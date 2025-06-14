Мои заказы

Из Иркутска - в экопарк «Южный Байкал»

Путешествие в экопарк «Южный Байкал» - это шанс насладиться природой, чистым воздухом и красотой сибирской тайги. Подходит для всех возрастов
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в мир сибирской природы.

Участники смогут прогуляться по вековой тайге, насладиться видами горных склонов и реки Снежная, а также посетить три живописных озера: Изумрудное, Тёплое и Сказка. Экскурсия включает в себя наблюдение за птицами и знакомство с природными особенностями региона. Путешествие на минивэне делает поездку комфортной и доступной для всех возрастов
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Прогулки по тайге
  • 🏞️ Виды на горы и реку
  • 🌬️ Чистый горный воздух
  • 🦢 Наблюдение за птицами
  • 🚐 Комфортный транспорт
Из Иркутска - в экопарк «Южный Байкал»© Анна
Из Иркутска - в экопарк «Южный Байкал»© Анна
Из Иркутска - в экопарк «Южный Байкал»© Анна
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Изумрудное озеро
  • Тёплое озеро
  • Озеро Сказка

Описание экскурсии

Главные составляющие поездки:

  • прогулки сквозь вековую тайгу по удобным дорожкам
  • живописные виды на горные склоны и реку Снежная
  • чистейший горный воздух

Конечно, вы увидите три красивейших озера:

  • Изумрудное — с кристально чистой водой необычного цвета
  • Тёплое — обладающее удивительной живительной силой
  • Сказка — с живописными берегами и уникальной флорой

А ещё вы узнаете:

  • о природных особенностях региона и важности сохранения местной экосистемы
  • птицах парка и горных маршрутах
  • взаимосвязи всех частей природы
  • способах наблюдения за природными явлениями

И многое другое!

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне Honda Stepwgn, по запросу предоставим детские кресла
  • Поездка подходит для путешественников всех возрастов
  • Время в пути в одну сторону — около 3 часов
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк: взрослый — 1000 ₽, дети до 14 лет — 500 ₽
  • С вами буду я или другой водитель-гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У сквера Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 136 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии.
читать дальше

Помогаем гостям погрузиться в неповторимую атмосферу каждого места и узнать больше о его истории, культуре и традициях. Мы постоянно совершенствуемся и изучаем новые направления, чтобы предложить наиболее яркие маршруты. Заботимся о том, чтобы каждый гость получил максимум удовольствия от поездки, поэтому всегда стараемся учесть все пожелания и предпочтения. С нами ваше путешествие станет незабываемым и полным ярких впечатлений! Присоединяйтесь к нам — и мы поможем вам открыть наш регион во всей его красе и многообразии!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
людмила
людмила
14 июн 2025
Все хорошо замечательно!

Входит в следующие категории Иркутска

Похожие экскурсии из Иркутска

Южное ожерелье Байкала
На машине
На снегоходах
11 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Южное ожерелье Байкала
Отправляйтесь в путешествие по южному побережью Байкала. Откройте для себя мраморный вокзал, Соболиную гору и Теплые озера. Незабываемые впечатления ждут вас
12 ноя в 07:00
15 ноя в 08:00
24 500 ₽ за всё до 4 чел.
Чудеса Байкала: в Большое Голоустное из Иркутска
На машине
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пузырьки Байкала: чудеса Большого Голоустного
Большое Голоустное - старинный посёлок на берегу Байкала, где зимой можно увидеть метановые пузырьки и покататься на льду самого красивого катка в мире
Завтра в 05:00
11 ноя в 05:00
21 000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
На машине
13 часов
65 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Иркутска в солнечную Бурятию. Посетите Аршан, попробуйте бурятскую кухню и насладитесь видами Восточного Саяна
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 14:00
11 ноя в 08:00
24 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иркутске