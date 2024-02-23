Тажераны - самые красивые места приольхонья

Что такое Тажераны

Индивидуально
для 7 чел.
Что такое Тажераны? Это одно из интереснейших мест на Байкале — Тажеранский массив, возраст которого около 300-400 млн. лет. Этот степной участок раскинулся на площади в 40 км.

В ходе экскурсии, мы познакомимся с бытом местного, обрядами, обычаями, культурой, традиционной кухней.

Мы увидим Байкал с обзорных площадок с высоты птичьего полета, и с побережья.
Тажераны - самые красивые места приольхонья
Тажераны - самые красивые места приольхонья
Тажераны - самые красивые места приольхонья
Тажераны - самые красивые места приольхонья
Тажераны - самые красивые места приольхонья
Тажераны - самые красивые места приольхонья
Тажераны - самые красивые места приольхонья

Что вы можете увидеть 🤩

  • Кудинская равнина
  • Приморский Хребет
  • Гора Тондора
  • Шибеты
  • Бухта АЯ
  • Долина каменных духов
  • Гора Тан-Хан
  • Мыс Крест
  • Южная оконечность острова Ольхон
  • Пролив Малое Море
  • Сарминское Ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Что такое Тажераны? Это одно из интереснейших мест на Байкале — Тажеранский массив, возраст которого около 300-400 млн. лет. Этот степной участок раскинулся на площади в 40 км. В ходе экскурсии, мы познакомимся с бытом местного, обрядами, обычаями, культурой, традиционной кухней. Мы увидим Байкал с обзорных площадок с высоты птичьего полета, и с побережья. В Зимнее время: высокие торосы (нагромождения ломаного льда), прозрачный лёд, причудливые нити пузырей.
  • Экскурсия в Тажераны проходит на автомобиле высокой проходимости.
  • Возможно посещение заброшенного мраморного карьера.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Горячий чай или кофе
Что не входит
  • Сбор нац. парка — 150 рублей, действуют льготы
  • Обед в кафе от 250 рублей
  • Пикник с ухой на берегу от 500 рублей с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск / Листвянка и другие адреса
Завершение: Иркутск, Листвянка, Сахюрта, Хужир
Когда и сколько длится
Когда: Любой день по договоренности, выезд желательно не позднее 8:00 утра
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Любой день по договоренности, выезд желательно не позднее 8:00 утра

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