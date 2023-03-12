По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес

Насладиться сибирской природой, узнать про местного «Колумба» и прошлое региона

В этом путешествии история гармонично вплетена в маршрут по красивым природным местам.

Вы узнаете о роли Иркутска в освоении Северной Америки, побываете в местах, где жили декабристы, полюбуетесь лучшими видами на реку Иркут, пройдете по подвесному мосту и оцените село Шаманка у скального утеса, по которому мы прогуляемся.
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
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Описание

Что вас ожидает

Русская Америка

Отправимся в путь на комфортабельном микроавтобусе. За час мы доедем до нашей первой остановки — города Шелехов, названного в честь российского «Колумба». Чтобы больше узнать об этой исторической личности и погрузиться во времена Русской Америки, мы заглянем в музей, экспозиция которого стилизована под корабельные каюты. Здесь же вы познакомитесь с историей первого в Сибири алюминиевого завода.

Введенщина и Марьин утес

Затем, двигаясь вдоль старинного Кругобайкальского тракта, мы направимся в поселок Введенщина, основанный еще в 18 веке, где жили декабрист А. Сутгоф и знаменитый геолог и писатель В. Обручев. По пути увидим развалины заброшенной военной части в поселке Чистые Ключи. Там же посетим Марьин утес с одной из лучших панорам реки Иркут.

Моты

Далее мы проедем через горный серпантин и окажемся в старинном селе Моты, которое старше Иркутска на несколько десятилетий. Именно здесь когда-то жил декабрист и полярный исследователь Н. Чижов. Мы заглянем в старообрядческую церковь и посмотрим на поклонный крест у берега реки Иркут, где было основано село в 1647 г.

Шаманка и подвесной мост

Отправляемся в село Шаманка, известное самым большим кладбищем японских военнопленных в Иркутской области. Вам предстоит перейти через реку Иркут по самому длинному в Прибайкалье подвесному мосту (244 м), напоминающему мост Золотые Ворота в Сан-Франциско.

Прогулка по утесу

И вот вы у подножия необычного утеса Шаманка! Пообедав в местном кафе, мы совершим небольшой поход по скальному останцу с великолепными видами на долину реки Иркут. В общей сложности мы пройдем 8 км по лесной тропе без длительных и сложных подъемов. После треккинга по желанию посетим местный краеведческий музей, где вы почерпнете еще больше знаний об Иркутской области.

Организационные детали

  • Я заберу вас из удобного вам места в Иркутске и по окончании привезу обратно
  • Транспорт (минивэн на 6 мест) входит в стоимость
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет

Погодные и природные условия

  • Нам предстоит пройти пешком по лесной тропе 8 км, поэтому обязательно наденьте удобную обувь. В Сибири стремительно меняется погода, советую взять теплую куртку с ветро- и влагозащитой. Зимой надевайте всё самое теплое.
  • С марта по май на тропу могут выходить медведи, поэтому необходимо быть к этому морально готовыми. Вплоть до июня часто попадаются клещи. У меня есть необходимые средства защиты и репелленты.

Дополнительные расходы

  • Билет в музеи истории города Шелехов или поселка Шаманка — 50 руб. /чел.
  • Обед в местном кафе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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