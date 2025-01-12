3 дня
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
33 000₽ за человека
4 дня
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Каждую пятницу в 09:00
24 янв в 09:00
31 янв в 09:00
17 500₽ за человека
2 дня
В мини-группе по льду Байкала на джипе: Ольхон, Огой, Хобой
Сфотографироваться в замёрзших гротах, увидеть скульптуры из льда и почтить местных духов
Начало: Иркутск, центр города или место вашего проживания,...
18 фев в 08:00
21 фев в 08:00
70 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна12 января 2025Огромное спасибо Дмитрию и Михаилу за отлично организованный тур, за очень комфортный номер в отеле, за вкусные завтраки и за насыщенные необычные ужины! Приняли, как родных! Желаем вам дальнейшего процветания! Обязательно приедем еще. Байкал потрясающе красивый!
- ЕЕвгения30 ноября 2024Сбылась моя давняя мечта побывать на Ольхоне! Спасибо Михаилу за такой душевный и теплый прием! Все было легко, комфортно и вкусно! Обязательно вернусь еще к Вам и буду рекомендовать друзьям и знакомым Вас!
- ООльга21 октября 2024Тур отлично организован - он насыщенный, но при этом остается достаточно времени на самостоятельное времяпрепровождения. В первый день гид Анна
- ННаталья31 июля 2024Очень здорово все организовано, четко и по делу. Отличные экскурсоводы, прекрасная программа и главное удивительно красивые места! Спасибо команде за отлично организованный отдых и слаженную работу!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Из центра»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Иркутске в январе 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Из центра" можно забронировать 3 тура от 17 500 до 70 000. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2025 год по теме «Из центра», 73 ⭐ отзыва, цены от 17500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март