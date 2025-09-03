Приглашаю на дружеский променад по истории сибирского купечества. Вы увидите красивые здания и узнаете о судьбах живших в них людей. Услышите, как зарабатывали купцы и почему в эпоху царской России столичный бомонд сильно интересовался Иркутском. Побываете в купеческом доме, рассмотрите предметы интерьера и быта прошлых веков, сохранившиеся в усадьбе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по главным улицам

Вы пройдёте по центру Иркутска и познакомитесь с его историей. Я расскажу, как развивалось сибирское купечество и на чём купцы зарабатывали свои капиталы. А ещё — почему обеспеченным москвичам и петербуржцам было так интересно, как живут в этом городе, что они выписывали местные газеты во времена царской России.

Посещение купеческого дома

Когда-то этот дом принадлежал крупному купцу-меценату. Я расскажу, как этот человек стал одним из самых известных купцов Иркутской губернии и как алчность его жены едва не стоила ему жизни.

Вы рассмотрите сохранившиеся вещицы конца 19 – начала 20 веков и оцените, как переплетаются в доме предметы старины и современные элементы быта.

Как проходит экскурсия

Около 2,5 часов займёт прогулка по городу и ещё 30 мин — осмотр дома, обстановки и сохранившихся старинных вещей обихода.

Организационные детали

Вы можете приобрести эту экскурсию в качестве подарка для близкого человека или коллеги. Я оформлю для вас красивый подарочный сертификат.