Посетить аутентичные посёлки разных народов и погрузиться в самобытную культуру
Вы увидите одни из самых красивых сёл России на фоне таёжных пейзажей, побываете в 5 музеях, попробуете блюда традиционной кухни.
Поездка займёт около 15 часов — насыщенных увлекательными разговорами о крае, его истории и традициях разных народностей.
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Описание
Что вас ожидает
Трансфер из Иркутска в Залари
Путь займёт 3,5 часа. Мы поговорим о старинном Московском тракте, Ангарске — в прошлом крупнейшей промышленной зоне Северной Азии, солеварницах Усолья-Сибирского, тайнах Мальтинской стоянки и, конечно же, декабристах, которые жили в этих краях.
Залари
В этом селе вы посетите краеведческий музей, расположенный в старинном здании школы. В его коллекции тысячи интересных экспонатов. Мы побеседуем с купцом из прошлого, проедем на старинном царском вагоне по Транссибу, побываем в бурятской юрте, в кабинете у председателя колхоза — и всё это не выходя из музея.
Троицк
Этот посёлок — родина самого знаменитого баяниста СССР, виртуоза, слепого от рождения. О нём в годы ВОВ солдаты говорили: «Увидеть Сталина, услышать Маланина — и умирать не страшно». Кроме того, вы узнаете о самом известном в Сибири спиртзаводе. Он находился в Троицке, был официальным поставщиком продукции в Белый дом в Вашингтоне и ещё в десяток стран мира. Также вы посетите местный музей.
Тагна
Вы заглянете в музей, расположенный в старинном больничном комплексе начала 20 века. В доме досуга познакомитесь с обычаями местных чувашей. Пройдёте обряд встречи гостей, научитесь жарким чувашским танцам, примерите необычные красивые наряды, попробуете блюда национальной кухни.
Хор-Тагна
Этот посёлок вошёл в список самых красивых деревень и городков России. Вы побываете в местном музее — поймёте, как жили сибиряки в прошлом, и попробуете смолоть муку на старинных жерновах. А затем прогуляетесь по «мосту желаний» и увидите, где в посёлке находятся Сахалин, Кавказ и Чёрное Море.
Пихтинск
В этом селе с начала 20 века изолированно, без связи с цивилизацией, жили голендры — поляки голландского происхождения. Вы посетите местный музей, побываете в настоящей хате, узнаете о необычных и очень продуманных обычаях этого народа. Они носят немецкие фамилии, чтут традиции, схожие с голландскими, и молятся по-польски. Всего в Иркутской области проживает около 2000 голендров.
Бабцын Кут
В завершении поездки мы побываем в ещё одной деревне голендров и прогуляемся по парку на берегу реки Тагна. Если захотите, здесь можно отдохнуть в бане.
Трансфер до Иркутска
Обратный путь пройдёт мимо старинных белорусских сёл Мостовка и Дмитриевка. По желанию можем заехать в татарское село Черемшанка у самого подножия Восточного Саяна. Здесь находится узкоколейная железная дорога. Она работает с мая по октябрь и идёт до старинного села Харагун — прямо сквозь таёжные дебри вдоль берегов реки Тагна.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- За день мы проедем более 600 километров
- Зимой вам потребуются тёплые вещи (в музеях бывает холодно), а летом — репелленты (в дождливое время много комаров)
Дополнительные расходы:
- Билет с экскурсией в музей Залари — 150 руб. /чел.
- Билет с экскурсией в музей Троицка — 200 руб. /чел.
- Билет с экскурсией в музей Тагны — 150 руб. /чел.
- Билет с экскурсией в музей Хор-Тагны — 150 руб. /чел.
- Культурно-развлекательная программа «В гостях у сибирских чувашей» с обедом в Тагне — 600 руб. /чел.
- Культурно-развлекательная программа «В гостях у голендров» — 600 руб. /чел.
- Катание на вагонетке в Черемшанке — 600 руб. /чел.
- Посещение бани в Бабцыне Куте — 3000 руб. /час
- Ужин в кафе на обратной дороге
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.