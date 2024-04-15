В этом путешествии история гармонично вплетена в маршрут по красивым природным местам. Вы узнаете о роли Иркутска в освоении Северной Америки, побываете в местах, где жили декабристы, полюбуетесь лучшими видами на реку Иркут, пройдете по подвесному мосту и оцените село Шаманка у скального утеса, по которому мы прогуляемся.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Русская Америка

Отправимся в путь на комфортабельном микроавтобусе. За час мы доедем до нашей первой остановки — города Шелехов, названного в честь российского «Колумба». Чтобы больше узнать об этой исторической личности и погрузиться во времена Русской Америки, мы заглянем в музей, экспозиция которого стилизована под корабельные каюты. Здесь же вы познакомитесь с историей первого в Сибири алюминиевого завода.

Введенщина и Марьин утес

Затем, двигаясь вдоль старинного Кругобайкальского тракта, мы направимся в поселок Введенщина, основанный еще в 18 веке, где жили декабрист А. Сутгоф и знаменитый геолог и писатель В. Обручев. По пути увидим развалины заброшенной военной части в поселке Чистые Ключи. Там же посетим Марьин утес с одной из лучших панорам реки Иркут.

Моты

Далее мы проедем через горный серпантин и окажемся в старинном селе Моты, которое старше Иркутска на несколько десятилетий. Именно здесь когда-то жил декабрист и полярный исследователь Н. Чижов. Мы заглянем в старообрядческую церковь и посмотрим на поклонный крест у берега реки Иркут, где было основано село в 1647 г.

Шаманка и подвесной мост

Отправляемся в село Шаманка, известное самым большим кладбищем японских военнопленных в Иркутской области. Вам предстоит перейти через реку Иркут по самому длинному в Прибайкалье подвесному мосту (244 м), напоминающему мост Золотые Ворота в Сан-Франциско.

Прогулка по утесу

И вот вы у подножия необычного утеса Шаманка! Пообедав в местном кафе, мы совершим небольшой поход по скальному останцу с великолепными видами на долину реки Иркут. В общей сложности мы пройдем 8 км по лесной тропе без длительных и сложных подъемов. После треккинга по желанию посетим местный краеведческий музей, где вы почерпнете еще больше знаний об Иркутской области.

Организационные детали

Я заберу вас из удобного вам места в Иркутске и по окончании привезу обратно

Транспорт (минивэн на 6 мест) входит в стоимость

Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом

Погодные и природные условия

Нам предстоит пройти пешком по лесной тропе 8 км, поэтому обязательно наденьте удобную обувь. В Сибири стремительно меняется погода, советую взять теплую куртку с ветро- и влагозащитой. Зимой надевайте всё самое теплое.

С марта по май на тропу могут выходить медведи, поэтому необходимо быть к этому морально готовыми. Вплоть до июня часто попадаются клещи. У меня есть необходимые средства защиты и репелленты.

Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы

Дополнительные расходы