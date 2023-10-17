Мои заказы

Мастер-классы для взрослых – экскурсии в Иркутске

Найдено 6 экскурсий в категории «Мастер-классы для взрослых» в Иркутске, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вкусы и запахи любимого Иркутска
На машине
2.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусы и запахи любимого Иркутска
Знакомство с моим городом через его людей
Начало: Сквер Кирова
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Иркутск: история повседневности
Пешая
2.5 часа
308 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры
Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Иркутск - взгляд через столетия
Пешая
1.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Иркутск - взгляд через столетия: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Иркутску! Узнайте, как менялся облик города, и насладитесь историей через столетия
Начало: У памятника Александру III
1 фев в 10:00
2 фев в 15:00
3200 ₽ за всё до 5 чел.
Иркутские фотоистории
Пешая
2.5 часа
70 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экскурсия «Иркутские фотоистории»: погружение в атмосферу города
Откройте для себя исторический Иркутск через уникальные фотоистории и теплое общение с местным гидом
Начало: На улице Карла Маркса, в районе Драматического теа...
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Мастер-класс по сибирскому пению в Иркутске
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Мастер-класс по сибирскому пению в Иркутске
Традиции русской песни, вокальные приёмы и реконструкция народного праздника
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
от 500 ₽ за человека
Групповое посещение шоколадной мастерской + дегустация
1 час
8 отзывов
Групповая
до 23 чел.
Групповая экскурсия на шоколадное производство в Иркутске
Посетите шоколадную мастерскую в Иркутске и узнайте, как создаются сладкие шедевры. Дегустация уникальных десертов и мастер-класс ждут вас
Начало: На улице Ленина
Расписание: в воскресенье в 14:00
14 дек в 14:00
21 дек в 14:00
1991 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    17 октября 2023
    Мастер-класс по сибирскому пению в Иркутске
    Материал очень интересный и цепляющий!
    К сожалению, его подача структурирована крайне слабо - рассказчик постоянно меняет тему, вплетает какие-то не относящиеся
    читать дальше

    к линии повествования присказки.

    Так же "Мастер-класс" подразумевает передачу навыка, чего сделано не было.
    Было несколько попыток "поголосить" причем инициированных мной.
    А затем -"тут не надо - лошади пугаются, тут не надо - люди странно смотрят".

    Я очень рада, что несмотря на нестыковки, добралась до этой экскурсии и услышала важные для себя мысли, но было бы классно структурировать материал, найти комфортное место проведения, и поднять цену до достойного уровня.

    Материал очень интересный и цепляющий!
  • K
    Katarina
    1 марта 2018
    Мастер-класс по сибирскому пению в Иркутске
    Очень интересная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мастер-классы для взрослых»

