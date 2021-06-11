Описание экскурсииПредлагаю съездить в небольшое путешествие-поход в район села Шаманка и совершить восхождение на утёс 33 богатыря. Восхождение неспешной походкой занимает около полутора часов. На вершине утёса вам откроется очаровывающий вид на сибирскую тайгу, реку Иркут, посёлок Шаманка и бескрайние просторы. Уверен, вы будете впечатлены этим небольшим путешествием.
Любой день с сухой, безветренной погодой, выезд обязателен до обеда.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы увидите живописную дорогу через сибирскую тайгу, захватывающий вид на реку Иркут, колоритную деревушку Шаманка, пешеходный подвесной мост через Иркут, бескрайние просторы и обрывистые скалы
- Внимание! Подъем на шаманский утес требует минимальной физической подготовки. Людям с болезнями сердца и опорнодвигательного аппарата лучше воздержаться от данной экскурсии
Что включено
- Трансфер Иркутск - Шаманка - Иркутск
- Услуги гида/проводника
Что не входит в цену
- Отклонения от маршрута, питание, туристическое снаряжение.
Место начала и завершения?
Любое удобное туристам место в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день с сухой, безветренной погодой, выезд обязателен до обеда.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Щ
Экскурсия очень интересная. Впечатляют виды на долину. За одно можно испытать себя при подъёме на гору. Супер!
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Щ
Экскурсия очень интересная. Впечатляют виды на долину. За одно можно испытать себя при подъёме на гору. Супер!
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D
Экскурсия очень интересная. Впечатляют виды на долину. За одно можно испытать себя при подъёме на гору. Супер!
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