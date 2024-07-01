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красивого увидели за один день! Экскурсия очень насыщенная. Александр отличный гид, всё продумано до мелочей: где остановиться для обзора достопримечательностей, где перекусить. Маршрут экскурсии замечательный! Понравилось всё. Даже не могу сказать, что больше, а что меньше. И катание на подъемнике, и озера. А в музее минералогии мы приобрели прекрасные изделия из натуральных камней. Впечатления просто неизгладимые. Как жаль, что в сутках всего 24 часа, нам было маловато времени для купания на озёрах. Хотя, наверно, его всегда не хватает. Спасибо за прекрасно проведенный день.