Раскрыть секреты прибайкальской природы, величественной и непокорной
Озеро Байкал — чудо природы, известное во всём мире. Но не все знают, что рядом с ним есть и другие точки притяжения и естественные аномалии. Древнейший горный массив. Удивительные таёжные озера, в каждом из которых вода отличается по своему составу. Самая сложная и интересная железная дорога России. Я познакомлю вас с этим необычным краем, его красотой и тайнами.
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Описание
Волны ласкают беспечные камни,
Дремлет веками забытый вулкан.
В дымке бесплотной лесными хребтами
Тянется цепью Хамар-Дабан.
Что вас ожидает
Кладезь земли сибирской
На границе Иркутской области и Бурятии, в северном Хамар-Дабане, сформировался своеобразный мир, который неслучайно называют «байкальскими джунглями». На его территории представлены уникальные ландшафты, реликтовые виды растений и особые «темнохвойные» леса, что обусловлено высоким снежным покровом, дождливым летом и тёплой зимой.
Навстречу приключениям
Давайте на один день превратимся в настоящих исследователей и отправимся покорять горную тайгу Хамар-Дабан. Хотя правильнее будет сказать «горную страну», ведь впереди столько интересного!
- Сначала мы проедем старинным Кругобайкальским трактом, по которому с середины 19-го века шел основной товаропоток из Китая в Россию. Эта дорога приведёт нас к Ангасольской петле — самому крутому спуску Транссиба с захватывающей панорамой на южную часть Байкала.
- Отсюда мы спустимся в посёлок Култук, где побываем на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), сфотографируемся у памятной стелы и, конечно же, прикоснёмся к водам Байкала.
- Далее мы проедем к посёлку Слюдянка, где посетим крупнейший частный минералогический музей в России. Осмотрим единственный в мире вокзал, полностью облицованный местным мрамором. А ещё сфотографируемся у настоящего паровоза.
- Доберёмся до города Байкальска, где находится лучшая на Байкале горнолыжная трасса. Вам предстоит подняться на высоту 900 метров на кресельном подъемнике к ресторану со смотровой площадкой, где можно пообедать.
- Вдоль живописных берегов Байкала достигнем реки Снежной, по которой проходит граница между Иркутской областью и Бурятией. Здесь есть три тёплых озера, где летом купаются (температура воды в середине лета +25°C и выше), а зимой катаются на коньках. Если хватит времени и сил, совершим восхождение на небольшой пик, откуда открывается захватывающая панорама на реликтовые леса и горы.
- На обратном пути поужинаем в одном из кафе на горном серпантине.
Организационные детали
- В ходе поездки мы совершим немало пеших прогулок, поэтому обязательно наденьте хорошую треккинговую обувь с защитой голеностопа.
- Маршрут предполагает остановки на обед и ужин в местных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Дополнительные расходы
- Входные билеты не включены в стоимость:
— музей минералов имени В. А. Жигалова — 300 руб. /чел.;
— кресельный подъемник — 400 руб. /чел:
— сбор за посещение экотропы у тёплых озер на реке Снежная — 300 руб. /чел.
- Дополнительно можно посетить:
— баня на льду (летом на красном гранатовом песке) Байкала — 2500 рублей за 1 час (до 6 человек);
— горнолыжный комплекс «Гора Соболиная» — от 700 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего пребывания в Иркутске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Иркутске
Провёл 732 экскурсии для 1025 туристов
Меня зовут Александр, я иркутянин в тринадцатом поколении — мои предки приехали в Иркутск в XVII веке как купцы. Люблю свой город и боготворю Байкал. У меня успешный опыт преподавательской деятельности, также совсем недавно я издал первый с 1982 года подробный путеводитель по Иркутску. Провожу экскурсии в разных форматах (от полётов на вертолете до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.Задать вопрос
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