Лучшее время для посещения антикварных лавок Иркутска - с мая по сентябрь, когда погода позволяет комфортно передвигаться по городу. В эти месяцы можно насладиться прогулками и открыть для себя больше интересных мест. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия также доступна, но стоит учитывать погодные условия. Весной и осенью, в апреле и октябре, погода может быть переменчивой, но это не помешает насладиться антикварными сокровищами.

Любители антиквариата оценят экскурсию по уникальным магазинам Иркутска. Коллекционеры и ценители старины найдут здесь редкие предметы, от старинных икон до восточных ваз. Опытный гид, знакомый с местными антикварами, проведет вас по интересным местам, где можно не только приобрести уникальные вещи, но и узнать их историю. Экскурсия проводится на автомобиле, что позволяет посетить больше мест за короткое время

Описание экскурсии

Чем хороши антикварные лавки и магазины? Правильно: они торгуют нежными воспоминаниями — и я уверен, что в одном из таких магазинчиков вы непременно найдёте то, о чём давно уже мечтали. Это может быть старинная икона или винтажный патефон. А может быть, в одной из витрин вы встретите флакон для духов или милую фарфоровую статуэтку — точь-в-точь такую же, как та, что была у вашей бабушки? Или, возможно, вас интересуют предметы Востока — вазы клуазоне или пекинский резной лак? А что вы скажете насчёт бурятских шаманских амулетов?

Антикварные магазинчики хороши ещё и тем, что найти в них можно артефакты прошлого не только на любой вкус, но и на любой кошелёк. А по дороге из одного заведения в другое мы с вами вдоволь наговоримся о том, что близко каждому из нас — о милых вещицах прошлого.

Организационные детали