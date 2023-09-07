Иван — ваша команда гидов в Иркутске

Мы дружная семья и команда путешественников. Коренные сибиряки, родились и выросли в Иркутске. Любовь к путешествиям, общению и Байкалу привели нас к созданию собственных туров. Мы любим делиться знаниями и впечатлениями со всеми гостями нашего края. За 5 лет влюбили в Байкал более трёх тысяч гостей со всех уголков нашей планеты. Мы расскажем Вам все его тайны и покажем все его необыкновенные и загадочные места.

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