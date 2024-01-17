Мы отправимся к подножию Восточного Саяна, где с начала 20 века проживают десятки национальностей — от голендров до вепсов. Вы увидите одни из самых красивых сёл России на фоне таёжных пейзажей, побываете в 5 музеях, попробуете блюда традиционной кухни. Поездка займёт около 15 часов — насыщенных увлекательными разговорами о крае, его истории и традициях разных народностей.

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Описание

Что вас ожидает

Трансфер из Иркутска в Залари

Путь займёт 3,5 часа. Мы поговорим о старинном Московском тракте, Ангарске — в прошлом крупнейшей промышленной зоне Северной Азии, солеварницах Усолья-Сибирского, тайнах Мальтинской стоянки и, конечно же, декабристах, которые жили в этих краях.

Залари

В этом селе вы посетите краеведческий музей, расположенный в старинном здании школы. В его коллекции тысячи интересных экспонатов. Мы побеседуем с купцом из прошлого, проедем на старинном царском вагоне по Транссибу, побываем в бурятской юрте, в кабинете у председателя колхоза — и всё это не выходя из музея.

Троицк

Этот посёлок — родина самого знаменитого баяниста СССР, виртуоза, слепого от рождения. О нём в годы ВОВ солдаты говорили: «Увидеть Сталина, услышать Маланина — и умирать не страшно». Кроме того, вы узнаете о самом известном в Сибири спиртзаводе. Он находился в Троицке, был официальным поставщиком продукции в Белый дом в Вашингтоне и ещё в десяток стран мира. Также вы посетите местный музей.

Тагна

Вы заглянете в музей, расположенный в старинном больничном комплексе начала 20 века. В доме досуга познакомитесь с обычаями местных чувашей. Пройдёте обряд встречи гостей, научитесь жарким чувашским танцам, примерите необычные красивые наряды, попробуете блюда национальной кухни.

Хор-Тагна

Этот посёлок вошёл в список самых красивых деревень и городков России. Вы побываете в местном музее — поймёте, как жили сибиряки в прошлом, и попробуете смолоть муку на старинных жерновах. А затем прогуляетесь по «мосту желаний» и увидите, где в посёлке находятся Сахалин, Кавказ и Чёрное Море.

Пихтинск

В этом селе с начала 20 века изолированно, без связи с цивилизацией, жили голендры — поляки голландского происхождения. Вы посетите местный музей, побываете в настоящей хате, узнаете о необычных и очень продуманных обычаях этого народа. Они носят немецкие фамилии, чтут традиции, схожие с голландскими, и молятся по-польски. Всего в Иркутской области проживает около 2000 голендров.

Бабцын Кут

В завершении поездки мы побываем в ещё одной деревне голендров и прогуляемся по парку на берегу реки Тагна. Если захотите, здесь можно отдохнуть в бане.

Трансфер до Иркутска

Обратный путь пройдёт мимо старинных белорусских сёл Мостовка и Дмитриевка. По желанию можем заехать в татарское село Черемшанка у самого подножия Восточного Саяна. Здесь находится узкоколейная железная дорога. Она работает с мая по октябрь и идёт до старинного села Харагун — прямо сквозь таёжные дебри вдоль берегов реки Тагна.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида

За день мы проедем более 600 километров

Зимой вам потребуются тёплые вещи (в музеях бывает холодно), а летом — репелленты (в дождливое время много комаров)

Дополнительные расходы: