Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Полюбуемся водами Южного Байкала и Восточным Саяном, посетим буддийский дацан и мараловую ферму, увидим кратер потухшего вулкана и узнаем, как живут кочевники. Нас ждут фотосафари, водопады, озёра и золотые пески.
Вы познакомитесь с укладом жизни и традициями местных жителей и поживёте в юртах как настоящие кочевники.
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Описание
Организационные детали
Необходимо взять российский и заграничный паспорта, оригинал свидетельства о рождении ребёнка (если отправляетесь в путешествие с детьми).
Рекомендуем взять тёплую одежду, шапку, купальные принадлежности, полотенце, комфортную обувь, ветровку или дождевик, портативную зарядку, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем.
Программа тура по дням
Аршан: буддийский дацан, река Кынгырга и кратер потухшего вулкана
Наш маршрут до Монголии проходит через Аршан. С утра полюбуемся Южным Байкалом, затем посетим буддийский дацан. После этого дойдём до водопада на реке Кынгыра и попробуем настоящую минеральную воду. Следующая цель — кратер потухшего вулкана. Отсюда открываются головокружительные виды на Восточный Саян. Полюбовавшись горными пейзажами, заедем на мараловую ферму. Ближе к вечеру заселимся в отель.
Добро пожаловать в Монголию
После пересечения границы с Монголией доберёмся до Ханха, посёлка на берегу озера Хубсугул, где заселимся в юртовый лагерь. Оставим вещи и отправимся на прогулку до шаманского святилища Арван-Гурва-обо (13 обо). Затем нас ждёт дорога до подножия высочайшей вершины Саян — Мунку-Сардыка. Насладимся живописными просторами Монголии и вернёмся к месту ночлега.
Окрестности Хубсугула: кочевая культура, золотые пески и фотосафари
Позавтракав, поедем на экскурсию к кочевникам: познакомимся с их укладом жизни, узнаем много нового об окрестностях от местных жителей, полюбуемся золотыми песками. Затем вас ждёт фотосафари: вы увидите яков, коров, баранов,табуны лошадей и, возможно, даже верблюдов. Вечером поужинаем с видом на природу.
Возвращение в Иркутск. Окончание тура
После завтрака отправляемся на границу. Когда пересечём её, доедем до термальных источников, где желающие смогут искупаться. Ближе к вечеру прибудем в Иркутск, где завершится наше путешествие. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, старт программы - 10:00Завершение: Иркутск, около 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.