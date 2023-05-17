Что вас ждет:

Мы отправимся по самым историческим, красивым и колоритным местам нашего города. Вместе с нами вы посетите место бывшего острога, с которого началась многовековая история города Иркутск, увидите первые каменные церкви, погрузитесь в атмосферу и быт сибиряков, ознакомитесь с особенной архитектурной планировкой — деревянным зодчеством, узнаете курьезную историю строительства памятника Александра III, насладитесь превосходными видами у берегов Ангары, и мы расскажем вам самые интересные и вкусные городские предания

В каком другом городе, как не в Иркутске, вы наконец узнаете про мифическое животное бабр, который некогда обитал в Иркутской губернии, услышите всю правду, кем он был на самом деле и сделать с ним селфи.

Вы увидите:

Сквер Вечный огнь.

Спасская церковь.

Собор Богоявления.

Мемориал «Вечный огонь».

памятник Петру и Февронии и памятник Якобу Похабову.

Памятник учителю.

Архитектурное сооружение Московские ворота.

Центральную улицу Карла Маркса. Драм театр. Краеведческий музей. Кружевной дом. Белый дом.

Памятника Александра III.

Смотровая площадка на Верхней набережной.

Памятник Бабр.

Организационные моменты: