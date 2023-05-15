Озеро Байкал — чудо природы, известное во всём мире. Но не все знают, что рядом с ним есть и другие точки притяжения и естественные аномалии. Древнейший горный массив. Удивительные таёжные озера, в каждом из которых вода отличается по своему составу. Самая сложная и интересная железная дорога России. Я познакомлю вас с этим необычным краем, его красотой и тайнами.

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Описание

Волны ласкают беспечные камни,

Дремлет веками забытый вулкан.

В дымке бесплотной лесными хребтами

Тянется цепью Хамар-Дабан.

Что вас ожидает

Кладезь земли сибирской

На границе Иркутской области и Бурятии, в северном Хамар-Дабане, сформировался своеобразный мир, который неслучайно называют «байкальскими джунглями». На его территории представлены уникальные ландшафты, реликтовые виды растений и особые «темнохвойные» леса, что обусловлено высоким снежным покровом, дождливым летом и тёплой зимой.

Навстречу приключениям

Давайте на один день превратимся в настоящих исследователей и отправимся покорять горную тайгу Хамар-Дабан. Хотя правильнее будет сказать «горную страну», ведь впереди столько интересного!

Сначала мы проедем старинным Кругобайкальским трактом , по которому с середины 19-го века шел основной товаропоток из Китая в Россию. Эта дорога приведёт нас к Ангасольской петле — самому крутому спуску Транссиба с захватывающей панорамой на южную часть Байкала.

, по которому с середины 19-го века шел основной товаропоток из Китая в Россию. Эта дорога приведёт нас к — самому крутому спуску Транссиба с захватывающей панорамой на южную часть Байкала. Отсюда мы спустимся в посёлок Култук , где побываем на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), сфотографируемся у памятной стелы и, конечно же, прикоснёмся к водам Байкала.

, где побываем на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), сфотографируемся у памятной стелы и, конечно же, прикоснёмся к водам Байкала. Далее мы проедем к посёлку Слюдянка , где посетим крупнейший частный минералогический музей в России. Осмотрим единственный в мире вокзал, полностью облицованный местным мрамором. А ещё сфотографируемся у настоящего паровоза.

, где посетим крупнейший частный минералогический музей в России. Осмотрим единственный в мире вокзал, полностью облицованный местным мрамором. А ещё сфотографируемся у настоящего паровоза. Доберёмся до города Байкальска , где находится лучшая на Байкале горнолыжная трасса. Вам предстоит подняться на высоту 900 метров на кресельном подъемнике к ресторану со смотровой площадкой, где можно пообедать.

, где находится лучшая на Байкале горнолыжная трасса. Вам предстоит подняться на высоту 900 метров на кресельном подъемнике к ресторану со смотровой площадкой, где можно пообедать. Вдоль живописных берегов Байкала достигнем реки Снежной , по которой проходит граница между Иркутской областью и Бурятией. Здесь есть три тёплых озера, где летом купаются (температура воды в середине лета +25°C и выше), а зимой катаются на коньках. Если хватит времени и сил, совершим восхождение на небольшой пик, откуда открывается захватывающая панорама на реликтовые леса и горы.

, по которой проходит граница между Иркутской областью и Бурятией. Здесь есть три тёплых озера, где летом купаются (температура воды в середине лета +25°C и выше), а зимой катаются на коньках. Если хватит времени и сил, совершим восхождение на небольшой пик, откуда открывается захватывающая панорама на реликтовые леса и горы. На обратном пути поужинаем в одном из кафе на горном серпантине.

Организационные детали

В ходе поездки мы совершим немало пеших прогулок, поэтому обязательно наденьте хорошую треккинговую обувь с защитой голеностопа.

Маршрут предполагает остановки на обед и ужин в местных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Дополнительные расходы

Входные билеты не включены в стоимость:

— музей минералов имени В. А. Жигалова — 300 руб. /чел.;

— кресельный подъемник — 400 руб. /чел:

— сбор за посещение экотропы у тёплых озер на реке Снежная — 300 руб. /чел.