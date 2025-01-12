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провела для нас занимательную обзорную экскурсию по поселку, во второй мы отправились на экскурсию по острову на весь день, любовались Байкалом с разных мысов. Виды, конечно, завораживают! Гид Леонид рассказал много интересного и подготовил пикник. Отдельно хочется сказать про базу отдыха "Лада". Мы отдохнули там как в детском лагере (в хорошем смысле слова) - вкусная еда, теплый номер, удобные кровати. Есть все необходимое. Большое спасибо Дмитрию!