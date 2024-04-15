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По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес

Насладиться сибирской природой, узнать про местного «Колумба» и прошлое региона
В этом путешествии история гармонично вплетена в маршрут по красивым природным местам.

Вы узнаете о роли Иркутска в освоении Северной Америки, побываете в местах, где жили декабристы, полюбуетесь лучшими видами на реку Иркут, пройдете по подвесному мосту и оцените село Шаманка у скального утеса, по которому мы прогуляемся.
5
4 отзыва
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес
По окрестностям Иркутска: музей Русской Америки и Шаманский утес

Описание экскурсии

Русская Америка

Отправимся в путь на комфортабельном микроавтобусе. За час мы доедем до нашей первой остановки — города Шелехов, названного в честь российского «Колумба». Чтобы больше узнать об этой исторической личности и погрузиться во времена Русской Америки, мы заглянем в музей, экспозиция которого стилизована под корабельные каюты. Здесь же вы познакомитесь с историей первого в Сибири алюминиевого завода.

Введенщина и Марьин утес

Затем, двигаясь вдоль старинного Кругобайкальского тракта, мы направимся в поселок Введенщина, основанный еще в 18 веке, где жили декабрист А. Сутгоф и знаменитый геолог и писатель В. Обручев. По пути увидим развалины заброшенной военной части в поселке Чистые Ключи. Там же посетим Марьин утес с одной из лучших панорам реки Иркут.

Моты

Далее мы проедем через горный серпантин и окажемся в старинном селе Моты, которое старше Иркутска на несколько десятилетий. Именно здесь когда-то жил декабрист и полярный исследователь Н. Чижов. Мы заглянем в старообрядческую церковь и посмотрим на поклонный крест у берега реки Иркут, где было основано село в 1647 г.

Шаманка и подвесной мост

Отправляемся в село Шаманка, известное самым большим кладбищем японских военнопленных в Иркутской области. Вам предстоит перейти через реку Иркут по самому длинному в Прибайкалье подвесному мосту (244 м), напоминающему мост Золотые Ворота в Сан-Франциско.

Прогулка по утесу

И вот вы у подножия необычного утеса Шаманка! Пообедав в местном кафе, мы совершим небольшой поход по скальному останцу с великолепными видами на долину реки Иркут. В общей сложности мы пройдем 8 км по лесной тропе без длительных и сложных подъемов. После треккинга по желанию посетим местный краеведческий музей, где вы почерпнете еще больше знаний об Иркутской области.

Организационные детали

  • Я заберу вас из удобного вам места в Иркутске и по окончании привезу обратно
  • Транспорт (минивэн на 6 мест) входит в стоимость
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом

Погодные и природные условия

  • Нам предстоит пройти пешком по лесной тропе 8 км, поэтому обязательно наденьте удобную обувь. В Сибири стремительно меняется погода, советую взять теплую куртку с ветро- и влагозащитой. Зимой надевайте всё самое теплое.
  • С марта по май на тропу могут выходить медведи, поэтому необходимо быть к этому морально готовыми. Вплоть до июня часто попадаются клещи. У меня есть необходимые средства защиты и репелленты.
  • Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы

Дополнительные расходы

  • Билет в музеи истории города Шелехов — 150 ₽ за чел.
  • Билет в музей «Семья сквозь века» в посёлке Шаманка — 300 ₽ за чел.
  • Прогулка на лошадях вдоль берега реки Иркут — от 500 до 2000 ₽ за чел.
  • Баня в сосновом бору — от 1000 ₽ за чел.
  • Обед в местном кафе

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1786 туристов
Меня зовут Александр, я работаю гидом с 2010 года. Я иркутянин в 13 поколении. Мои предки, купцы, приехали в Иркутск в 17 веке и дважды возглавляли город. Я люблю свою родину
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и боготворю Байкал. В свободное от экскурсий время снимаю фильмы, читаю лекции для гидов и пишу путеводители по родному краю. Провожу экскурсии в разных форматах (от полётов на вертолёте до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Евгения
Туристам, путешествующим по Иркутской области, очень важно понимать, что регион ценен не только Байкалом (пусть даже это и визитная карточка области). И ой как много всего интересного можно посмотреть,, например,
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по Кругобайкальскому тракту. Как и с точки зрения истории и культуры, так и природных объектов.

Я не могла уехать из Иркутска (а на этот раз у меня было целых 6 дней) без похода. Но и программу, где будет только поход, не хотела. Поэтому и выбрала этот тур-комбо, классной финалочкой которого был Шаманский утес или 33 богатыря. Соглашусь, что подъем и спуск на хребет не требуют специальной подготовки, но нужно понимать, что это все же поход и обувь должна быть соответствующая. И что немного попыхтеть при подъеме придется)) Особое удовольствие - это разглядывать выступы и понимать, почему же так назвали утес. Практически в каждом можно разглядеть образы и, правда, похожие на богатырские.

Отдельное спасибо Александру, за "путешествие на остров Пасхи" - его не было в программе, но "исполины" обращают на себя внимание.

Туристам, путешествующим по Иркутской области, очень важно понимать, что регион ценен не только Байкалом (пусть даже
Туристам, путешествующим по Иркутской области, очень важно понимать, что регион ценен не только Байкалом (пусть даже
Туристам, путешествующим по Иркутской области, очень важно понимать, что регион ценен не только Байкалом (пусть даже
Туристам, путешествующим по Иркутской области, очень важно понимать, что регион ценен не только Байкалом (пусть даже
Туристам, путешествующим по Иркутской области, очень важно понимать, что регион ценен не только Байкалом (пусть даже
Туристам, путешествующим по Иркутской области, очень важно понимать, что регион ценен не только Байкалом (пусть даже
Туристам, путешествующим по Иркутской области, очень важно понимать, что регион ценен не только Байкалом (пусть даже
Туристам, путешествующим по Иркутской области, очень важно понимать, что регион ценен не только Байкалом (пусть даже
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Л
Сегодня была на экскурсии Александра "По окрестностям Иркутска". Накануне он сообщил, что хотя я забронировала экскурсию и оплатила предоплату ещё более 2 месяцев назад, только вчера выяснилось, что в "музей
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Русской Америки" в г. Шелехове попасть не удастся. Жаль, подумала я, ведь меня заинтересовала именно тема Русской Америки. Я спросила, есть ли альтернатива. Оказалось, есть. По пути к местам и в них Александр очень много рассказывал, было заметно, что он глубоко интересуется историей региона во всём её многообразии. В г. Шелехов мы посетили памятник Шелихову и Шелеховский парк (Победы). В парке встретили парочку живых и парочку скульптурных белочек. Посёлки Введенщина и Чистые ключи мы проехали мимо, но где-то между ними посетили территорию строящегося небольшого дацана. И оказалось, что Александр и в религиозной тематике способен так всё разложить по полочкам, что вы не уйдёте без знаний о буддизме. Вид с Марьина утёса на реку Иркут действительно потрясающий. Не знаю, является ли строящаяся церковь Веры, Надежды, Любови и Софии, к которой мы подъезжали в Мотах, старообрядческой, но эскиз её будущей красив. Заходили где-то по пути в храм Петра и Павла. Красивый и высокий храм, как внутри, так и снаружи. В Шаманке несколько раз прошлись по подвесному мосту. Он нас выдержал. И не только нас. Около полудня посетили дом-музей Татьяны Гладковой, и думаю, оба не пожалели, что он стал заменой музея Р-А. Через историю её семьи мы сами немного окунулись в прошлое и прошли вехи истории. Этот музей стоит того, чтобы год за годом к нему прибивало рекой времени туристов, которые потом уходили бы из него с полными идей головами. После этого музея мы с Александром пообедали в кафе и отправились к "макушке Земли". Путешествие было непростым, но стоило своих усилий. На вершине нас ожидали живописные виды на Иркут.
Александр также хороший водитель. Хотя его автомобиль - не внедорожник, но мы на нём смогли преодолеть ухабы разного вида, и вернулись из поездки целыми и невредимыми.
Очень советую всем, кто собирается путешествовать по региону, обратить внимание на эту экскурсию.

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Виктория
Мы приехали на Байкал всего на 5 дней. Решили один из них потратить не на само озеро - и не пожалели. Виды потрясающие, природа совсем не такая, как на побережье.
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Александр - прекрасный гид и очень образованный человек, было безумно интересно услышать о людях, которые сыграли огромную роль в истории Сибири, но мало упоминаются в общероссийской истории.
Очень рекомендую всем, кто уже был на стандартных обзорных экскурсиях и хочет узнать больше!

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Н
Все интересно. Ново. Много информации. Жаль что не работал музей. Остальное хорошо.
Даже погода была не помехой. Мокрые но счастливые вернулись домой
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