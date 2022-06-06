Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутск.
Переезд до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин.
Протяженность: на авто – 300 км. Продолжительность: около 6 ч.
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность: пешком –3 км, на авто – 100 км. Продолжительность: около 7 ч.
Переход с экскурсионными остановками с Ольхона до поселка Листвянки по льду Байкала на Хивусе (судно на воздушной подушке).
Путь будет пролегать мимо острова Огой, где установлена буддистская ступа просветления.
Также по дороге остановка в бухте Песчаной.
Размещение в гостинице или на турбазе.
Возможна замена ночевки в Листвянке на ночевку в поселке Большое Голоустное.
Питание включено: завтрак, обед.
Протяженность: пешком – 2 км, по воде – 250 км. Продолжительность: около 6 ч.
Отправление из гостиницы Листвянки.
Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на батискафе.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке "Камень Черского", откуда открывается чарующий вид на исток Байкала.
Переход из Листвянки до городка Байкальска по льду Байкала на Хивусе (судно на воздушной подушке).
Путь будет пролегать вдоль Кругобайкальской железной дороги.
Питание включено: обед, ужин.
Протяженность: пешком – 2 км, по воде – 80 км. Продолжительность: около 7 ч.
Свободный день в Байкальске.
Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, зато выпадает максимальное количество осадков, по сравнению с другими побережьями Байкала, что создает отличные условия для зимнего отдыха.
С декабря в Байкальске открывается сезон катания на горнолыжном курорте Гора Соболиная, которая славится развитой инфраструктурой и красивыми пейзажами.
Поднявшись на вершину 900 метров, перед вами откроется вид на Байкал с одной стороны, а с другой – величественные вершины Хамар Дабана.
Питание включено: завтрак, ужин.
Поездка из Байкальска к Теплым озерам.
Прогулка по тропе к озерам, отдых на природе.
Возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность: пешком – 2 км, на авто – 90 км. Продолжительность: около 7 ч.
Отправление из гостиницы Байкальска.
Знакомство с собаками.
Катание на собачьих упряжках.
Возвращение в гостиницу Байкальска.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность: на авто – 15 км. Продолжительность: около 3 ч.
Свободный день в Байкальске.
Многие думают, что на сибирской земле практически ничего нельзя вырастить.
Однако жители Байкальска уже многие десятилетия выращивают клубнику.
Она славится на всю округу своими крупными размерами, необычайным вкусом и ароматом.
В городе даже есть памятник этой ягоде, а каждый год в июле обязательно проводится фестиваль Клубники.
Питание включено: завтрак, ужин.
Выезд из Байкальска, прибытие в город Иркутск.
Ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (+5 MSK).
Питание включено: завтрак.
Протяженность: на авто – 150 км. Продолжительность: около 3 ч.
1. частично благоустроенное размещение (группы от 10 человек) – 110 400 руб.:
Доплата за одноместное размещение – 15 500 р.
2. благоустроенное размещение (группы до от 10 человек) – 124 200 р.:
Доплата за одноместное размещение – 25 000 р.
Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!;)
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, отдельное место в транспорте) - бесплатною
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется отдельно место) - по полной цене.
Трехместный номер - это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) по согласованию с туристом.
Туроператор имеет право в любой момент изменить стоимость тура на сайте. Если подписан договор с заказчиком, стоимость тура для этого заказчика не меняется.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Круизы проводятся по предварительно согласованной программе только в условиях удовлетворительной погоды. Если погодные условия неудовлетворительные: сильные ветер и волны, то программа может быть скорректирована капитаном на месте. Капитан ставит в известность туристов, что, учитывая погодные условия, программа запланированного маршрута не может быть выполнена и предлагает туристам на выбор альтернативные варианты круиза. В этом случае стоимость криуза не меняется.
Медицинская страховка не включена в стоимость тура и оплачивается дополнительно. На территории РФ действует ОМС, и туроператор не обязан страховать туристов, граждан РФ. Иностранные граждане должны также сами позаботиться об оформлении медицинской страховки, въезжая на территорию РФ. Убедительно просим всех туристов оформлять медицинские страховки, расширенные медицинские страховки (в том числе от укуса клеща), спортивные страховки (в том числе от несчастного случая) самостоятельно. Заказчик обязан предоставить Туроператору информацию по медицинским страховкам на всех туристов, не являющихся гражданами РФ, не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала тура. В случае отстутствия медицинской страховки у туристов, не являющихся гражданами РФ, вся ответственность ложится на заказчика тура.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.
Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
Входные билеты на источники (питьевые, для купания и др.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
Стоимость всех услуг указана только для туристов, граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у туроператора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (+5 MSK). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (+5 MSK).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (+5 MSK). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.