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Описание
Что вас ожидает
Русская Америка
Отправимся в путь на комфортабельном микроавтобусе. За час мы доедем до нашей первой остановки — города Шелехов, названного в честь российского «Колумба». Чтобы больше узнать об этой исторической личности и погрузиться во времена Русской Америки, мы заглянем в музей, экспозиция которого стилизована под корабельные каюты. Здесь же вы познакомитесь с историей первого в Сибири алюминиевого завода.
Введенщина и Марьин утес
Затем, двигаясь вдоль старинного Кругобайкальского тракта, мы направимся в поселок Введенщина, основанный еще в 18 веке, где жили декабрист А. Сутгоф и знаменитый геолог и писатель В. Обручев. По пути увидим развалины заброшенной военной части в поселке Чистые Ключи. Там же посетим Марьин утес с одной из лучших панорам реки Иркут.
Моты
Далее мы проедем через горный серпантин и окажемся в старинном селе Моты, которое старше Иркутска на несколько десятилетий. Именно здесь когда-то жил декабрист и полярный исследователь Н. Чижов. Мы заглянем в старообрядческую церковь и посмотрим на поклонный крест у берега реки Иркут, где было основано село в 1647 г.
Шаманка и подвесной мост
Отправляемся в село Шаманка, известное самым большим кладбищем японских военнопленных в Иркутской области. Вам предстоит перейти через реку Иркут по самому длинному в Прибайкалье подвесному мосту (244 м), напоминающему мост Золотые Ворота в Сан-Франциско.
Прогулка по утесу
И вот вы у подножия необычного утеса Шаманка! Пообедав в местном кафе, мы совершим небольшой поход по скальному останцу с великолепными видами на долину реки Иркут. В общей сложности мы пройдем 8 км по лесной тропе без длительных и сложных подъемов. После треккинга по желанию посетим местный краеведческий музей, где вы почерпнете еще больше знаний об Иркутской области.
Организационные детали
Я заберу вас из удобного вам места в Иркутске и по окончании привезу обратно
Транспорт (минивэн на 6 мест) входит в стоимость
Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет
Погодные и природные условия
Нам предстоит пройти пешком по лесной тропе 8 км, поэтому обязательно наденьте удобную обувь. В Сибири стремительно меняется погода, советую взять теплую куртку с ветро- и влагозащитой. Зимой надевайте всё самое теплое.
С марта по май на тропу могут выходить медведи, поэтому необходимо быть к этому морально готовыми. Вплоть до июня часто попадаются клещи. У меня есть необходимые средства защиты и репелленты.
Дополнительные расходы
Билет в музеи истории города Шелехов или поселка Шаманка — 50 руб. /чел.
Обед в местном кафе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Иркутске
Провёл 674 экскурсии для 933 туристов
Меня зовут Александр, я иркутянин в тринадцатом поколении — мои предки приехали в Иркутск в XVII веке как купцы. Люблю свой город и боготворю Байкал. У меня успешный опыт преподавательской деятельности, также совсем недавно я издал первый с 1982 года подробный путеводитель по Иркутску. Провожу экскурсии в разных форматах (от полетов на вертолете до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.