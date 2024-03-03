Туры к вулкану из Иркутска

Найдено 3 тура в категории «Вулканы» в Иркутске, цены от 68 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Байкальской тропой до долины вулканов
🚶 Пешая
Авторский тур
16 дней
3 отзыва
Байкальской тропой до долины вулканов
Начало: г. Иркутск
«Вулканы, термальные источники, горы, первозданная природа — и все это на Байкале»
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
68 200 за человека
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
«Побываем в буддийском дацане Бодхидхарма у подножья Саянских гор, а потом поедем к потухшему вулкану»
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000 за человека
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Начало: Иркутск, старт программы - 10:00
«Полюбуемся водами Южного Байкала и Восточным Саяном, посетим буддийский дацан и мараловую ферму, увидим кратер потухшего вулкана и узнаем, как живут кочевники»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
81 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Байкальской тропой до долины вулканов
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Байкальской тропой до долины вулканов
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Байкальской тропой до долины вулканов
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Вулканы»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Вулканы" можно забронировать 3 тура от 68 200 до 111 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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