Добро пожаловать! Теперь предлагаем поближе познакомиться с Иркутском вместе с нами.
На протяжении всей экскурсии экскурсовод рассказывает о культурно-исторических объектах города Иркутска.
Также в самых красивых местах города производятся остановки для более детального изучения города, тем самым, дав возможность вам запечатлеть на память красивейшие уголки Иркутска.
На протяжении всей экскурсии экскурсовод рассказывает о культурно-исторических объектах города Иркутска.
Также в самых красивых местах города производятся остановки для более детального изучения города, тем самым, дав возможность вам запечатлеть на память красивейшие уголки Иркутска.
Ближайшие даты:
17
мая
мая
18
мая
мая
19
мая
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20
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Сквер Вечный огнь
- Спасская церковь
- Собор Богоявления
- Мемориал «Вечный огонь»
- Памятник Петру и Февронии и памятник Якобу Похабову
- Памятник учителю
- Архитектурное сооружение Московские ворота
- Центральную улицу Карла Маркса
- Драм театр
- Краеведческий музей
- Кружевной дом
- Белый дом.
- Памятника Александра III.
- Смотровая площадка на Верхней набережной.
- Памятник Бабр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Мы отправимся по самым историческим, красивым и колоритным местам нашего города. Вместе с нами вы посетите место бывшего острога, с которого началась многовековая история города Иркутск, увидите первые каменные церкви, погрузитесь в атмосферу и быт сибиряков, ознакомитесь с особенной архитектурной планировкой — деревянным зодчеством, узнаете курьезную историю строительства памятника Александра III, насладитесь превосходными видами у берегов Ангары, и мы расскажем вам самые интересные и вкусные городские предания
В каком другом городе, как не в Иркутске, вы наконец узнаете про мифическое животное бабр, который некогда обитал в Иркутской губернии, услышите всю правду, кем он был на самом деле и сделать с ним селфи.
Вы увидите:
- Сквер Вечный огнь.
- Спасская церковь.
- Собор Богоявления.
- Мемориал «Вечный огонь».
- памятник Петру и Февронии и памятник Якобу Похабову.
- Памятник учителю.
- Архитектурное сооружение Московские ворота.
- Центральную улицу Карла Маркса. Драм театр. Краеведческий музей. Кружевной дом. Белый дом.
- Памятника Александра III.
- Смотровая площадка на Верхней набережной.
- Памятник Бабр.
Организационные моменты:
- Время и место отъезда может корректировать группа по своему желанию.
- Маршрут может быть изменён по желанию клиента.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость экскурсии входят:
- Услуги транспорта
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- Любой удобный адрес для заказчика
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании