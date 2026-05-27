Иркутск давно полюбился туристам, но его вечернее лицо знают немногие.
Архитектурная подсветка появилась в городе только в последние годы, и в сумерках знакомиться с городом стало особенно интересно.
Вы увидите, как свет оживляет фасады исторических зданий, а ещё услышите об освоении Сибири, купцах и первопроходцах. Вечером легко представлять, как всё это было.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Спасскую церковь — старейшее каменное здание, подсветка которого создана без единого контакта с фасадом
- Римско-католический костёл в готическом стиле
- Московские ворота — триумфальную арку, построенную к 10-летию восшествия на престол Александра I
- 16 исторических домов по улице Карла Маркса — каждый со своей историей
- 130-й квартал («Иркутская слобода») с памятником Бабру и Крестовоздвиженской церковью — образцом сибирского барокко
- Телебашню как арт-объект с динамической подсветкой
- Управление Восточно-Сибирской железной дорогой — сталинский ампир с колоннадой
- и многое другое
Вы узнаете:
- как улица Карла Маркса начала освещаться масляными фонарями в 1859 году — и кто за это заплатил
- как программа «Туристический код центра города» изменила облик Иркутска
- почему для подсветки каждого из 26 исторических зданий разрабатывался отдельный проект
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле.
ежедневно в 21:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Спасской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Любовь — ваш гид в Иркутске
Я гид по Байкалу и Иркутску. Всю жизнь прожила в Прибайкалье. Отлично разбираюсь в природе Байкала и культуре и традициях коренного населения — бурят. Краевед-исследователь, страстный путешественник и походник. Нахожу общий язык со всеми — от мала до велика.
