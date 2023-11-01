Провести один насыщенный день в Тункинской долине и запомнить его навсегда
Бурятия всегда оставляет яркие впечатления.
Она запоминается и завораживающими пейзажами, и колоритными дацанами, и гостеприимными людьми, и сытной кухней.
Мы посетим курорт Аршан и напитаемся целебной силой его источников, прикоснёмся к буддийским святыням, зайдём на рынок монгольских товаров и даже отправимся на потухший Шандагатайский вулкан — если вы захотите.
Она запоминается и завораживающими пейзажами, и колоритными дацанами, и гостеприимными людьми, и сытной кухней.
Мы посетим курорт Аршан и напитаемся целебной силой его источников, прикоснёмся к буддийским святыням, зайдём на рынок монгольских товаров и даже отправимся на потухший Шандагатайский вулкан — если вы захотите.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы полюбуетесь на бескрайнюю Тункинскую долину, величественные потухшие вулканы, шумную горную реку Кынгаргу и Первый водопад, до которого мы доберёмся по экотропе.
- Заглянете в дацан на Святой Поляне с видом на Саяны. Увидите бурятские ступы, множество буддийских статуй и символов. В дороге гид расскажет об основных традициях бурятов, об их религиях — буддизме и шаманизме, о культуре и быте коренного народа.
- Мы посетим минеральные питьевые источники в Аршане, глазной источник, термальный душ и открытый бассейн. Посмотрим на статую Будды Медицины.
- Заглянем в кафе бурятской кухни, где вы оцените традиционные блюда: позы, буузы, бухлёр, огромные чебуреки.
- Зайдём на монгольский рынок за аутентичными сувенирами, а также на рынок с таёжными травами и рыбой в посёлке Култук.
По вашему желанию
- Мы можем посетить страусиную ферму или мараловую ферму с благородными оленями и покормить их из рук.
- На внедорожниках отправимся на Шандагатайский вулкан — один из потухших вулканов Тункинской долины, последние извержения которого были зафиксированы 10 000 лет назад. Исследуем территорию вулкана и заглянем в жерло, увидим кусочки лавы, вулканические бомбы и туф. А также полюбуемся бескрайними просторами Бурятии с высоты.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле, для детей доступны детские кресла и бустеры.
Дополнительные расходы
- Входной билет в нацпарк — 200 руб. /чел.
- Термальные источники — 250 руб. /чел.
- Мараловая ферма — 250 руб. /чел., корм для оленей — 100 руб.
- Заезд на вулкан — 3 000 руб. к стоимость экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 29 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Вероника, я провожу автомобильные экскурсии по направлениям: Аршан, Бурятия (термальные источники, горы и водопады), Байкал (Листвянка, Большое Голоустное, Ольхон и Малое море). Также по запросу мы можем организовать путешествия по другим маршрутам региона. Я занимаюсь туризмом из интереса к новым местам, любви к людям и желания со всеми поделиться красотой мира. Знаю множество интересных локаций для активного и уединённого отдыха. Работаю в команде с такими же увлечёнными гидами. Будем рады стать для вас надёжными проводниками.
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