читать дальше

к линии повествования присказки.



Так же "Мастер-класс" подразумевает передачу навыка, чего сделано не было.

Было несколько попыток "поголосить" причем инициированных мной.

А затем -"тут не надо - лошади пугаются, тут не надо - люди странно смотрят".



Я очень рада, что несмотря на нестыковки, добралась до этой экскурсии и услышала важные для себя мысли, но было бы классно структурировать материал, найти комфортное место проведения, и поднять цену до достойного уровня.