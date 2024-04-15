Вы узнаете о роли Иркутска в освоении Северной Америки, побываете в местах, где жили декабристы, полюбуетесь лучшими видами на реку Иркут, пройдете по подвесному мосту и оцените село Шаманка у скального утеса, по которому мы прогуляемся.
Описание экскурсии
Русская Америка
Отправимся в путь на комфортабельном микроавтобусе. За час мы доедем до нашей первой остановки — города Шелехов, названного в честь российского «Колумба». Чтобы больше узнать об этой исторической личности и погрузиться во времена Русской Америки, мы заглянем в музей, экспозиция которого стилизована под корабельные каюты. Здесь же вы познакомитесь с историей первого в Сибири алюминиевого завода.
Введенщина и Марьин утес
Затем, двигаясь вдоль старинного Кругобайкальского тракта, мы направимся в поселок Введенщина, основанный еще в 18 веке, где жили декабрист А. Сутгоф и знаменитый геолог и писатель В. Обручев. По пути увидим развалины заброшенной военной части в поселке Чистые Ключи. Там же посетим Марьин утес с одной из лучших панорам реки Иркут.
Моты
Далее мы проедем через горный серпантин и окажемся в старинном селе Моты, которое старше Иркутска на несколько десятилетий. Именно здесь когда-то жил декабрист и полярный исследователь Н. Чижов. Мы заглянем в старообрядческую церковь и посмотрим на поклонный крест у берега реки Иркут, где было основано село в 1647 г.
Шаманка и подвесной мост
Отправляемся в село Шаманка, известное самым большим кладбищем японских военнопленных в Иркутской области. Вам предстоит перейти через реку Иркут по самому длинному в Прибайкалье подвесному мосту (244 м), напоминающему мост Золотые Ворота в Сан-Франциско.
Прогулка по утесу
И вот вы у подножия необычного утеса Шаманка! Пообедав в местном кафе, мы совершим небольшой поход по скальному останцу с великолепными видами на долину реки Иркут. В общей сложности мы пройдем 8 км по лесной тропе без длительных и сложных подъемов. После треккинга по желанию посетим местный краеведческий музей, где вы почерпнете еще больше знаний об Иркутской области.
Организационные детали
- Я заберу вас из удобного вам места в Иркутске и по окончании привезу обратно
- Транспорт (минивэн на 6 мест) входит в стоимость
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
Погодные и природные условия
- Нам предстоит пройти пешком по лесной тропе 8 км, поэтому обязательно наденьте удобную обувь. В Сибири стремительно меняется погода, советую взять теплую куртку с ветро- и влагозащитой. Зимой надевайте всё самое теплое.
- С марта по май на тропу могут выходить медведи, поэтому необходимо быть к этому морально готовыми. Вплоть до июня часто попадаются клещи. У меня есть необходимые средства защиты и репелленты.
- Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы
Дополнительные расходы
- Билет в музеи истории города Шелехов — 150 ₽ за чел.
- Билет в музей «Семья сквозь века» в посёлке Шаманка — 300 ₽ за чел.
- Прогулка на лошадях вдоль берега реки Иркут — от 500 до 2000 ₽ за чел.
- Баня в сосновом бору — от 1000 ₽ за чел.
- Обед в местном кафе
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Даже погода была не помехой. Мокрые но счастливые вернулись домой