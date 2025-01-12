Туры из центра Иркутска

Найдено 3 тура в категории «Из центра» в Иркутске, цены от 17 500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
На машине
65 отзывов
3 дня
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
33 000 за человека
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
На автобусе
8 отзывов
4 дня
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Каждую пятницу в 09:00
24 янв в 09:00
31 янв в 09:00
17 500 за человека
В мини-группе по льду Байкала на джипе: Ольхон, Огой, Хобой
На машине
Джиппинг
2 дня
В мини-группе по льду Байкала на джипе: Ольхон, Огой, Хобой
Сфотографироваться в замёрзших гротах, увидеть скульптуры из льда и почтить местных духов
Начало: Иркутск, центр города или место вашего проживания,...
18 фев в 08:00
21 фев в 08:00
70 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    12 января 2025
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Огромное спасибо Дмитрию и Михаилу за отлично организованный тур, за очень комфортный номер в отеле, за вкусные завтраки и за насыщенные необычные ужины! Приняли, как родных! Желаем вам дальнейшего процветания! Обязательно приедем еще. Байкал потрясающе красивый!
    Огромное спасибо Дмитрию и Михаилу за отлично организованный тур, за очень комфортный номер в отеле, заОгромное спасибо Дмитрию и Михаилу за отлично организованный тур, за очень комфортный номер в отеле, заОгромное спасибо Дмитрию и Михаилу за отлично организованный тур, за очень комфортный номер в отеле, заОгромное спасибо Дмитрию и Михаилу за отлично организованный тур, за очень комфортный номер в отеле, заОгромное спасибо Дмитрию и Михаилу за отлично организованный тур, за очень комфортный номер в отеле, за
  • Е
    Евгения
    30 ноября 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Сбылась моя давняя мечта побывать на Ольхоне! Спасибо Михаилу за такой душевный и теплый прием! Все было легко, комфортно и вкусно! Обязательно вернусь еще к Вам и буду рекомендовать друзьям и знакомым Вас!
    Сбылась моя давняя мечта побывать на Ольхоне! Спасибо Михаилу за такой душевный и теплый прием! ВсеСбылась моя давняя мечта побывать на Ольхоне! Спасибо Михаилу за такой душевный и теплый прием! ВсеСбылась моя давняя мечта побывать на Ольхоне! Спасибо Михаилу за такой душевный и теплый прием! ВсеСбылась моя давняя мечта побывать на Ольхоне! Спасибо Михаилу за такой душевный и теплый прием! ВсеСбылась моя давняя мечта побывать на Ольхоне! Спасибо Михаилу за такой душевный и теплый прием! ВсеСбылась моя давняя мечта побывать на Ольхоне! Спасибо Михаилу за такой душевный и теплый прием! ВсеСбылась моя давняя мечта побывать на Ольхоне! Спасибо Михаилу за такой душевный и теплый прием! ВсеСбылась моя давняя мечта побывать на Ольхоне! Спасибо Михаилу за такой душевный и теплый прием! ВсеСбылась моя давняя мечта побывать на Ольхоне! Спасибо Михаилу за такой душевный и теплый прием! ВсеСбылась моя давняя мечта побывать на Ольхоне! Спасибо Михаилу за такой душевный и теплый прием! Все
  • О
    Ольга
    21 октября 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Тур отлично организован - он насыщенный, но при этом остается достаточно времени на самостоятельное времяпрепровождения. В первый день гид Анна
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    провела для нас занимательную обзорную экскурсию по поселку, во второй мы отправились на экскурсию по острову на весь день, любовались Байкалом с разных мысов. Виды, конечно, завораживают! Гид Леонид рассказал много интересного и подготовил пикник. Отдельно хочется сказать про базу отдыха "Лада". Мы отдохнули там как в детском лагере (в хорошем смысле слова) - вкусная еда, теплый номер, удобные кровати. Есть все необходимое. Большое спасибо Дмитрию!

    Тур отлично организован - он насыщенный, но при этом остается достаточно времени на самостоятельное времяпрепровождения. ВТур отлично организован - он насыщенный, но при этом остается достаточно времени на самостоятельное времяпрепровождения. В
  • Н
    Наталья
    31 июля 2024
    Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
    Очень здорово все организовано, четко и по делу. Отличные экскурсоводы, прекрасная программа и главное удивительно красивые места! Спасибо команде за отлично организованный отдых и слаженную работу!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Из центра»

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  1. Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
  2. Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
  3. В мини-группе по льду Байкала на джипе: Ольхон, Огой, Хобой
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Озеро Байкал
  5. Тажеранские степи
  6. Тальцы
  7. Тункинская долина
  8. Набережная
  9. Ступа Просветления
  10. Ангара
Сколько стоит тур в Иркутске в январе 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Из центра" можно забронировать 3 тура от 17 500 до 70 000. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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