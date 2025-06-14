Эта экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в мир сибирской природы.
Участники смогут прогуляться по вековой тайге, насладиться видами горных склонов и реки Снежная, а также посетить три живописных озера: Изумрудное, Тёплое и Сказка. Экскурсия включает в себя наблюдение за птицами и знакомство с природными особенностями региона. Путешествие на минивэне делает поездку комфортной и доступной для всех возрастов
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Прогулки по тайге
- 🏞️ Виды на горы и реку
- 🌬️ Чистый горный воздух
- 🦢 Наблюдение за птицами
- 🚐 Комфортный транспорт
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Изумрудное озеро
- Тёплое озеро
- Озеро Сказка
Описание экскурсии
Главные составляющие поездки:
- прогулки сквозь вековую тайгу по удобным дорожкам
- живописные виды на горные склоны и реку Снежная
- чистейший горный воздух
Конечно, вы увидите три красивейших озера:
- Изумрудное — с кристально чистой водой необычного цвета
- Тёплое — обладающее удивительной живительной силой
- Сказка — с живописными берегами и уникальной флорой
А ещё вы узнаете:
- о природных особенностях региона и важности сохранения местной экосистемы
- птицах парка и горных маршрутах
- взаимосвязи всех частей природы
- способах наблюдения за природными явлениями
И многое другое!
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Honda Stepwgn, по запросу предоставим детские кресла
- Поездка подходит для путешественников всех возрастов
- Время в пути в одну сторону — около 3 часов
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк: взрослый — 1000 ₽, дети до 14 лет — 500 ₽
- С вами буду я или другой водитель-гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У сквера Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 136 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии.
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 1 отзыве
людмила
14 июн 2025
Все хорошо замечательно!
Входит в следующие категории Иркутска
