Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусы и запахи любимого Иркутска
Знакомство с моим городом через его людей
Начало: Сквер Кирова
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборИркутск: путешествие в прошлое городской культуры
Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Иркутск - взгляд через столетия: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Иркутску! Узнайте, как менялся облик города, и насладитесь историей через столетия
Начало: У памятника Александру III
1 фев в 10:00
2 фев в 15:00
3200 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экскурсия «Иркутские фотоистории»: погружение в атмосферу города
Откройте для себя исторический Иркутск через уникальные фотоистории и теплое общение с местным гидом
Начало: На улице Карла Маркса, в районе Драматического теа...
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс по сибирскому пению в Иркутске
Традиции русской песни, вокальные приёмы и реконструкция народного праздника
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
от 500 ₽ за человека
Групповая
до 23 чел.
Групповая экскурсия на шоколадное производство в Иркутске
Посетите шоколадную мастерскую в Иркутске и узнайте, как создаются сладкие шедевры. Дегустация уникальных десертов и мастер-класс ждут вас
Начало: На улице Ленина
Расписание: в воскресенье в 14:00
14 дек в 14:00
21 дек в 14:00
1991 ₽ за человека
- ЕЕлизавета17 октября 2023Материал очень интересный и цепляющий!
К сожалению, его подача структурирована крайне слабо - рассказчик постоянно меняет тему, вплетает какие-то не относящиеся
- KKatarina1 марта 2018Очень интересная экскурсия
