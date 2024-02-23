Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Что такое Тажераны? Это одно из интереснейших мест на Байкале — Тажеранский массив, возраст которого около 300-400 млн. лет. Этот степной участок раскинулся на площади в 40 км. В ходе экскурсии, мы познакомимся с бытом местного, обрядами, обычаями, культурой, традиционной кухней. Мы увидим Байкал с обзорных площадок с высоты птичьего полета, и с побережья. В Зимнее время: высокие торосы (нагромождения ломаного льда), прозрачный лёд, причудливые нити пузырей.