мы проедем с вами по горному серпантину с великолепными таёжными пейзажами, увидим побережье озера Байкал, величественные горы Саяны и горный хребет Хамар-Дабан, прикоснемся к чистейшим горным водам и даже взглянем на потухший вулкан. Важная информация: На экскурсии присутствует пешая часть, прогулка в общей сложности около 4-х километров, с непродолжительным подъёмом на возвышенность. Необходима удобная нескользкая обувь. При необходимости пешую часть можно заменить другими вариантами, подробности уточните у гида. Дополнительно есть возможность посетить горячие источники, общий бассейн. Подробности узнать можно в личной переписке с гидом.
Любой день, выезд рано утром
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дорога по горному серпантину с великолепными таёжными пейзажами
- Шаманский утёс (весна/лето/осень)
- Юго-западное побережье озера Байкал
- Поселок Култук
- Горный хребет Хамар-Дабан
- Горный хребет Восточный Саян
- Река Иркут
- Тункинская долина
- Ступа множества дверей счастья
- Хойморский дацан Бодхидхарма
- Первый водопад на Кынгарге
- Скалы, ущелье
- Горные реки
- Потухшие вулканы
- Посёлок курорт Аршан
- Целебные источники
- Пасущиеся животные: коровы, лошади
- Мараловая ферма (по возможности)
- Горячие источники (опционально, доп. плата)
Что включено
- Трансфер из центральной части Иркутска или аэропорта и обратно.
- Комфортный хэтчбэк Ниссан Ноут. Чистый и исправный:
- Помощь в фотосъемке. Говорят, умею красиво снимать:
- Услуги гида. Экскурсионное сопровождение. Всё объясню и покажу на карте.
- Термос с чаем, столик и стулья. По предварительному запросу.
- Свободное времяпрепровождение по желанию путешественников.
Что не входит в цену
- Посещение горячих источников, аквапарк (Жемчуг/Вышка) + 3000 рублей
- Авто премиум класса - внедорожник Танк 300 +5000 рублей
- Съемка на квадрокоптер - по договоренности.
- Питание в кафе - от 500 руб. /чел.
- Билет в национальный парк 250 руб/чел.
Место начала и завершения?
Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, выезд рано утром
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- На экскурсии присутствует пешая часть, прогулка в общей сложности около 4-х километров, с непродолжительным подъёмом на возвышенность. Необходима удобная нескользкая обувь. При необходимости пешую часть можно заменить другими вариантами, подробности уточните у гида
- Дополнительно есть возможность посетить горячие источники, общий бассейн. Подробности узнать можно в личной переписке с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Иван оказался очень интересным собеседником, знающим места. Побывали везде, где планировали. Очень аккуратный и уверенный водитель. Если соберусь куда-нибужь ещё, то, возможно, обращусь к нему или посоветую друзьям.
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М
Прекрасная поездка Мы были во множестве локаций Провели весь день в пути, не устали совсем, а впечатлений как из нескольких экскурсий.
Иван профессионал своего дела Все моменты продуманы, рассказывает очень интересно И ещё, что нам очень важно В машине не укачало ни нас ни детей
Иван профессионал своего дела Все моменты продуманы, рассказывает очень интересно И ещё, что нам очень важно В машине не укачало ни нас ни детей
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V
Сердечно благодарим вашу команду за чудесный, познавательный день по знаковым местам красивейшего края России - Бурятию и представленную возможность увидеть Саяны. Огромное спасибо персонально нашему гиду Ивану за его желание
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В
Сердечно благодарим вашу команду за чудесный, познавательный день по знаковым местам красивейшего края России - Бурятию и представленную возможность увидеть Саяны. Огромное спасибо персонально нашему гиду Ивану за его желание
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V
Сердечно благодарим вашу команду за чудесный, познавательный день по знаковым местам красивейшего края России - Бурятию и представленную возможность увидеть Саяны. Огромное спасибо персонально нашему гиду Ивану за его желание
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Т
Шикарная экскурсия! Иван - отличный гид и собеседник. Мы в полном восторге, т. к. понравилось всё: и дорога к Аршану с заездом в красивые места, и сам Аршан. Единственное, что
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