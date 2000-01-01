Путешествие в Тункинскую Долину

5
1 отзыв
Иван М.
Иван М. – Гид из Иркутска
В Прибайкалье между двух горных хребтов протягивается Тункинская долина, привлекающая своей великолепной природой и лечебными минеральными водами.

Тункинская долина, пожалуй, одно из самых притягательных для меня мест: чистый горный воздух, красивейшие 🤩 пейзажи, уединение и спокойствие.

Предлагаю вам посетить это необыкновенное место, проникнуться культурой местного населения, прогуляться 👣 к водопадам и просто замечательно отдохнуть.
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Экскурсия

12 900 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Путешествие в Тункинскую Долину
Путешествие в Тункинскую Долину

Что вы увидите 🤩

  • Дорога по горному серпантину с великолепными таёжными пейзажами
  • Побережье озера Байкал
  • Горы Саяны
  • Горный хребет Хамар-Дабан
  • Долины, луга
  • Реку Иркут
  • Водопад
  • Скалы
  • Горные реки
  • Потухший вулкан
  • Пастбища животных и многое другое

Программа экскурсии:

  • Встреча рано утром в Иркутске, знакомство;
  • Поездка в поселок Аршан, расположенный в Тункинской долине. Несколько остановок по пути;
  • Обед по приезду и подъем на водопады;
  • Отдых, свободное времяпрепровождение;
  • Обратная дорога в Иркутск.
О главных местах, которые вы увидите
Тункинская долина или котловина – один из известных природных памятников Бурятии, который представляет собой систему межгорных понижений тектонического происхождения в горах Восточного Саяна.
Аршан – посёлок-курорт в Тункинском районе Бурятии, который знаменит своими целебными минеральными источниками, минеральными грязями и лечебно-столовой водой. Помимо завораживающей природы, ваше внимание притянет то, как органично сочетаются на маленькой территории памятники советской эпохи и буддистские мотивы, торговые ряды, санаторные корпуса и парковые зоны.
По пути в этот сказочный уголок нам встретятся необычайно красивые 🤩 природные объекты, которые радуют глаз и дарят невероятные эмоции. Мы проедем с вами по горному серпантину с великолепными таёжными пейзажами, увидим побережье озера Байкал, величественные горы ⛰️ Саяны и горный хребет Хамар-Дабан, прикоснемся к чистейшим горным водам и даже взглянем на потухший вулкан.
🚩 Начало и место завершения: Любое удобное туристам место в Иркутске
Что входит
  • Трансфер Иркутск – Аршан – Иркутск
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Услуги сопровождающей фотосъёмки (2000 рублей)
  • Услуги художественной фотосъёмки (от 5000 рублей)
  • Посещение посёлка Шаманка, обзор утёса 33 богатыря (1500 рублей)
  • Посещение радиоастрономической обсерватории «Бадары» (2000 рублей)
  • Посещение посёлка Жемчуг (1500 рублей)
  • Отклонения от маршрута
  • Питание в кафе (от 500 рублей/чел. )
  • Жильё (от 500 руб. /чел.)
  • Дополнительный день + 5500 рублей + оплата ночлега гиду.
Важная информация
Необходимо взять с собой хорошую обувь для подъёма на водопад.
Путешествие в Тункинскую Долину
Путешествие в Тункинскую Долину
Путешествие в Тункинскую Долину
Путешествие в Тункинскую Долину
Время проведения: Любой день, выезд рано утром
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Иван М.
Иван М.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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