Если вы, как и я, любите предметы прошлого, если на память об Иркутске вы хотели бы увезти с собою не только впечатления и фотографии, но и какой-нибудь приятный старинный артефакт — приглашаю вас в большое путешествие по местным антикварным магазинам и лавкам! Далеко не все они отмечены на туристической карте города, но нам везде будут рады: ведь я и сам — увлечённый коллекционер и знаком со всеми здешними антикварами.

Описание

Что вас ожидает

Чем хороши антикварные лавки и магазины? Правильно: они торгуют нежными воспоминаниями — и я уверен, что в одном из таких магазинчиков вы непременно найдёте то, о чём давно уже мечтали. Это может быть старинная икона или винтажный патефон. А может быть, в одной из витрин вы встретите флакон для духов или милую фарфоровую статуэтку — точь-в-точь такую же, как та, что была у вашей бабушки? Или, возможно, вас интересуют предметы Востока — вазы клуазоне или пекинский резной лак? А что вы скажете насчёт бурятских шаманских амулетов?

Антикварные магазинчики хороши ещё и тем, что найти в них можно артефакты прошлого не только на любой вкус, но и на любой кошелёк. А по дороге из одного заведения в другое мы с вами вдоволь наговоримся о том, что близко каждому из нас — о милых вещицах прошлого.

Организационные детали