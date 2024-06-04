Уникальный опыт – экскурсии в Иркутске

Найдено 6 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Иркутске, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бар-хоппинг по Иркутску
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Эксклюзивный бар-хоппинг: секреты Иркутска
Погрузитесь в мир иркутской барной культуры, открывая заведения, о которых молчат путеводители
10 июня в 19:00
13 июня в 19:00
60004 800 за всё до 4 чел.
Иркутские колокольные звоны
Мини-группа
1 час
7 отзывов
Иркутские колокольные звоны: погружение в мир сибирского барокко
Поднимитесь на колокольню Крестовоздвиженской церкви, чтобы увидеть Иркутск с высоты и услышать легендарные колокольные звоны
Начало: Возле Крестовоздвиженской церкви
Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1 345 за человека
Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Космическое приключение в Иркутске: планетарий и звёзды Байкала
Откройте тайны космоса и звёздного неба Байкала в захватывающей экскурсии под куполом планетария
Начало: В Большом иркутском планетарии
Расписание: в будние дни в 16:00
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
800 за человека
Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
Посетить аутентичные посёлки разных народов и погрузиться в самобытную культуру
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
25 340 за всё до 7 чел.
Экскурсия по ночному небу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по ночному небу
Отправиться в космическое путешествие с телескопом и гидом, влюблённым в звёзды и галактики
1 сен в 22:30
2 сен в 22:30
10 000 за всё до 4 чел.
Иркутск: авиационная столица России (в мини-группе)
🚌 На автобусе
🛫 Полеты на самолетах
Мини-группа
3 часа
Иркутск: авиационная столица России (в мини-группе)
В сопровождении действующего пилота посетить место, где живут самолёты после многотысячных полётов
Начало: у ТЦ «Сезон»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • д
    денис
    4 июня 2024
    Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
    Интересно было узнать что то новое о звездах вселенной.
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Иркутские колокольные звоны
    Хотела бы сказать слова благодарности Артуру за экскурсию Иркутские колокольные звоны!!! Артур - великолепный рассказчик и очень увлечённый своим делом человек!!!
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    С первых минут мы погрузились в историю храма, на колокольню которого нам предстояло подняться. Узнали особенности работы звонаря, его положение в церковной "иерархии". Артур рассказал историю каждого колокола,"технологические" тайны колокольни)) Колоколов не много, но их вечерний перезвон в исполнении Артура - это что то необыкновенное, особенно, когда стоишь рядом и видишь, как это рождается!! А вид на Иркутск с высоты колокольни нужно видеть, а не описывать) По продолжительности экскурсия не напрягающая, подъём на колокольню по силам человеку любого возраста, если он может ходить по лестнице: ступени невысокие, 4 пролета разной длины, везде перила, и Артур всегда рядом. Однозначно рекомендую Артура и его иркутские колокола как гостям Иркутска, так и иркутянам!

  • М
    Мария
    10 апреля 2024
    Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
    9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из впечатлений остается гордость за
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    людей, которые в нашей стране продолжают развивать науку. Хочртся, и дальше заниматься своим развитием и образованием детей. В школе работает кружок, отделение дополнительного образования в сфере астрономии. Мы приехали из Москвы, и мой 12- летний сын после посещения экскурсии сказал, что хотел бы учиться в такой школе. Узнали много интересного о космонавтах -жителях Иркутска, об обсерваторииях, построенных в Иркутской области, их деятельности, о знаках Зодиака и особенностях их определения. Спасибо большое организаторам!

    9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из9 апреля посетили экскурсию в Большом Иркутском планетарии. После посещения школы 19 в г. Иркутске из
  • Е
    Елена
    31 марта 2024
    Иркутские колокольные звоны
    Была на экскурсии с Артуром 5 марта 2024 г. Подъем на колокольню такого храма трудно назвать экскурсией, скорее-это событие в
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    жизни, которое навсегда останется в памяти. Стараюсь в каждом путешествии найти что-то необычное. Это как раз такой случай, рада, что не ошиблась! Необыкновенная экскурсия с интересным и увлеченным человеком, возможность прикоснуться к чему-то таинственному и,конечно, только положительные эмоции от колокольного звона в исполнении Артура. Рекомендую эту экскурсию всем,кто будет в Иркутске. Елена.

    Была на экскурсии с Артуром 5 марта 2024 г. Подъем на колокольню такого храма трудно назватьБыла на экскурсии с Артуром 5 марта 2024 г. Подъем на колокольню такого храма трудно назватьБыла на экскурсии с Артуром 5 марта 2024 г. Подъем на колокольню такого храма трудно назватьБыла на экскурсии с Артуром 5 марта 2024 г. Подъем на колокольню такого храма трудно назвать
  • Я
    Яна
    28 марта 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Мы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулка с Антоном прошла просто
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    замечательно, вкусно и познавательно. Антон душевный человек и хороший рассказчик. Посетили 5 мест и с большим сожалением расстались) Рассказала об этих местах своим друзьям из Иркустка, они о них и не подозревали.

    Мы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулкаМы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулкаМы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулкаМы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулка
  • А
    Андрей
    20 марта 2024
    Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
    Спасибо огромное за экскурсию. Был приятно удивлён качеством организации и оснащением планетария. Советую обязательно посетить именно этот основной планетарий города Иркутска.
  • Л
    Лариса
    20 марта 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Первый раз была на экскурсии в данном формате. Это прекрасно!! Лучшее погружение в культуру города и жителей! Антон показал несколько
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    мест, в каждый хочется вернутся! Успевал рассказать не только о месте, но и происхождении напитков, об истории места, о жителях. Всем советую!!! Спасибо огромное!

    Первый раз была на экскурсии в данном формате. Это прекрасно!! Лучшее погружение в культуру города иПервый раз была на экскурсии в данном формате. Это прекрасно!! Лучшее погружение в культуру города и
  • А
    Анастасия
    8 марта 2024
    Иркутские колокольные звоны
    Это что-то невероятное.
  • Е
    Евгений
    3 марта 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Антон мастер своего дела. Время протекло совсем незаметно. Узнали за пару часов больше о барной культуре, чем за всю жизнь. Попробовали все мыслимое и немыслимое. Антон мастер своего дела. рекомендую!
  • А
    Алёна
    7 февраля 2024
    Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
    Я даже не думала,что будет так интересно и весело. Посетили в Заларях интерактивный музей. Такие музеи есть не в каждом
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    городе. Были в Троицке,завтракали в доме досуга. Потом поехали в Тагну. Очень впечатлил больничный комплекс,куда во время войны везли раненных солдат,от которых отказывались госпитали. И многие выздоравливали. В Тагне удивила культурная программа. Пели чувашские песни,познакомились и их культорой. Был накрыт стол,в честь нашего приезда. У каждой деревни своё очарование. Александр очень интересно,об о всем рассказывал. Сразу видно профессионализм,знающий и грамотный экскурсовод. Столько эмоций,даже не передать словами! Очень рекомендую,не пожалеете и узнаете много нового о родной земле.

    Я даже не думала,что будет так интересно и весело. Посетили в Заларях интерактивный музей. Такие музеиЯ даже не думала,что будет так интересно и весело. Посетили в Заларях интерактивный музей. Такие музеиЯ даже не думала,что будет так интересно и весело. Посетили в Заларях интерактивный музей. Такие музеиЯ даже не думала,что будет так интересно и весело. Посетили в Заларях интерактивный музей. Такие музеи

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Уникальный опыт»

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  4. Заларинское кольцо: деревни сибирских чувашей, татар, белорусов и голландцев
  5. Экскурсия по ночному небу
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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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