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Иркутск купеческий: прогулка и посещение старинного дома

Узнать историю города побывать в купеческой усадьбе
Приглашаю на дружеский променад по истории сибирского купечества. Вы увидите красивые здания и узнаете о судьбах живших в них людей.

Услышите, как зарабатывали купцы и почему в эпоху царской России столичный бомонд сильно интересовался Иркутском.

Побываете в купеческом доме, рассмотрите предметы интерьера и быта прошлых веков, сохранившиеся в усадьбе.
5
39 отзывов
Иркутск купеческий: прогулка и посещение старинного дома
Иркутск купеческий: прогулка и посещение старинного дома
Иркутск купеческий: прогулка и посещение старинного дома

Описание экскурсии

Прогулка по главным улицам

Вы пройдёте по центру Иркутска и познакомитесь с его историей. Я расскажу, как развивалось сибирское купечество и на чём купцы зарабатывали свои капиталы. А ещё — почему обеспеченным москвичам и петербуржцам было так интересно, как живут в этом городе, что они выписывали местные газеты во времена царской России.

Посещение купеческого дома

Когда-то этот дом принадлежал крупному купцу-меценату. Я расскажу, как этот человек стал одним из самых известных купцов Иркутской губернии и как алчность его жены едва не стоила ему жизни.

Вы рассмотрите сохранившиеся вещицы конца 19 – начала 20 веков и оцените, как переплетаются в доме предметы старины и современные элементы быта.

Как проходит экскурсия

Около 2,5 часов займёт прогулка по городу и ещё 30 мин — осмотр дома, обстановки и сохранившихся старинных вещей обихода.

Организационные детали

Вы можете приобрести эту экскурсию в качестве подарка для близкого человека или коллеги. Я оформлю для вас красивый подарочный сертификат.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Нижняя Набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 98 туристов
Будучи человеком творческим и находящимся в постоянном поиске себя, я всё-таки нашла её — профессию, которая доставляет такой кайф! С огромным удовольствием стану для вас проводником по нашему чудесному городу и родным местам. Очень люблю новые знакомства, общение, юмор и с удовольствием принимаю гостей у себя, в настоящем купеческом доме, в непринуждённой уютной атмосфере!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
1
3
2
1
Татьяна
Были в Иркутске первый раз, с дочерью 11 лет. Не рассчитали время, попросили Екатерину перенести время на час позже, она пошла нам на встречу, что очень приятно. Экскурсия шла в
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спокойном темпе, нам рассказали много историй и о памятниках и об известных жителях Иркутска. Очень приятным бонусом было то, что Екатерина нам устроила фотосессию по пути следования 🫶. Завершили мы экскурсию в её доме, наследии купца Метелева, пили ароматный чай с вкусными блинчиками. Провели чудесно время, познавательно. Большое спасибо Екатерине за такую радушную встречу🙏💕

Были в Иркутске первый раз, с дочерью 11 лет. Не рассчитали время, попросили Екатерину перенести время
Были в Иркутске первый раз, с дочерью 11 лет. Не рассчитали время, попросили Екатерину перенести время
Были в Иркутске первый раз, с дочерью 11 лет. Не рассчитали время, попросили Екатерину перенести время
Были в Иркутске первый раз, с дочерью 11 лет. Не рассчитали время, попросили Екатерину перенести время
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А
Тот случай, когда реальность превзошла ожидание. Екатерина чуткая, харизматичная, обаятельная, позитивная девушка, которая обладает достаточными знаниями о становлении и жизни города Иркутск. Экскурсия прошла на одном дыхании. Екатерина захватывает внимание
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с первой минуты. Подача информации была простой и понятной. Прекрасное дополнение к экскурсии в виде истории купеческого дома с антиквариатом и супер вкусными блинами. Рекомендую к посещению, будете в восторге! обязательно приеду еще

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Т
Просто замечательная экскурсия и великолепный гид! Было очень интересно и приятно слушать. Много фактов, но поданы они очень понятно и увлекательно. Даже сын (9 лет) слушал с открытым ртом. А чаепитие и блины - выше всяких похвал. Никогда не была любителем чая, но Сибирский чай теперь мой самый любимый) Буду однозначно рекомендовать Екатерину и её экскурсии!
Просто замечательная экскурсия и великолепный гид! Было очень интересно и приятно слушать. Много фактов, но поданы
Просто замечательная экскурсия и великолепный гид! Было очень интересно и приятно слушать. Много фактов, но поданы
Просто замечательная экскурсия и великолепный гид! Было очень интересно и приятно слушать. Много фактов, но поданы
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М
Было очень познавательно и интересно, большое спасибо!
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В
Мы с женой были транзитом в Иркутске. Пересадка была 10 час. Скоротать время нам очень помогла Екатерина. Причем любезно предложила оставить наш багаж у неё,а не в камере хранения. Ещё
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предложила свой пуховик,специально приготовленный для гостей. Екатерина с таким трепетом и любовью рассказывает о истории Иркутска,о его улочках,старинных домах,богатых купцах,знаменитых гостях. О том,что в 1919г,Колчак определил его новой столицей "Единой и неделимой России". На протяжении всей экскурсии,Екатерина любезно предлагала нас фотографировать👌В завершении,как и заранее было предложено мы прибыли в купеческий дом на чаепие из красивого,стариннрго сервиза,с Божественно вкусными блинами и чаем наполненным ароматами сибирских трав. Сама Екатерина прекрасный гид,очень улыбчивая,доброжелательная,мы как то сразу перешли на "ты".
Потрясающе провели время. Остались довольны и всем,кто захочет познакомиться с Иркутском,теплого общения,да ещё и чая с блинами,рекомендуем взять экскурсию с Екатериной

Мы с женой были транзитом в Иркутске. Пересадка была 10 час. Скоротать время нам очень помогла
Мы с женой были транзитом в Иркутске. Пересадка была 10 час. Скоротать время нам очень помогла
Мы с женой были транзитом в Иркутске. Пересадка была 10 час. Скоротать время нам очень помогла
Мы с женой были транзитом в Иркутске. Пересадка была 10 час. Скоротать время нам очень помогла
Мы с женой были транзитом в Иркутске. Пересадка была 10 час. Скоротать время нам очень помогла
Мы с женой были транзитом в Иркутске. Пересадка была 10 час. Скоротать время нам очень помогла
Мы с женой были транзитом в Иркутске. Пересадка была 10 час. Скоротать время нам очень помогла
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Д
Была на экскурсии этой зимой. Отличное решение для первичного нетривиального знакомства с Иркутском. Очень комфортный формат, мы гуляли вдвоем, также большим плюсом была абсолютная гибкость нашего маршрута, когда мы замерзли,
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зашли в прекрасную кофейню, согрелись вкусным чаем и пошли гулять дальше. Ну а завершение экскурсии - чаепитие с потрясающими блинами в невероятном доме Екатерины - это просто ❤️ уникальный формат экскурсий. Спасибо!

Была на экскурсии этой зимой. Отличное решение для первичного нетривиального знакомства с Иркутском. Очень комфортный формат,
Была на экскурсии этой зимой. Отличное решение для первичного нетривиального знакомства с Иркутском. Очень комфортный формат,
Была на экскурсии этой зимой. Отличное решение для первичного нетривиального знакомства с Иркутском. Очень комфортный формат,
Была на экскурсии этой зимой. Отличное решение для первичного нетривиального знакомства с Иркутском. Очень комфортный формат,
Была на экскурсии этой зимой. Отличное решение для первичного нетривиального знакомства с Иркутском. Очень комфортный формат,
Была на экскурсии этой зимой. Отличное решение для первичного нетривиального знакомства с Иркутском. Очень комфортный формат,
Была на экскурсии этой зимой. Отличное решение для первичного нетривиального знакомства с Иркутском. Очень комфортный формат,
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