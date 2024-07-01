Озеро Байкал — чудо природы, известное во всём мире. Но не все знают, что рядом с ним есть и другие точки притяжения и естественные аномалии. Древнейший горный массив. Удивительные таёжные озера, в каждом из которых вода отличается по своему составу. Самая сложная и интересная железная дорога России. Я познакомлю вас с этим необычным краем, его красотой и тайнами.
Описание экскурсии
Волны ласкают беспечные камни,
Дремлет веками забытый вулкан.
В дымке бесплотной лесными хребтами
Тянется цепью Хамар-Дабан.
Что вас ожидает
Навстречу приключениям
Давайте на один день превратимся в настоящих исследователей и отправимся покорять горную тайгу Хамар-Дабан. Хотя правильнее будет сказать «горную страну», ведь впереди столько интересного!
- Сначала мы проедем старинным Кругобайкальским трактом, по которому с середины 19-го века шёл основной товаропоток из Китая в Россию. Эта дорога приведёт нас к Ангасольской петле — самому крутому спуску Транссиба с захватывающей панорамой на южную часть Байкала.
- Отсюда мы спустимся в посёлок Култук, где побываем на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), сфотографируемся у памятной стелы и, конечно же, прикоснёмся к водам Байкала.
- Далее мы проедем к посёлку Слюдянка, где посетим крупнейший частный минералогический музей в России. Осмотрим единственный в мире вокзал, полностью облицованный местным мрамором. А ещё сфотографируемся у настоящего паровоза.
- Доберёмся до города Байкальска, где находится лучшая на Байкале горнолыжная трасса. Вам предстоит подняться на высоту 900 метров на кресельном подъёмнике к ресторану со смотровой площадкой, где можно пообедать.
- Вдоль живописных берегов Байкала доедем до реки Снежной, по которой проходит граница между Иркутской областью и Бурятией. Здесь есть три тёплых озера, где летом купаются (температура воды в середине лета +25°C и выше), а зимой катаются на коньках. Если хватит времени и сил, совершим восхождение на небольшой пик, откуда открывается захватывающая панорама реликтовых лесов и гор.
- На обратном пути поужинаем в одном из кафе на горном серпантине.
Организационные детали
- В ходе поездки мы совершим немало пеших прогулок, поэтому обязательно наденьте хорошую треккинговую обувь с защитой голеностопа
- Маршрут предполагает остановки на обед и ужин в местных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
- Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы
Дополнительные расходы
- Входные билеты не включены в стоимость:
— музей минералов имени В. А. Жигалова — 300 ₽ за чел.
— кресельный подъёмник — 700 ₽ за чел.
— сбор за посещение экотропы у тёплых озёр на реке Снежной — 1000 ₽ за чел. В июле и августе стоимость увеличивается до 2000 ₽ за чел.
- Дополнительно можно посетить:
— баня на льду (летом на красном гранатовом песке) Байкала — 5000 ₽ за 1 час (до 6 человек)
— горнолыжный комплекс «Гора Соболиная» — от 700 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего пребывания в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1786 туристов
Меня зовут Александр, я работаю гидом с 2010 года. Я иркутянин в 13 поколении. Мои предки, купцы, приехали в Иркутск в 17 веке и дважды возглавляли город. Я люблю свою родину
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
На экскурсию "Байкальские джунгли" мы попали в первый день своего пребывания на Байкале. После этой экскурсии нам показалось, что мы уже как минимум неделю провели здесь. Так много интересного и
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И
Высокий профессионализм, в первую очередь, традиционно отличает подход Александра к организации любого тура - здесь и гибкость в адаптации маршрута к интересам и предпочтениям путешественника, и способность показать все стороны "исследуемого объекта" независимо от погодных условий, и, безусловно, водительское мастерство. Дождливые байкальские джунгли стали настоящим открытием именно благодаря Александру. Спасибо!
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