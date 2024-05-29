1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Байкал известный и неизведанный
Порт, треккинг вдоль КБЖД, дивные пейзажи и всё-всё об озере в путешествии из Иркутска
Начало: В удобном вам месте в Иркутске
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Совершить трекинг вдоль Кругобайкальской дороги и изучить окрестности порта Байкал
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
Прогулки по берегу Байкала, дог-треккинг, канатная дорога к камню Черского и музей Тальцы за 1 день
Начало: выбирает путешественник
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1490013 410₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе
Увлекательная прогулка по живописным местам вдоль Байкала
Начало: Отель туриста
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина29 мая 2024Мы вчетвером были на экскурсии 13 мая. Спасибо Александру за продуманный маршрут, красивые рассказы о природе и большую любовью к
- ссветлана24 мая 2024Спасибо за экскурсии, очень интересно. Подойдёт тем кто любит ходить.
- ААнна11 апреля 2024Александр - прекрасный гид и рассказчик. С ним очень комфортно. Очень интересно и ненавязчиво рассказал о самых удивительных историях о местах нашего маршрута. Спасибо большое за такую увлекательную прогулку! Однозначно рекомендую путешествия с ним!
- ННалия17 февраля 2024Нам очень повезло, наш гид Павел знает, любит свой край и очень интересно о нем рассказывает. А еще Павел приятный в общении человек. Обязательно будем рекомендовать. Большое спасибо!!!
- ЕЕлена16 августа 2023Спасибо Екатерине за интересную и содержательную экскурсию!
- ИИрина22 июля 2023👍👍👍
- ММария21 июня 2023Мария, отличный гид!!! Экскурсия прошла лёгко, познавательно и весело. Мария может рассказывать про Байкал бесконечно. Всем советую, не пожалеете!!!!
- ЕЕлена22 октября 2022Девушка-экскурсовод влюблена в Байкал и с энтузиазмом передает эту любовь тем, с кем работает. Спасибо!
- ИИнна11 сентября 2022Здравствуйте, интересная экскурсия, много новой информации узнали, много прошли пешком и увидели очень красивейшие места на Байкале. Спасибо, Екатерина.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Треккинг и походы»
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