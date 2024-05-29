Треккинг в Иркутске

Найдено 4 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Иркутске, цены от 12 670 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Байкал известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Байкал известный и неизведанный
Порт, треккинг вдоль КБЖД, дивные пейзажи и всё-всё об озере в путешествии из Иркутска
Начало: В удобном вам месте в Иркутске
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
10 отзывов
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Совершить трекинг вдоль Кругобайкальской дороги и изучить окрестности порта Байкал
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670 за всё до 7 чел.
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
Прогулки по берегу Байкала, дог-треккинг, канатная дорога к камню Черского и музей Тальцы за 1 день
Начало: выбирает путешественник
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1490013 410 за всё до 3 чел.
Треккинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе
Увлекательная прогулка по живописным местам вдоль Байкала
Начало: Отель туриста
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
14 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    29 мая 2024
    Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
    Мы вчетвером были на экскурсии 13 мая. Спасибо Александру за продуманный маршрут, красивые рассказы о природе и большую любовью к
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    своему краю! Прекрасно организованная экскурсия. Всю дорогу экскурсовод рассказывал о традициях, населённых пунктах, истории. Все очень содержательно, интересно. Нам всем понравилось. Организация на отлично. Замечательная экскурсия, спасибо большое за организацию!! Всем рекомендую!! А через день поехали с Александром еще и на о. Ольхон. И эта экскурсия супер!!! Все время,а это более 12 часов,нам рассказывали о местах,которые мы видели. Сам остров тоже очень понравился. Потрясающие виды,красивая природа Байкала просто поразительна!

  • с
    светлана
    24 мая 2024
    Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
    Спасибо за экскурсии, очень интересно. Подойдёт тем кто любит ходить.
  • А
    Анна
    11 апреля 2024
    Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
    Александр - прекрасный гид и рассказчик. С ним очень комфортно. Очень интересно и ненавязчиво рассказал о самых удивительных историях о местах нашего маршрута. Спасибо большое за такую увлекательную прогулку! Однозначно рекомендую путешествия с ним!
  • Н
    Налия
    17 февраля 2024
    Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
    Нам очень повезло, наш гид Павел знает, любит свой край и очень интересно о нем рассказывает. А еще Павел приятный в общении человек. Обязательно будем рекомендовать. Большое спасибо!!!
    Нам очень повезло, наш гид Павел знает, любит свой край и очень интересно о нем рассказывает
  • Е
    Елена
    16 августа 2023
    Байкал известный и неизведанный
    Спасибо Екатерине за интересную и содержательную экскурсию!
  • И
    Ирина
    22 июля 2023
    Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
    👍👍👍
  • М
    Мария
    21 июня 2023
    Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
    Мария, отличный гид!!! Экскурсия прошла лёгко, познавательно и весело. Мария может рассказывать про Байкал бесконечно. Всем советую, не пожалеете!!!!
    Мария, отличный гид!!! Экскурсия прошла лёгко, познавательно и весело. Мария может рассказывать про Байкал бесконечно. Всем советую, не пожалеете!!!!
  • Е
    Елена
    22 октября 2022
    Байкал известный и неизведанный
    Девушка-экскурсовод влюблена в Байкал и с энтузиазмом передает эту любовь тем, с кем работает. Спасибо!
  • И
    Инна
    11 сентября 2022
    Байкал известный и неизведанный
    Здравствуйте, интересная экскурсия, много новой информации узнали, много прошли пешком и увидели очень красивейшие места на Байкале. Спасибо, Екатерина.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Байкал известный и неизведанный
  2. Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
  3. Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
  4. Треккинг по Большой Байкальской тропе
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 4 экскурсии от 12 670 до 14 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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