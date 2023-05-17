От острога до наших дней

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Добро пожаловать! Теперь предлагаем поближе познакомиться с Иркутском вместе с нами.

На протяжении всей экскурсии экскурсовод рассказывает о культурно-исторических объектах города Иркутска.

Также в самых красивых местах города производятся остановки для более детального изучения города, тем самым, дав возможность вам запечатлеть на память красивейшие уголки Иркутска.
От острога до наших дней
От острога до наших дней
От острога до наших дней
От острога до наших дней
Ближайшие даты:
17
мая
18
мая
19
мая
20
мая
21
мая
22
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даты

Что вас ожидает:

  • Сквер Вечный огнь
  • Спасская церковь
  • Собор Богоявления
  • Мемориал «Вечный огонь»
  • Памятник Петру и Февронии и памятник Якобу Похабову
  • Памятник учителю
  • Архитектурное сооружение Московские ворота
  • Центральную улицу Карла Маркса
  • Драм театр
  • Краеведческий музей
  • Кружевной дом
  • Белый дом.
  • Памятника Александра III.
  • Смотровая площадка на Верхней набережной.
  • Памятник Бабр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

Мы отправимся по самым историческим, красивым и колоритным местам нашего города. Вместе с нами вы посетите место бывшего острога, с которого началась многовековая история города Иркутск, увидите первые каменные церкви, погрузитесь в атмосферу и быт сибиряков, ознакомитесь с особенной архитектурной планировкой — деревянным зодчеством, узнаете курьезную историю строительства памятника Александра III, насладитесь превосходными видами у берегов Ангары, и мы расскажем вам самые интересные и вкусные городские предания
В каком другом городе, как не в Иркутске, вы наконец узнаете про мифическое животное бабр, который некогда обитал в Иркутской губернии, услышите всю правду, кем он был на самом деле и сделать с ним селфи.

Вы увидите:

  • Сквер Вечный огнь.
  • Спасская церковь.
  • Собор Богоявления.
  • Мемориал «Вечный огонь».
  • памятник Петру и Февронии и памятник Якобу Похабову.
  • Памятник учителю.
  • Архитектурное сооружение Московские ворота.
  • Центральную улицу Карла Маркса. Драм театр. Краеведческий музей. Кружевной дом. Белый дом.
  • Памятника Александра III.
  • Смотровая площадка на Верхней набережной.
  • Памятник Бабр.

Организационные моменты:

  • Время и место отъезда может корректировать группа по своему желанию.
  • Маршрут может быть изменён по желанию клиента.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость экскурсии входят:
  • Услуги транспорта
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Любой удобный адрес для заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
История и архитектура
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