Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Южной Бурятии. Вас ждут живописные виды Тункинской долины, где пики Восточных Саян обрамляют дорогу. В Аршане попробуйте целебную минеральную воду и посетите буддийский дацан. Насладитесь

традиционной бурятской кухней и посетите мараловую ферму. Ощутите атмосферу сибирской экзотики и узнайте о местных традициях и культуре. Это путешествие подарит вам массу впечатлений и позволит насладиться красотой и уникальностью этого региона

Описание экскурсии

Смотровая площадка в посёлке Култук. Отсюда открывается один из лучших видов на Байкал — широкий, с ясной линией горизонта. Сделаем красочные фото, подышим прозрачным воздухом и прочувствуем масштаб этого места.

Тункинская долина. Дорога к Аршану пройдёт через одно из самых живописных мест Бурятии — Тункинскую долину. По обе стороны — пики Восточных Саян, по пути — бурятские деревни с домами под остроконечными крышами.

Пограничный субурган и Аршанский дацан. На границе Иркутской области и Бурятии мы остановимся у белоснежной ступы — субургана, построенного в одном из энергетически значимых мест. В Аршане вы посетите буддийский дацан, спрятанный среди сосен, и узнаете о роли буддизма и шаманизма в жизни местных народов.

Аршан. Посёлок знаменит своими минеральными источниками и чистым горным воздухом. Здесь вы сможете попробовать воду из нескольких родников, набрать её с собой, а затем пройтись по каньону реки Кынгырга и дойти до первого водопада. Маршрут несложный.

Обед и рынок в Аршане. После прогулки — обед с традиционной бурятской кухней. Главное блюдо — буузы, мясные мешочки на пару, похожие на манты. Будет и другая местная еда из простых и чистых продуктов. А потом — рынок с травами, шерстяными изделиями и сувенирами без лишней мишуры.

Этнокомплекс «Саянский марал». Финальная точка — загородный маральник. Здесь можно увидеть благородных маралов, покормить их с рук, узнать о полезных свойствах пантов и при желании принять пантовую ванну.

Посещение фермы можно заменить купанием в горячих термальных источниках в посёлке Жемчуг.

Организационные детали

Едем на комфортабельном минивэне с кондиционером Nissan Sirena. Есть детские кресла (по запросу)

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы