Вечерний Иркутск на автомобиле

Вечером Иркутск доставляет совершенно особые впечатления

Вечером Иркутск доставляет совершенно особые впечатления.

Городские улочки становятся более уютными и теплыми, дневная шумиха и суета отступают, позволяя в полной мере оценить красоту нашего сибирского города.

Предлагаю вам прокатиться по вечернему Иркутску, посмотреть город в ином цвете. Вы увидите ночную городскую иллюминацию, подсветку исторических зданий на центральных улицах города, прокатитесь по мостам через Ангару, и всё это в приятной вечерней дружеской атмосфере. Рекомендую!
Вечерний Иркутск на автомобиле
Вечерний Иркутск на автомобиле
Вечерний Иркутск на автомобиле
Вечерний Иркутск на автомобиле
Вечерний Иркутск на автомобиле
Вечерний Иркутск на автомобиле
Вечерний Иркутск на автомобиле

Что вы увидите 🤩

  • Исторический центр города Иркутска
  • ночные панорамы
  • глазковский мост
  • академический мост.
Вечерний Иркутск - доставляет совершенно иные впечатления, городские улочки становятся более уютными и теплыми, дневная шумиха и суета отступает, позволяя в полной мере оценить красоту нашего сибирского города. Предлагаю вам прокатиться по вечернему Иркутску, посмотреть город в ином цвете, вы увидите ночную городскую иллюминацию, подсветку исторических зданий на центральных улицах города, прокатитесь по мостам через Ангару и всё это в приятной вечерней дружеской атмосфере. Рекомендую!
🚩 Начало и место завершения: Любое удобное туристам место в Иркутске
 Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
 Что не входит
  • Отклонения от маршрута
  • дополнительное время
Важная информация
  • Курение, распитие спиртных напитков и приём пиши а автомобиле запрещен. Спасибо за понимание.
  • Если вас интересуют ещё какие-либо поездки и экскурсии по Прибайкалью, уточните заранее у гида возможность организовать их для вас! Возможны к посещению самые разные направления!
Время проведения: Любой вечер
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Иван М.
Иван М.
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