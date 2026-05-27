Приглашаю вместе погулять по Лисихинскому кладбищу. Вряд ли в Иркутске найдётся место, где история сконцентрирована гуще и плотнее. Здесь погребены купцы, чьи особняки, доходные дома и магазины до сих пор украшают город. А также раввины, ученые, революционеры и австрийские военнопленные. Я поделюсь связанными с ними сюжетами и помогу разобраться в архитектуре еврейских надгробных памятников.

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Описание экскурсии

История в лицах и судьбах

Лисихинское кладбище — место, где нашли своё последнее пристанище купцы-миллионщики и их дети — баловни судьбы, ставшие революционерами и погибшие осенью 1905 года. Жертвы погромов и гласные Городской Думы, почтенные раввины и бунтари-сионисты, основатели научных династий и те, кого при жизни считали чудаками. Обо всех этих неординарных личностях вы услышите на экскурсии!

Древние склепы, колодцы и надгробные памятники

Вы расшифруете архитектурные особенности еврейских надгробных памятников, увидите старинный колодец, раскроете тайну древнего склепа и услышите связанные с ним романтические легенды. По вашему желанию, после осмотра кладбища мы можем съездить в иркутскую синагогу — старейшую в России — и прогуляться по аутентичным еврейским кварталам города.

Организационные детали