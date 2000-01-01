Вечером Иркутск доставляет совершенно особые впечатления.



Городские улочки становятся более уютными и теплыми, дневная шумиха и суета отступают, позволяя в полной мере оценить красоту нашего сибирского города.



Предлагаю вам прокатиться по вечернему Иркутску, посмотреть город в ином цвете. Вы увидите ночную городскую иллюминацию, подсветку исторических зданий на центральных улицах города, прокатитесь по мостам через Ангару, и всё это в приятной вечерней дружеской атмосфере. Рекомендую!