Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
Индивидуальная экскурсия в Иркутске

Посетить аутентичные посёлки разных народов и погрузиться в самобытную культуру

Мы отправимся к подножию Восточного Саяна, где с начала 20 века проживают десятки национальностей — от голендров до вепсов.

Вы увидите одни из самых красивых сёл России на фоне таёжных пейзажей, побываете в 5 музеях, попробуете блюда традиционной кухни.

Поездка займёт около 15 часов — насыщенных увлекательными разговорами о крае, его истории и традициях разных народностей.
Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
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Описание

Что вас ожидает

Трансфер из Иркутска в Залари

Путь займёт 3,5 часа. Мы поговорим о старинном Московском тракте, Ангарске — в прошлом крупнейшей промышленной зоне Северной Азии, солеварницах Усолья-Сибирского, тайнах Мальтинской стоянки и, конечно же, декабристах, которые жили в этих краях.

Залари

В этом селе вы посетите краеведческий музей, расположенный в старинном здании школы. В его коллекции тысячи интересных экспонатов. Мы побеседуем с купцом из прошлого, проедем на старинном царском вагоне по Транссибу, побываем в бурятской юрте, в кабинете у председателя колхоза — и всё это не выходя из музея.

Троицк

Этот посёлок — родина самого знаменитого баяниста СССР, виртуоза, слепого от рождения. О нём в годы ВОВ солдаты говорили: «Увидеть Сталина, услышать Маланина — и умирать не страшно». Кроме того, вы узнаете о самом известном в Сибири спиртзаводе. Он находился в Троицке, был официальным поставщиком продукции в Белый дом в Вашингтоне и ещё в десяток стран мира. Также вы посетите местный музей.

Тагна

Вы заглянете в музей, расположенный в старинном больничном комплексе начала 20 века. В доме досуга познакомитесь с обычаями местных чувашей. Пройдёте обряд встречи гостей, научитесь жарким чувашским танцам, примерите необычные красивые наряды, попробуете блюда национальной кухни.

Хор-Тагна

Этот посёлок вошёл в список самых красивых деревень и городков России. Вы побываете в местном музее — поймёте, как жили сибиряки в прошлом, и попробуете смолоть муку на старинных жерновах. А затем прогуляетесь по «мосту желаний» и увидите, где в посёлке находятся Сахалин, Кавказ и Чёрное Море.

Пихтинск

В этом селе с начала 20 века изолированно, без связи с цивилизацией, жили голендры — поляки голландского происхождения. Вы посетите местный музей, побываете в настоящей хате, узнаете о необычных и очень продуманных обычаях этого народа. Они носят немецкие фамилии, чтут традиции, схожие с голландскими, и молятся по-польски. Всего в Иркутской области проживает около 2000 голендров.

Бабцын Кут

В завершении поездки мы побываем в ещё одной деревне голендров и прогуляемся по парку на берегу реки Тагна. Если захотите, здесь можно отдохнуть в бане.

Трансфер до Иркутска

Обратный путь пройдёт мимо старинных белорусских сёл Мостовка и Дмитриевка. По желанию можем заехать в татарское село Черемшанка у самого подножия Восточного Саяна. Здесь находится узкоколейная железная дорога. Она работает с мая по октябрь и идёт до старинного села Харагун — прямо сквозь таёжные дебри вдоль берегов реки Тагна.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • За день мы проедем более 600 километров
  • Зимой вам потребуются тёплые вещи (в музеях бывает холодно), а летом — репелленты (в дождливое время много комаров)

Дополнительные расходы:

  • Билет с экскурсией в музей Залари — 150 руб. /чел.
  • Билет с экскурсией в музей Троицка — 200 руб. /чел.
  • Билет с экскурсией в музей Тагны — 150 руб. /чел.
  • Билет с экскурсией в музей Хор-Тагны — 150 руб. /чел.
  • Культурно-развлекательная программа «В гостях у сибирских чувашей» с обедом в Тагне — 600 руб. /чел.
  • Культурно-развлекательная программа «В гостях у голендров» — 600 руб. /чел.
  • Катание на вагонетке в Черемшанке — 600 руб. /чел.
  • Посещение бани в Бабцыне Куте — 3000 руб. /час
  • Ужин в кафе на обратной дороге

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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