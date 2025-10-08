читать дальше ни одного отзыва не было. Мы решили рискнуть и нисколько не пожалели! Благодаря Екатерине и её профессиональному подходу мы увидели Иркутск совершенно с другой стороны! Познавательно, увлекательно и как на одном дыхании - именно так мы провели время с Екатериной! Спасибо! Обязательно буду рекомендовать данную экскурсию своим знакомым!

Недавно мы с подругами решили освежить и пополнить знания о нашем городе, зашли на сайт и выбрали экскурсию, которая отвечала всем нашим запросам! Но смущало, то, что она новая и