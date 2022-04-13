Предлагаю съездить в небольшое путешествие-поход в район села Шаманка и совершить восхождение на утёс 33 богатыря. Восхождение неспешной походкой занимает около полутора часов. На вершине утёса вам откроется очаровывающий вид на сибирскую тайгу, реку Иркут, посёлок Шаманка и бескрайние просторы. Уверен, вы будете впечатлены этим небольшим путешествием.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер Иркутск - Шаманка - Иркутск
Услуги гида/проводника
Что не входит
Отклонения от маршрута
Питание
Туристическое снаряжение
Место начала и завершения?
Любое удобное туристам место в Иркутске
Когда и сколько длится
Когда: Любой день с сухой, безветренной погодой, выезд обязателен до обеда.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Необходимо уделить внимание обуви, так как восхождение происходит местами по достаточно крутому склону. Лишний груз лучше с собой не брать, а вот бутерброды и питьевая вода не помешают.
Если вас интересуют ещё какие-либо поездки и экскурсии по прибайкалью, кроме поездки на Шаманский утёс, уточните у гида возможность организовать их для вас!
Внимание! Подъем на шаманский утес требует минимальной физической подготовки. Людям с болезнями сердца и опорнодвигательного аппарата лучше воздержаться от данной экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любой день с сухой, безветренной погодой, выезд обязателен до обеда.
Отзывы от туристов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска