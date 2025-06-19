Мои заказы

Мастер-классы для детей – экскурсии в Иркутске

Найдено 6 экскурсий в категории «Мастер-классы для детей» в Иркутске, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Иркутск: история повседневности
Пешая
2.5 часа
308 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры
Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Иркутск - взгляд через столетия
Пешая
1.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Иркутск - взгляд через столетия: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Иркутску! Узнайте, как менялся облик города, и насладитесь историей через столетия
Начало: У памятника Александру III
1 фев в 10:00
2 фев в 15:00
3200 ₽ за всё до 5 чел.
Идеальный день на Байкале
На машине
8 часов
219 отзывов
Круиз
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Иркутские фотоистории
Пешая
2.5 часа
70 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экскурсия «Иркутские фотоистории»: погружение в атмосферу города
Откройте для себя исторический Иркутск через уникальные фотоистории и теплое общение с местным гидом
Начало: На улице Карла Маркса, в районе Драматического теа...
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие в город профессий в Иркутске
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Путешествие в город профессий
Дети от 4 до 14 лет смогут попробовать себя в различных профессиях, от пожарного до радиоведущего, и повеселиться на танцплощадке
Начало: На улице Советской
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
850 ₽ за человека
Групповое посещение шоколадной мастерской + дегустация
1 час
8 отзывов
Групповая
до 23 чел.
Групповая экскурсия на шоколадное производство в Иркутске
Посетите шоколадную мастерскую в Иркутске и узнайте, как создаются сладкие шедевры. Дегустация уникальных десертов и мастер-класс ждут вас
Начало: На улице Ленина
Расписание: в воскресенье в 14:00
14 дек в 14:00
21 дек в 14:00
1991 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кун-Сулу
    19 июня 2025
    Путешествие в город профессий в Иркутске
    Ребенок (6,5 лет) был в восторге! Очень классная локация. Потрясающе интересный Город. Благодарю девчонок, кто сопровождал детей. 100 баллов! Если хотите порадовать своего малыша- берите экскурсию смело! Рекомендую!

