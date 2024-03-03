1 чел.
По популярности
Авторский тур
16 дней
Байкальской тропой до долины вулканов
Начало: г. Иркутск
«Вулканы, термальные источники, горы, первозданная природа — и все это на Байкале»
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
68 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
«Побываем в буддийском дацане Бодхидхарма у подножья Саянских гор, а потом поедем к потухшему вулкану»
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Начало: Иркутск, старт программы - 10:00
«Полюбуемся водами Южного Байкала и Восточным Саяном, посетим буддийский дацан и мараловую ферму, увидим кратер потухшего вулкана и узнаем, как живут кочевники»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
81 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ЮЮлия14 августа 2023Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Вулканы»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Вулканы" можно забронировать 3 тура от 68 200 до 111 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2024 год по теме «Вулканы», 3 ⭐ отзыва, цены от 68200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август