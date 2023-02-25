Лисихинское кладбище — место, где нашли своё последнее пристанище купцы-миллионщики и их дети — баловни судьбы, ставшие революционерами и погибшие осенью 1905 года. Жертвы погромов и гласные Городской Думы, почтенные раввины и бунтари-сионисты, основатели научных династий и те, кого при жизни считали чудаками. Обо всех этих неординарных личностях вы услышите на экскурсии!
Вы расшифруете архитектурные особенности еврейских надгробных памятников, увидите старинный колодец, раскроете тайну древнего склепа и услышите связанные с ним романтические легенды. По вашему желанию, после осмотра кладбища мы можем съездить в иркутскую синагогу — старейшую в России — и прогуляться по аутентичным еврейским кварталам города.