Южный Байкал

Мы увидим священный Ольхон, прокатимся на судне на воздушной подушке, совершим виртуальное погружение на дно Байкала

4.7
3 отзыва
Мы увидим священный Ольхон, прокатимся на судне на воздушной подушке, совершим виртуальное погружение на дно Байкала, прокатимся на горных лыжах в Байкальске, прогуляемся к Теплым озерам и прокатимся на собачьей упряжке. Южный Байкал ждет нас!
Южный Байкал
Южный Байкал
Южный Байкал
Южный Байкал
Южный Байкал
Южный Байкал
Южный Байкал
Южный Байкал
Южный Байкал
Южный Байкал
Ближайшие даты:
19
фев

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • посетим северную часть Ольхона;
  • проедемся по льду Байкала вдоль Кругобайкальской Железной дороги на Хивусе;
  • побываем на экскурсии музея озера Байкал с виртуальным погружением на батискафе;
  • поднимемся на смотровую площадку Камень Черского;
  • совершим пешую прогулку к Теплым озерам;
  • покатаемся на собачьих упряжках.

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы, переезд на остров Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутск.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин.

Протяженность: на авто – 300 км. Продолжительность: около 6 ч.

2 день
Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность: пешком –3 км, на авто – 100 км. Продолжительность: около 7 ч.

3 день
Переход по льду на Хивусе до пос. Листвянка

Переход с экскурсионными остановками с Ольхона до поселка Листвянки по льду Байкала на Хивусе (судно на воздушной подушке).

Путь будет пролегать мимо острова Огой, где установлена буддистская ступа просветления.

Также по дороге остановка в бухте Песчаной.

Размещение в гостинице или на турбазе.

Возможна замена ночевки в Листвянке на ночевку в поселке Большое Голоустное.

Питание включено: завтрак, обед.

Протяженность: пешком – 2 км, по воде – 250 км. Продолжительность: около 6 ч.

4 день
Музей Байкала и &quot;Камень Черского&quot;. Переход на Хивусе до г. Байкальск

Отправление из гостиницы Листвянки.

Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на батискафе.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке "Камень Черского", откуда открывается чарующий вид на исток Байкала.

Переход из Листвянки до городка Байкальска по льду Байкала на Хивусе (судно на воздушной подушке).

Путь будет пролегать вдоль Кругобайкальской железной дороги.

Питание включено: обед, ужин.

Протяженность: пешком – 2 км, по воде – 80 км. Продолжительность: около 7 ч.

5 день
Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, зато выпадает максимальное количество осадков, по сравнению с другими побережьями Байкала, что создает отличные условия для зимнего отдыха.

С декабря в Байкальске открывается сезон катания на горнолыжном курорте Гора Соболиная, которая славится развитой инфраструктурой и красивыми пейзажами.

Поднявшись на вершину 900 метров, перед вами откроется вид на Байкал с одной стороны, а с другой  величественные вершины Хамар Дабана.

Питание включено: завтрак, ужин.

6 день
Поездка к Теплым озерам

Поездка из Байкальска к Теплым озерам.

Прогулка по тропе к озерам, отдых на природе.

Возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность: пешком – 2 км, на авто – 90 км. Продолжительность: около 7 ч.

7 день
Катание на собачьих упряжках

Отправление из гостиницы Байкальска.

Знакомство с собаками.

Катание на собачьих упряжках.

Возвращение в гостиницу Байкальска.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность: на авто – 15 км. Продолжительность: около 3 ч.

8 день
Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Многие думают, что на сибирской земле практически ничего нельзя вырастить.

Однако жители Байкальска уже многие десятилетия выращивают клубнику.

Она славится на всю округу своими крупными размерами, необычайным вкусом и ароматом.

В городе даже есть памятник этой ягоде, а каждый год в июле обязательно проводится фестиваль Клубники.

Питание включено: завтрак, ужин.

9 день
Возвращение в Иркутск

Выезд из Байкальска, прибытие в город Иркутск.

Ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (+5 MSK).

Питание включено: завтрак.

Протяженность: на авто – 150 км. Продолжительность: около 3 ч.

Проживание

Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания:

1. частично благоустроенное размещение (группы от 10 человек)  110 400 руб.: 

  • Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 2 ночи: ночь 1-2;
  • Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 1 ночь: ночь 3;
  • Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 5 ночей: ночь 4-8.

Доплата за одноместное размещение  15 500 р.

2. благоустроенное размещение (группы до от 10 человек)  124 200 р.: 

  • Ольхон — Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника — 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи: ночь 1-2;
  • Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере). 1 ночь: ночь 3;
  • Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере). 5 ночей: ночь 4-8.

Доплата за одноместное размещение  25 000 р.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Питание: день 1: ужин день 2, 6-7: завтрак, обед, ужин день 3: завтрак, обед день 4: обед, ужин день 5,8: завтрак, ужин день 9: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 6-7: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, обед
  • День 4: обед, ужин
  • День 5,8: завтрак, ужин
  • День 9: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск – Ольхон день 2: по Ольхону день 3: Ольхон – Листвянка (либо Большое Голоустное) день 4: Листвянка (либо Большое Голоустное) - Байкальск день 6: Байкальск – Теплые озера - Байкальск день 7: по Байкальску день 9: Байкальск – Иркутск.
  • День 1: Иркутск – Ольхон
  • День 2: по Ольхону
  • День 3: Ольхон – Листвянка (либо Большое Голоустное)
  • День 4: Листвянка (либо Большое Голоустное) - Байкальск
  • День 6: Байкальск – Теплые озера - Байкальск
  • День 7: по Байкальску
  • День 9: Байкальск – Иркутск.
  • Экскурсионные услуги: день 2: поездка в северную часть острова Ольхон день 3: прогулка по льду Байкала на Хивусе (судно на воздушной подушке) день 3: остров Огой день 4: прогулка по льду Байкала на Хивусе (судно на воздушной подушке) день 4: музей Байкала в Листвянке день 4: подъем на смотровую площадку Камень Черского день 4: кругобайкальская железная дорога день 6: прогулка к Теплым озерам день 7: катание на собачьих упряжках.
  • День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 3: прогулка по льду Байкала на Хивусе (судно на воздушной подушке)
  • День 3: остров Огой
  • День 4: прогулка по льду Байкала на Хивусе (судно на воздушной подушке)
  • День 4: музей Байкала в Листвянке
  • День 4: подъем на смотровую площадку Камень Черского
  • День 4: кругобайкальская железная дорога
  • День 6: прогулка к Теплым озерам
  • День 7: катание на собачьих упряжках
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
  • Другие услуги, не предусмотренные программой тура
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.

Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!;)

Какие скидки есть в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, отдельное место в транспорте) - бесплатною

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется отдельно место) - по полной цене.

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер - это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Возможны ли изменения в программе или стоимости тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) по согласованию с туристом.

Туроператор имеет право в любой момент изменить стоимость тура на сайте. Если подписан договор с заказчиком, стоимость тура для этого заказчика не меняется.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Примечания к туру

Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Круизы проводятся по предварительно согласованной программе только в условиях удовлетворительной погоды. Если погодные условия неудовлетворительные: сильные ветер и волны, то программа может быть скорректирована капитаном на месте. Капитан ставит в известность туристов, что, учитывая погодные условия, программа запланированного маршрута не может быть выполнена и предлагает туристам на выбор альтернативные варианты круиза. В этом случае стоимость криуза не меняется.

Медицинская страховка не включена в стоимость тура и оплачивается дополнительно. На территории РФ действует ОМС, и туроператор не обязан страховать туристов, граждан РФ. Иностранные граждане должны также сами позаботиться об оформлении медицинской страховки, въезжая на территорию РФ. Убедительно просим всех туристов оформлять медицинские страховки, расширенные медицинские страховки (в том числе от укуса клеща), спортивные страховки (в том числе от несчастного случая) самостоятельно. Заказчик обязан предоставить Туроператору информацию по медицинским страховкам на всех туристов, не являющихся гражданами РФ, не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала тура. В случае отстутствия медицинской страховки у туристов, не являющихся гражданами РФ, вся ответственность ложится на заказчика тура.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.

Входные билеты на источники (питьевые, для купания и др.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.

Стоимость всех услуг указана только для туристов, граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у туроператора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.

На какой день брать билеты до/из Иркутска?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (+5 MSK). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (+5 MSK).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (+5 MSK). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.
А
17 мар 2022
Хорошие внимательные организаторы, помогли подобрать тур. Единственное, что сказали брать обратный билет не ранее 20:00 из Иркутска, а по факту в городе мы были уже в 15:30. Я могла бы улететь раньше и не ночевать в Иркутске:) организаторы, пожалуйста, обратите на это внимание.
Организатору от большой страны Ольге огромное спасибо за проделанную работу!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Большое спасибо за обратную связь, для нас это очень важно.

Действительно, рекомендованное время вылета не ранее 20.00, так как на дороге могут случаться форс-мажоры, а расстояние достаточно большое (около 300 км) и нам необходимо иметь запас времени, ведь главное, чтоб бы вы не опоздали на ваш самолет. Нам жаль, что это доставило вам неудобства.

Рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что вы обратитесь к нам для организации вашего следующего путешествия по России!

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