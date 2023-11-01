Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники

Провести один насыщенный день в Тункинской долине и запомнить его навсегда

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Бурятия всегда оставляет яркие впечатления.

Она запоминается и завораживающими пейзажами, и колоритными дацанами, и гостеприимными людьми, и сытной кухней.

Мы посетим курорт Аршан и напитаемся целебной силой его источников, прикоснёмся к буддийским святыням, зайдём на рынок монгольских товаров и даже отправимся на потухший Шандагатайский вулкан — если вы захотите.
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
Бурятия, Аршан - дацаны, вулканы и термальные источники
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы полюбуетесь на бескрайнюю Тункинскую долину, величественные потухшие вулканы, шумную горную реку Кынгаргу и Первый водопад, до которого мы доберёмся по экотропе.
  • Заглянете в дацан на Святой Поляне с видом на Саяны. Увидите бурятские ступы, множество буддийских статуй и символов. В дороге гид расскажет об основных традициях бурятов, об их религиях — буддизме и шаманизме, о культуре и быте коренного народа.
  • Мы посетим минеральные питьевые источники в Аршане, глазной источник, термальный душ и открытый бассейн. Посмотрим на статую Будды Медицины.
  • Заглянем в кафе бурятской кухни, где вы оцените традиционные блюда: позы, буузы, бухлёр, огромные чебуреки.
  • Зайдём на монгольский рынок за аутентичными сувенирами, а также на рынок с таёжными травами и рыбой в посёлке Култук.

По вашему желанию

  • Мы можем посетить страусиную ферму или мараловую ферму с благородными оленями и покормить их из рук.
  • На внедорожниках отправимся на Шандагатайский вулкан — один из потухших вулканов Тункинской долины, последние извержения которого были зафиксированы 10 000 лет назад. Исследуем территорию вулкана и заглянем в жерло, увидим кусочки лавы, вулканические бомбы и туф. А также полюбуемся бескрайними просторами Бурятии с высоты.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле, для детей доступны детские кресла и бустеры.

Дополнительные расходы

  • Входной билет в нацпарк — 200 руб. /чел.
  • Термальные источники — 250 руб. /чел.
  • Мараловая ферма — 250 руб. /чел., корм для оленей — 100 руб.
  • Заезд на вулкан — 3 000 руб. к стоимость экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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