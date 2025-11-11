Откройте для себя Южную Бурятию: живописные долины, буддийские традиции и уникальная бурятская кухня ждут вас в этом незабываемом путешествии
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Южной Бурятии. Вас ждут живописные виды Тункинской долины, где пики Восточных Саян обрамляют дорогу. В Аршане попробуйте целебную минеральную воду и посетите буддийский дацан. Насладитесь читать дальше
традиционной бурятской кухней и посетите мараловую ферму. Ощутите атмосферу сибирской экзотики и узнайте о местных традициях и культуре.
Это путешествие подарит вам массу впечатлений и позволит насладиться красотой и уникальностью этого региона
Смотровая площадка в посёлке Култук. Отсюда открывается один из лучших видов на Байкал — широкий, с ясной линией горизонта. Сделаем красочные фото, подышим прозрачным воздухом и прочувствуем масштаб этого места.
Тункинская долина. Дорога к Аршану пройдёт через одно из самых живописных мест Бурятии — Тункинскую долину. По обе стороны — пики Восточных Саян, по пути — бурятские деревни с домами под остроконечными крышами.
Пограничный субурган и Аршанский дацан. На границе Иркутской области и Бурятии мы остановимся у белоснежной ступы — субургана, построенного в одном из энергетически значимых мест. В Аршане вы посетите буддийский дацан, спрятанный среди сосен, и узнаете о роли буддизма и шаманизма в жизни местных народов.
Аршан. Посёлок знаменит своими минеральными источниками и чистым горным воздухом. Здесь вы сможете попробовать воду из нескольких родников, набрать её с собой, а затем пройтись по каньону реки Кынгырга и дойти до первого водопада. Маршрут несложный.
Обед и рынок в Аршане. После прогулки — обед с традиционной бурятской кухней. Главное блюдо — буузы, мясные мешочки на пару, похожие на манты. Будет и другая местная еда из простых и чистых продуктов. А потом — рынок с травами, шерстяными изделиями и сувенирами без лишней мишуры.
Этнокомплекс «Саянский марал». Финальная точка — загородный маральник. Здесь можно увидеть благородных маралов, покормить их с рук, узнать о полезных свойствах пантов и при желании принять пантовую ванну.
Посещение фермы можно заменить купанием в горячих термальных источниках в посёлке Жемчуг.
Организационные детали
Едем на комфортабельном минивэне с кондиционером Nissan Sirena. Есть детские кресла (по запросу)
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Проход к водопаду — 150 ₽ за чел.
Вход в этнокомплекс «Саянский марал» — 300 ₽ за чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Иркутске
Добро пожаловать на Байкал! Мы — местные гиды, для которых это озеро не просто место работы, а родной дом. Знаем каждую тропу, легенду и тайное место, которым с радостью поделимся с вами. Покажем Байкал таким, каким его видят местные: с душой, теплом и заботой. С нами вы не просто увидите Байкал — вы его прочувствуете!