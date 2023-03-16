Сокровища иркутских антикваров

От старинных икон и патефонов - до ваз клуазоне и шаманских амулетов: на поиски милой старины

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Если вы, как и я, любите предметы прошлого, если на память об Иркутске вы хотели бы увезти с собою не только впечатления и фотографии, но и какой-нибудь приятный старинный артефакт — приглашаю вас в большое путешествие по местным антикварным магазинам и лавкам! Далеко не все они отмечены на туристической карте города, но нам везде будут рады: ведь я и сам — увлечённый коллекционер и знаком со всеми здешними антикварами.
Сокровища иркутских антикваров
Сокровища иркутских антикваров
Сокровища иркутских антикваров
Сокровища иркутских антикваров
Сокровища иркутских антикваров
Сокровища иркутских антикваров
Сокровища иркутских антикваров
Сокровища иркутских антикваров
Сокровища иркутских антикваров
Сокровища иркутских антикваров
Сокровища иркутских антикваров
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Чем хороши антикварные лавки и магазины? Правильно: они торгуют нежными воспоминаниями — и я уверен, что в одном из таких магазинчиков вы непременно найдёте то, о чём давно уже мечтали. Это может быть старинная икона или винтажный патефон. А может быть, в одной из витрин вы встретите флакон для духов или милую фарфоровую статуэтку — точь-в-точь такую же, как та, что была у вашей бабушки? Или, возможно, вас интересуют предметы Востока — вазы клуазоне или пекинский резной лак? А что вы скажете насчёт бурятских шаманских амулетов?

Антикварные магазинчики хороши ещё и тем, что найти в них можно артефакты прошлого не только на любой вкус, но и на любой кошелёк. А по дороге из одного заведения в другое мы с вами вдоволь наговоримся о том, что близко каждому из нас — о милых вещицах прошлого.

Организационные детали

  • Лавки и магазинчики разбросаны по всему городу, поэтому мы поедем на автомобиле. Моя помощница Татьяна — прекрасный водитель, и она оперативно доставит нас по всем адресам. Впрочем, если вы не слишком торопитесь, часть путешествия мы можем совершить пешком, а часть — на иркутском трамвае: благо, трамваи здесь ходят без задержек.
  • Трансфер оплачивается отдельно — 500 руб. /час

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе сквера Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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