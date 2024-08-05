Групповая гастрономическая экскурсия по Иркутску

Исследовать историю и кухню сибирского города, делая остановки для дегустаций
Чтобы в полной мере проникнуться атмосферой города, узнать о привычках, образе жизни и вкусовых предпочтениях его жителей, достаточно попробовать его кухню.

Именно так и пройдёт ваше знакомство с Иркутском! В формате дружеской гастропрогулки вы погрузитесь в историю купечества в Иркутске и узнаете об истории купцов, торговых путях и, конечно же, о возникновении той самой сибирской кухни.
Групповая гастрономическая экскурсия по Иркутску
Групповая гастрономическая экскурсия по Иркутску
Групповая гастрономическая экскурсия по Иркутску
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Приготовьтесь совершить путешествие по разным улицам — и вкусам — Иркутска, разностороннего и многонационального старинного города.

Вы увидите лучшие достопримечательности исторического центра

  • Спасская церковь
  • Собор Богоявления
  • Место основания Иркутского острога
  • Католический костёл
  • Сквер Кирова
  • Улица Карла Маркса
  • 130 квартал
  • Памятник Бабру

И попробуете местные гастрономические изыски

  • В первом заведении — ресторане, который находится в купеческом особняке, вы услышите интересные подробности из истории заведения и его владельца. Приятный бонус — вкусный комплимент от шеф-повара!
  • Во втором объекте нашего посещения — туристическом кафе — поговорим о природе нашего региона: сибирской тайге, горах и удивительном озере Байкал. Здесь вы попробуете сибирский десерт из разных даров природы.
  • В самом туристическом и красивом место Иркутска — 130 квартале — мы поговорим о деревянном зодчестве, необычном гербе Иркутска, камнях-эндемиках. И побываем на дегустации в двух заведениях. В бурятском ресторане вас ждут рассказы о кочевниках, бурятах Прибайкалья, их религии и культуре, а также традиционное бурятское блюдо — буузы. В другом необычном кафе вы услышите, как новозеландские пироги оказались в Иркутске, проделав долгий путь с другого полушария, и каких вкусов они бывают.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Это пешеходная прогулка с кратковременным заходом в 3 ресторана

ежедневно в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Спасской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Иркутска

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеСвятые местаНа выходныеГастрономическиеМонастыри, церкви, храмы130 КварталПопулярные местаУлицы и переулкиДегустационные туры

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