Знакомство с Бурятией: Аршан в Восточном Саяне

Вам предстоит побывать в солнечной Бурятии, проехать по невероятно красивой Тункинской долине,...

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3 отзыва
Вам предстоит побывать в солнечной Бурятии, проехать по невероятно красивой Тункинской долине, увидеть живописные горы Восточного Саяна, набрать воды в целебном минеральном аршане и много-многое другое в нашем однодневном туре в бурятский поселок Аршан!
Знакомство с Бурятией: Аршан в Восточном Саяне
Знакомство с Бурятией: Аршан в Восточном Саяне
Знакомство с Бурятией: Аршан в Восточном Саяне
Знакомство с Бурятией: Аршан в Восточном Саяне
Знакомство с Бурятией: Аршан в Восточном Саяне
Знакомство с Бурятией: Аршан в Восточном Саяне

Что вы увидите 🤩

  • Национальный парк «Тункинская долина»
  • Горы Восточного Саяна
  • Бурятский посёлок Аршан
  • хребет Хамар-Дабан
  • Южная оконечность Байкала
  • Посёлок Култук
  • Мыс Шаманский
  • Транссиб и знаменитая КБЖД
  • ступа Даши Гоман
Панорамные виды Байкала и знаменитая КБЖД
Мы отправляемся из Иркутска по дороге, ведущей на границу с Монголией. Горный серпантин через хребет Хамар-Дабан заканчивается потрясающим панорамным видом на южную оконечность Байкала, посёлок Култук и мыс Шаманский. Если позволяет время года, здесь можно искупаться в Байкале. Через Култук проходит Транссиб и знаменитая КБЖД.
Из Култука поворачиваем в сторону Тункинской долины, совсем скоро впереди покажутся остроконечные вершины Восточного Саяна. На границе Республики Бурятия и Иркутской области мы делаем остановку у ступы Даши Гоман и въезжаем на территорию буддистской республики.
Одухотворяющая природа
Национальный парк «Тункинская долина» — чрезвычайно живописную местность, также известна как «Сибирская Швейцария». Мы проедем через бурятские деревни, степи, реки… часть дороги проходит вдоль берега реки Иркут, где была найдена одна из древнейших стоянок каменного века (35-50 тысяч лет назад).
И, наконец, мы въезжаем в старинный поселок Аршан (высота над уровнем моря 893 м), местные жители — представители трёх конфессий: православие, буддизм и шаманизм. Рядом находятся природные достопримечательности: жерло потухшего вулкана, «каменная река».
Местные блюда и минеральные источники
В одном из кафе Аршана мы пообедаем: это могут быть традиционные бурятские буузы, огромные жаренные чебуреки или традиционные блюда русской кухни. После сытного обеда нас ждёт небольшое путешествие по живописной тропе к источнику с минеральной водой (аршану) и к водопаду горной красавицы-реки Кынгырги.
На колоритном местном бурят-монгольском рынке можно приобрести товары из натуральной шерсти яка, верблюда, горных коз (кашемир), самобытные местные сувениры и поделки. Дополнить путешествие можно, посетив буддийский Хойморский дацан (монастырь) «Бодхидхарма» в Аршане, радиоастрофизическую обсерваторию «Бадары» и знаменитое курортное местечко «Жемчуг» с горячими радоновыми ваннами.
Поездку можно продолжить посещением деревни Ханх в Монголии. Это уже поездка на несколько дней. При себе нужно иметь с собой загранпаспорт, виза гражданам России не нужна. Цена и программа по запросу.
Важная информация
  • Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила. Круглогодично рекомендуются солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальные принадлежности, полотенце для купания в бассейне с водой из горячего источника.
  • Маршрут корректируется в соответствии с вашими пожеланиями. В автомобиле имеется усилитель голоса по запросу. Купить бутылки для минеральной воды можно прямо в Аршане.
🚩 Начало и место завершения: место Вашего проживания в Иркутске
 Что входит
  • Аренда автомобиля с гидом-водителем
  • Бутылка питьевой байкальской воды на каждого гостя.
 Что не входит
  • Питание оплачивается отдельно
  • Входной билет в ванный корпус с бассейном с горячей радоновой водой в Жемчуге — 250-500 руб. /чел.
  • Сбор за посещение национального парка — 100 руб. /чел.
Важная информация
  • Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила. Круглогодично рекомендуются солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальные принадлежности, полотенце для купания в бассейне с водой из горячего источника.
  • Маршрут корректируется в соответствии с вашими пожеланиями. В автомобиле имеется усилитель голоса по запросу. Купить бутылки для минеральной воды можно прямо в Аршане.
Время проведения: Ежедневно, круглогодично
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Наталья Л.
Наталья Л.
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