Приглашаю вместе погулять по Лисихинскому кладбищу. Вряд ли в Иркутске найдётся место, где история сконцентрирована гуще и плотнее. Здесь погребены купцы, чьи особняки, доходные дома и магазины до сих пор украшают город. А также раввины, ученые, революционеры и австрийские военнопленные.
Я поделюсь связанными с ними сюжетами и помогу разобраться в архитектуре еврейских надгробных памятников.
Я поделюсь связанными с ними сюжетами и помогу разобраться в архитектуре еврейских надгробных памятников.
Описание экскурсии
История в лицах и судьбах
Лисихинское кладбище — место, где нашли своё последнее пристанище купцы-миллионщики и их дети — баловни судьбы, ставшие революционерами и погибшие осенью 1905 года. Жертвы погромов и гласные Городской Думы, почтенные раввины и бунтари-сионисты, основатели научных династий и те, кого при жизни считали чудаками. Обо всех этих неординарных личностях вы услышите на экскурсии!
Древние склепы, колодцы и надгробные памятники
Вы расшифруете архитектурные особенности еврейских надгробных памятников, увидите старинный колодец, раскроете тайну древнего склепа и услышите связанные с ним романтические легенды. По вашему желанию, после осмотра кладбища мы можем съездить в иркутскую синагогу — старейшую в России — и прогуляться по аутентичным еврейским кварталам города.
Организационные детали
- Экскурсия проводится с согласия и одобрения раввина Иркутска
- Экскурсия не проходит в Шаббат (с вечера пятницы и до конца субботнего дня)
- Если вас меньше трёх человек, трансфер из отеля и обратно включен в стоимость. Если больше — я могу заказать для вас микроавтобус (оплачивается дополнительно) или пояснить, как добраться на общественном транспорте.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе остановки Лисиха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 588 туристов
Честь имею! Роман — коренной иркутянин, журналист, краевед, антиквар и писатель. Выбранная в юности профессия и всепоглощающая страсть к собирательству помогли мне изучить родной город со всеми его проходными, подвалами, чердаками, коммуналками и старыми предместьями. В итоге информации накопилось столько, что грех не делиться ею с другими. Уже пять лет я вожу экскурсии по Иркутску и раскрываю гостям его тайны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия состоялась с некоторой задержкой но времени, но ожидание того стоило. Интересно, содержательно, познавательно. Рекомендую не только гостям, но жителям Иркутска 👍
Вам был полезен этот отзыв?
З
Сегодняшняя экскурсия стала для меня настоящим открытием, несмотря на проливной ледяной дождь. Огромное спасибо Роману — благодаря его таланту и глубочайшему знанию истории, я просто не заметила непогоды.
Казалось, что холодный
Казалось, что холодный
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Большое спасибо Роману за замечательную экскурсию! Узнали так много интересных исторических фактов и подробностей!
Убедительно и со знанием дела, увлекательно и с юмором Роман рассказывает о людях, чьи жизнь и судьба
Убедительно и со знанием дела, увлекательно и с юмором Роман рассказывает о людях, чьи жизнь и судьба
Вам был полезен этот отзыв?
Атмосферно, захватывающе это лишь не многие эпитеты, которые можно применить к данной экскурсии.
Роман эрудированный, исторически грамотный человек, видно, что он "горит" делом, которым занимается, что он знает и любит историю.
Роман эрудированный, исторически грамотный человек, видно, что он "горит" делом, которым занимается, что он знает и любит историю.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Я много экскурсий поведала,но такой яркой и насыщенной никогда. экскурсовод просто 100 из 100 какие интересные факты я для себя узнала,слушала как самую интересую аудио книгу. Это была самая лучшем экскурсия в моей небольшой жизни,надеюсь что еще вернуть в Иркутск и посещу с Романа все его экскурсии. Спасибо вам,вы сегодня поменяли мои взгляды на жизненные вещи.
Вам был полезен этот отзыв?
Очень любопытная и необычная экскурсия. Интересно узнать историю города узнавая историю его жителей! Роман с прекрасным юмором рассказал массу интересного о еврейской жизни тогда и сейчас! Рекомендую, конечно
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии на «Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища»
Групповая
до 15 чел.
Иркутск старинный и сегодняшний
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прогуливаясь по его старинным улицам и набережной. Узнайте, как город стал третьей столицей России
Начало: На Нижней набережной
Завтра в 09:15
10 авг в 08:15
2500 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
Авторская экскурсия с гидом-краеведом «Старый центр Иркутска»
Увлекательная прогулка по старому центру Иркутска с гидом-краеведом раскроет перед вами тайны и легенды города, которые не оставят равнодушными
Завтра в 10:00
11 авг в 10:30
от 9120 ₽
9600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки древнего Иркутска
Увидеть город - археологический феномен, подобного которому в России нет
Начало: Встречаемся на сквере Кирова (плофа Сперанского), ...
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Иркутску с ветерком
Иркутск удивит своими контрастами: от старинных соборов до современных зданий. Узнайте, как в городе сочетаются разные культуры и религии
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 9900 ₽ за всё до 4 чел.
-5%
до 15 августа
от 7458 ₽ за человека