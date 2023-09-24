1 день

Листвянка, музей Тальцы, Байкальский музей

Встреча с гидом в 09:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.

Сегодня нас ждет первое знакомство с Байкалом.

Отправимся в п. Листвянка, по пути посетим музей деревянного зодчества Тальцы.

После прогулки на свежем воздухе продолжаем свой путь в Листвянку.

Обед.

Размещение в гостинице.

После обеда мы посетим Байкальский музей, где нам расскажут много интересного о происхождении озера и его подводном мире.

Здесь же познакомимся с очаровательными байкальскими нерпами.

После перелета и насыщенного дня предлагаем вам отдохнуть.

А самые активные могут подняться обзорную площадку на камне Черского или прогуляться по Листвянке и встретить закат.

Питание включено: обед.