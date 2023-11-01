Вероника — ваша команда гидов в Иркутске

Провели экскурсии для 29 туристов

Здравствуйте! Меня зовут Вероника, я провожу автомобильные экскурсии по направлениям: Аршан, Бурятия (термальные источники, горы и водопады), Байкал (Листвянка, Большое Голоустное, Ольхон и Малое море). Также по запросу мы можем организовать путешествия по другим маршрутам региона. Я занимаюсь туризмом из интереса к новым местам, любви к людям и желания со всеми поделиться красотой мира. Знаю множество интересных локаций для активного и уединённого отдыха. Работаю в команде с такими же увлечёнными гидами. Будем рады стать для вас надёжными проводниками.

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