Путешествие в Южную Бурятию - из Иркутска

Откройте для себя Южную Бурятию: живописные долины, буддийские традиции и уникальная бурятская кухня ждут вас в этом незабываемом путешествии
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Южной Бурятии. Вас ждут живописные виды Тункинской долины, где пики Восточных Саян обрамляют дорогу. В Аршане попробуйте целебную минеральную воду и посетите буддийский дацан. Насладитесь
читать дальше

традиционной бурятской кухней и посетите мараловую ферму. Ощутите атмосферу сибирской экзотики и узнайте о местных традициях и культуре.

Это путешествие подарит вам массу впечатлений и позволит насладиться красотой и уникальностью этого региона

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды Тункинской долины
  • 🕌 Посещение буддийского дацана
  • 💧 Целебные минеральные источники Аршана
  • 🍽️ Традиционная бурятская кухня
  • 🦌 Визит на мараловую ферму
Путешествие в Южную Бурятию - из Иркутска© Александр
Путешествие в Южную Бурятию - из Иркутска© Александр
Путешествие в Южную Бурятию - из Иркутска© Александр
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Что можно увидеть

  • Смотровая площадка в посёлке Култук
  • Тункинская долина
  • Пограничный субурган
  • Аршанский дацан
  • Этнокомплекс «Саянский марал»

Описание экскурсии

Смотровая площадка в посёлке Култук. Отсюда открывается один из лучших видов на Байкал — широкий, с ясной линией горизонта. Сделаем красочные фото, подышим прозрачным воздухом и прочувствуем масштаб этого места.

Тункинская долина. Дорога к Аршану пройдёт через одно из самых живописных мест Бурятии — Тункинскую долину. По обе стороны — пики Восточных Саян, по пути — бурятские деревни с домами под остроконечными крышами.

Пограничный субурган и Аршанский дацан. На границе Иркутской области и Бурятии мы остановимся у белоснежной ступы — субургана, построенного в одном из энергетически значимых мест. В Аршане вы посетите буддийский дацан, спрятанный среди сосен, и узнаете о роли буддизма и шаманизма в жизни местных народов.

Аршан. Посёлок знаменит своими минеральными источниками и чистым горным воздухом. Здесь вы сможете попробовать воду из нескольких родников, набрать её с собой, а затем пройтись по каньону реки Кынгырга и дойти до первого водопада. Маршрут несложный.

Обед и рынок в Аршане. После прогулки — обед с традиционной бурятской кухней. Главное блюдо — буузы, мясные мешочки на пару, похожие на манты. Будет и другая местная еда из простых и чистых продуктов. А потом — рынок с травами, шерстяными изделиями и сувенирами без лишней мишуры.

Этнокомплекс «Саянский марал». Финальная точка — загородный маральник. Здесь можно увидеть благородных маралов, покормить их с рук, узнать о полезных свойствах пантов и при желании принять пантовую ванну.

Посещение фермы можно заменить купанием в горячих термальных источниках в посёлке Жемчуг.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном минивэне с кондиционером Nissan Sirena. Есть детские кресла (по запросу)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Проход к водопаду — 150 ₽ за чел.
  • Вход в этнокомплекс «Саянский марал» — 300 ₽ за чел.
  • Обед в бурятском кафе — около 700 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Иркутске
Добро пожаловать на Байкал! Мы — местные гиды, для которых это озеро не просто место работы, а родной дом. Знаем каждую тропу, легенду и тайное место, которым с радостью поделимся с вами. Покажем Байкал таким, каким его видят местные: с душой, теплом и заботой. С нами вы не просто увидите Байкал — вы его прочувствуете!
