Вечерний Иркутск обретает особую магию: подсветка делает здания 19 века ещё более величественными. Прогулка по центральной площади, где возвышается гранитный фонтан, перенесёт в царские времена.
Площадь Александра III хранит воспоминания о блестящем обществе, а краеведческий музей напоминает о визите цесаревича Николая II. Белый дом и Русско-Азиатский банк расскажут о купцах и их влиянии. Завершает экскурсию легендарный кинотеатр, построенный итальянцем-авантюристом
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Вечерняя подсветка зданий
- 🏛 Архитектура 19 века
- 📜 Исторические факты
- 👑 Истории о купцах и царях
- 🎥 Легендарный кинотеатр
Что можно увидеть
- Центральная площадь
- Площадь Александра III
- Здание краеведческого музея
- Белый дом
- Русско-Азиатский банк
- Кинотеатр Антонио Микеле Донателло
Описание экскурсии
- Центральная площадь города — обладательница одного из самых красивых гранитных фонтанов России. Вы услышите, благодаря кому он появился
- Площадь Александра III — место прогулок блестящего общества Иркутска со времён царской России. Рассмотрим старинные фотографии из семейного архива и выясним, куда делся царь с пьедестала и как он вернулся
- Здание краеведческого музея — мавританский замок, каменные ступени которого хранят пыль с сапог цесаревича Николая II
- Белый дом — белокаменный дворец в вечерних огнях. Вы узнаете, как особняк купцов Сибиряковых стал резиденцией генерал-губернаторов
- Русско-Азиатский банк — шедевр в стиле модерн с подвальными бункерами и подземными ходами. Сегодня здесь проводят медицинские обследования
- Кинотеатр Антонио Микеле Донателло — легендарное здание итальянца-авантюриста, где до сих пор показывают новинки кинематографа
Организационные детали
Рекомендую выбрать удобную обувь и взять с собой ветровку или тёплую кофту, у реки Ангары может быть ветер.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере имени Кирова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 84 туристов
Будучи человеком творческим и находящимся в постоянном поиске себя, я всё-таки нашла её — профессию, которая доставляет такой кайф! С огромным удовольствием стану для вас проводником по нашему чудесному городу и родным местам. Очень люблю новые знакомства, общение, юмор и с удовольствием принимаю гостей у себя, в настоящем купеческом доме, в непринуждённой уютной атмосфере!
Отзывы и рейтинг
5
А
Анна
8 окт 2025
Недавно мы с подругами решили освежить и пополнить знания о нашем городе, зашли на сайт и выбрали экскурсию, которая отвечала всем нашим запросам! Но смущало, то, что она новая и
Входит в следующие категории Иркутска
