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Тажеранское сафари из Иркутска: степи, пещеры и древние духи Байкала

Узнать традиции Прибайкалья, полюбоваться видами и попробовать бурятскую кухню
Тажеранские степи — это кусочек Монголии в глубине байкальской тайги.

Поездка позволит вам не только насладиться потрясающими «марсианскими» пейзажами и живописными скалами, но и узнать о Байкале, истории Сибири, местной флоре и фауне. За один день вы прикоснётесь к геологии, археологии, культуре, мистике и нетронутой природе.
Тажеранское сафари из Иркутска: степи, пещеры и древние духи Байкала
Тажеранское сафари из Иркутска: степи, пещеры и древние духи Байкала
Тажеранское сафари из Иркутска: степи, пещеры и древние духи Байкала

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Иркутска
8:30 — священное место Барисан и ритуал. Остановимся, чтобы «побурханить»: задобрить духов и попросить удачной дороги
9:15 — посёлок Баяндай. Завтрак в придорожном кафе
9:45 — посёлок Бугульдейка. Знакомство с прибайкальской деревней у подножия Приморского хребта
10:30 — Мраморный карьер. Попадём в «лунный пейзаж» — гигантскую чашу с белоснежными склонами мрамора, искрящегося на солнце
11:00 — долина реки Анга и петроглифы. Спустимся в живописную долину, где на скалах сохранились древние наскальные рисунки
12:00 — отдых в бухте Ая с песчаным пляжем и лазурной водой
13:00 — обед в кафе бурятской и сибирской кухни
14:00 — долина Каменных духов — сердце Тажеранских степей. Прогуляемся среди скал-останцев причудливых форм
14:45 — пещера Мечта. Посмотрим на известковые натёки
15:30 — «Природный Кинотеатр» и «Домик Элли». Поднимемся на смотровую, откуда нам откроется панорама степей, гор и Байкала. Увидим знаменитый одинокий домик среди бескрайних просторов
16:15 — Байденская пещера. Осмотрим вход в одну из самых глубоких и протяжённых пещер Восточной Сибири
16:45 — гора Тан-Хан. Взойдём на вершину и полюбуемся видом
17:30 — Куркутский залив. Спустимся к озеру на дикий каменистый дикий пляж
18:00 — купание и отдых на берегу (летом) / катание на коньках (зимой)
18:45 — отправление в Иркутск. В дороге — горячий чай с сибирскими травами
21:00–21:30 — прибытие в Иркутск

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном авто: Toyota Land Cruiser 100 / 78 — для групп до 4 человек, Toyota Grand Hiace — для групп до 7 человек, Nissan Elgrand — для групп до 6 человек. Все автомобили тёплые, с исправной подвеской и опытными водителями
  • Трансфер, обед в кафе бурятской кухни, чайная церемония на берегу Байкала (горячий чай с травами), вход на территорию нацпарка включены
  • Дополнительные расходы (по желанию): напитки, сувениры
  • Маршрут рассчитан на средний уровень физической подготовки
  • Отличным дополнением станет другая наша программа
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет12 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 33 туристов
Для меня Байкал — не просто точка на карте. Это история, которая началась задолго до моих первых туров: я создавала события и впечатления как культорганизатор в Иркутском районе и как
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педагог-организатор в школе Иркутска. Я знаю, как увлечь, вдохновить и сделать так, чтобы каждый момент остался в памяти — будь то праздник, урок или путешествие. Сегодня я превращаю этот опыт в авторские маршруты по Байкалу, где каждая деталь не случайна. Я не просто показываю озеро — я создаю живые, эмоциональные сценарии путешествий, где пейзаж становится декорацией, а истории — сюжетом вашего личного открытия. Наша команда — это продолжение моего подхода. Мы — семья гидов-единомышленников, для которых Байкал стал частью жизни. Каждый из нас имеет профессиональную подготовку и аккредитацию, но главное — искреннюю любовь к этому месту и желание делиться им. Мы не говорим шаблонными фразами — мы рассказываем истории. Мы не проводим экскурсии — мы ведём диалог.

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