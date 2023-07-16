Для ценителей старины: откройте для себя уникальные антикварные лавки Иркутска и найдите артефакты, которые вдохновят вас
Любители антиквариата оценят экскурсию по уникальным магазинам Иркутска. Коллекционеры и ценители старины найдут здесь редкие предметы, от старинных икон до восточных ваз.
Опытный гид, знакомый с местными антикварами, проведет вас по интересным местам, где можно не только приобрести уникальные вещи, но и узнать их историю. Экскурсия проводится на автомобиле, что позволяет посетить больше мест за короткое время
Лучшее время для посещения антикварных лавок Иркутска - с мая по сентябрь, когда погода позволяет комфортно передвигаться по городу. В эти месяцы можно насладиться прогулками и открыть для себя больше интересных мест. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия также доступна, но стоит учитывать погодные условия. Весной и осенью, в апреле и октябре, погода может быть переменчивой, но это не помешает насладиться антикварными сокровищами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Антикварные лавки
Магазины антиквариата
Описание экскурсии
Чем хороши антикварные лавки и магазины? Правильно: они торгуют нежными воспоминаниями — и я уверен, что в одном из таких магазинчиков вы непременно найдёте то, о чём давно уже мечтали. Это может быть старинная икона или винтажный патефон. А может быть, в одной из витрин вы встретите флакон для духов или милую фарфоровую статуэтку — точь-в-точь такую же, как та, что была у вашей бабушки? Или, возможно, вас интересуют предметы Востока — вазы клуазоне или пекинский резной лак? А что вы скажете насчёт бурятских шаманских амулетов?
Антикварные магазинчики хороши ещё и тем, что найти в них можно артефакты прошлого не только на любой вкус, но и на любой кошелёк. А по дороге из одного заведения в другое мы с вами вдоволь наговоримся о том, что близко каждому из нас — о милых вещицах прошлого.
Организационные детали
Лавки и магазинчики разбросаны по всему городу, поэтому мы поедем на автомобиле. Моя помощница Татьяна — прекрасный водитель, и она оперативно доставит нас по всем адресам. Впрочем, если вы не слишком торопитесь, часть путешествия мы можем совершить пешком, а часть — на иркутском трамвае: благо, трамваи здесь ходят без задержек.
Трансфер оплачивается отдельно — 500 руб. /час
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе сквера Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 588 туристов
Честь имею! Роман — коренной иркутянин, журналист, краевед, антиквар и писатель. Выбранная в юности профессия и всепоглощающая страсть к собирательству помогли мне изучить родной город со всеми его проходными, подвалами, чердаками, коммуналками и старыми предместьями. В итоге информации накопилось столько, что грех не делиться ею с другими. Уже пять лет я вожу экскурсии по Иркутску и раскрываю гостям его тайны.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Побывала на удивительной экскурсии по антикварным лавочкам и магазинам Иркутска. Спасибо экскурсоводу Роману! Очень увлеченный и знающий человек сумел и нас увлечь и погрузить в сказочный мир старинных вещей. Благодарность водителю Татьяне. Буду рекомендовать друзьям и знакомым!
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