Вечером Иркутск доставляет совершенно особые впечатления
Вечером Иркутск доставляет совершенно особые впечатления.
Городские улочки становятся более уютными и теплыми, дневная шумиха и суета отступают, позволяя в полной мере оценить красоту нашего сибирского города.
Предлагаю вам прокатиться по вечернему Иркутску, посмотреть город в ином цвете. Вы увидите ночную городскую иллюминацию, подсветку исторических зданий на центральных улицах города, прокатитесь по мостам через Ангару, и всё это в приятной вечерней дружеской атмосфере. Рекомендую!
Городские улочки становятся более уютными и теплыми, дневная шумиха и суета отступают, позволяя в полной мере оценить красоту нашего сибирского города.
Предлагаю вам прокатиться по вечернему Иркутску, посмотреть город в ином цвете. Вы увидите ночную городскую иллюминацию, подсветку исторических зданий на центральных улицах города, прокатитесь по мостам через Ангару, и всё это в приятной вечерней дружеской атмосфере. Рекомендую!
Что вы увидите 🤩
- Исторический центр города Иркутска
- ночные панорамы
- глазковский мост
- академический мост.
Вечерний Иркутск - доставляет совершенно иные впечатления, городские улочки становятся более уютными и теплыми, дневная шумиха и суета отступает, позволяя в полной мере оценить красоту нашего сибирского города. Предлагаю вам прокатиться по вечернему Иркутску, посмотреть город в ином цвете, вы увидите ночную городскую иллюминацию, подсветку исторических зданий на центральных улицах города, прокатитесь по мостам через Ангару и всё это в приятной вечерней дружеской атмосфере. Рекомендую!
🚩 Начало и место завершения: Любое удобное туристам место в Иркутске
Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит
- Отклонения от маршрута
- дополнительное время
Важная информация
- Курение, распитие спиртных напитков и приём пиши а автомобиле запрещен. Спасибо за понимание.
- Если вас интересуют ещё какие-либо поездки и экскурсии по Прибайкалью, уточните заранее у гида возможность организовать их для вас! Возможны к посещению самые разные направления!
Время проведения: Любой вечер
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Иван М.
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