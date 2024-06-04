1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный бар-хоппинг: секреты Иркутска
Погрузитесь в мир иркутской барной культуры, открывая заведения, о которых молчат путеводители
10 июня в 19:00
13 июня в 19:00
60004 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Иркутские колокольные звоны: погружение в мир сибирского барокко
Поднимитесь на колокольню Крестовоздвиженской церкви, чтобы увидеть Иркутск с высоты и услышать легендарные колокольные звоны
Начало: Возле Крестовоздвиженской церкви
Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1 345₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Космическое приключение в Иркутске: планетарий и звёзды Байкала
Откройте тайны космоса и звёздного неба Байкала в захватывающей экскурсии под куполом планетария
Начало: В Большом иркутском планетарии
Расписание: в будние дни в 16:00
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
800₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
Посетить аутентичные посёлки разных народов и погрузиться в самобытную культуру
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
25 340₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по ночному небу
Отправиться в космическое путешествие с телескопом и гидом, влюблённым в звёзды и галактики
1 сен в 22:30
2 сен в 22:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Иркутск: авиационная столица России (в мини-группе)
В сопровождении действующего пилота посетить место, где живут самолёты после многотысячных полётов
Начало: у ТЦ «Сезон»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- дденис4 июня 2024Интересно было узнать что то новое о звездах вселенной.
- ЕЕлена13 мая 2024Хотела бы сказать слова благодарности Артуру за экскурсию Иркутские колокольные звоны!!! Артур - великолепный рассказчик и очень увлечённый своим делом человек!!!
- ММария10 апреля 20249 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из впечатлений остается гордость за
- ЕЕлена31 марта 2024Была на экскурсии с Артуром 5 марта 2024 г. Подъем на колокольню такого храма трудно назвать экскурсией, скорее-это событие в
- ЯЯна28 марта 2024Мы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулка с Антоном прошла просто
- ААндрей20 марта 2024Спасибо огромное за экскурсию. Был приятно удивлён качеством организации и оснащением планетария. Советую обязательно посетить именно этот основной планетарий города Иркутска.
- ЛЛариса20 марта 2024Первый раз была на экскурсии в данном формате. Это прекрасно!! Лучшее погружение в культуру города и жителей! Антон показал несколько
- ААнастасия8 марта 2024Это что-то невероятное.
- ЕЕвгений3 марта 2024Антон мастер своего дела. Время протекло совсем незаметно. Узнали за пару часов больше о барной культуре, чем за всю жизнь. Попробовали все мыслимое и немыслимое. Антон мастер своего дела. рекомендую!
- ААлёна7 февраля 2024Я даже не думала,что будет так интересно и весело. Посетили в Заларях интерактивный музей. Такие музеи есть не в каждом
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Уникальный опыт»
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