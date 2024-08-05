Чтобы в полной мере проникнуться атмосферой города, узнать о привычках, образе жизни и вкусовых предпочтениях его жителей, достаточно попробовать его кухню.
Именно так и пройдёт ваше знакомство с Иркутском! В формате дружеской гастропрогулки вы погрузитесь в историю купечества в Иркутске и узнаете об истории купцов, торговых путях и, конечно же, о возникновении той самой сибирской кухни.
Именно так и пройдёт ваше знакомство с Иркутском! В формате дружеской гастропрогулки вы погрузитесь в историю купечества в Иркутске и узнаете об истории купцов, торговых путях и, конечно же, о возникновении той самой сибирской кухни.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Приготовьтесь совершить путешествие по разным улицам — и вкусам — Иркутска, разностороннего и многонационального старинного города.
Вы увидите лучшие достопримечательности исторического центра
- Спасская церковь
- Собор Богоявления
- Место основания Иркутского острога
- Католический костёл
- Сквер Кирова
- Улица Карла Маркса
- 130 квартал
- Памятник Бабру
И попробуете местные гастрономические изыски
- В первом заведении — ресторане, который находится в купеческом особняке, вы услышите интересные подробности из истории заведения и его владельца. Приятный бонус — вкусный комплимент от шеф-повара!
- Во втором объекте нашего посещения — туристическом кафе — поговорим о природе нашего региона: сибирской тайге, горах и удивительном озере Байкал. Здесь вы попробуете сибирский десерт из разных даров природы.
- В самом туристическом и красивом место Иркутска — 130 квартале — мы поговорим о деревянном зодчестве, необычном гербе Иркутска, камнях-эндемиках. И побываем на дегустации в двух заведениях. В бурятском ресторане вас ждут рассказы о кочевниках, бурятах Прибайкалья, их религии и культуре, а также традиционное бурятское блюдо — буузы. В другом необычном кафе вы услышите, как новозеландские пироги оказались в Иркутске, проделав долгий путь с другого полушария, и каких вкусов они бывают.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Это пешеходная прогулка с кратковременным заходом в 3 ресторана
ежедневно в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Спасской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 1114 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогуЗадать вопрос
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