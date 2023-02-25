Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища

Исследовать древнейший некрополь города в компании краеведа и писателя

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю вместе погулять по Лисихинскому кладбищу. Вряд ли в Иркутске найдётся место, где история сконцентрирована гуще и плотнее. Здесь погребены купцы, чьи особняки, доходные дома и магазины до сих пор украшают город. А также раввины, ученые, революционеры и австрийские военнопленные.

Я поделюсь связанными с ними сюжетами и помогу разобраться в архитектуре еврейских надгробных памятников.
Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
Ближайшие даты:
17
мар
21
мар
22
мар
23
мар
24
мар
26
мар
27
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История в лицах и судьбах

Лисихинское кладбище — место, где нашли своё последнее пристанище купцы-миллионщики и их дети — баловни судьбы, ставшие революционерами и погибшие осенью 1905 года. Жертвы погромов и гласные Городской Думы, почтенные раввины и бунтари-сионисты, основатели научных династий и те, кого при жизни считали чудаками. Обо всех этих неординарных личностях вы услышите на экскурсии!

Древние склепы, колодцы и надгробные памятники

Вы расшифруете архитектурные особенности еврейских надгробных памятников, увидите старинный колодец, раскроете тайну древнего склепа и услышите связанные с ним романтические легенды. По вашему желанию, после осмотра кладбища мы можем съездить в иркутскую синагогу — старейшую в России — и прогуляться по аутентичным еврейским кварталам города.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с согласия и одобрения раввина Иркутска
  • Экскурсия не проходит в Шаббат (с вечера пятницы и до конца субботнего дня)
  • Если вас меньше трёх человек, трансфер из отеля и обратно включен в стоимость. Если больше — я могу заказать для вас микроавтобус (оплачивается дополнительно) или пояснить, как добраться на общественном транспорте.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе остановки Лисиха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Олеся
25 фев 2023
Я много экскурсий поведала,но такой яркой и насыщенной никогда. экскурсовод просто 100 из 100 какие интересные факты я для себя узнала,слушала как самую интересую аудио книгу. Это была самая лучшем экскурсия в моей небольшой жизни,надеюсь что еще вернуть в Иркутск и посещу с Романа все его экскурсии. Спасибо вам,вы сегодня поменяли мои взгляды на жизненные вещи.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Вечерние
Водные развлечения
Летние
Религиозные

Похожие туры из Иркутска

По Иркутску с ветерком
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Мария
Мария
25 отзывов
Очень популярно сейчас
По Иркутску с ветерком
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
16 мар
17 мар
18 мар
19 мар
6 500 за всё до 4 чел.
Иркутск: тайны старинных предместий
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Роман
Роман
5 отзывов
Иркутск: тайны старинных предместий
Исследовать неизведанные уголки города, отыскать интересные дома и услышать истории их хозяев
17 мар
21 мар
22 мар
23 мар
6 500 за всё до 3 чел.
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
3 часа
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
27 отзывов
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Познакомиться со старинным сибирским городом и «прожить» его историю
у места вашего проживания в Иркутске
17 мар
20 мар
21 мар
22 мар
6 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ