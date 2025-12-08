Мои заказы

Джип-экспедиция по Байкалу. Осеннее приключение

Джип-экспедиция по Байкалу
Приглашаем в невероятный и насыщенный тур на Байкал.

В этот тур вы отправитесь только своей семьей или компанией, что очень удобно, потому что вы сможете выбрать подходящую дату путешествия и скорректировать маршрут с учетом предпочтений. Тур проводится только для готовых групп в любые даты под индивидуальный запрос.
Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьер

Встреча в Иркутске и отправление в джип-экспедицию к острову Ольхон.

Поездка с пешими прогулками, посещение мраморного карьера и уникальных Тажеранских степей.

Прибытие на остров.

Размещение на турбазе.

Питание: обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 10 ч.

2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка на джипе по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

3 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак, ужин.

4 день

Южный Ольхон и Мыс Кобылья голова. Ольхон - Иркутск

Экскурсионная поездка на джипе по южной части острова Ольхон.

Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Отправление в Иркутск.

Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе и даты заезда:

Цена тура при размещении Эконом:

Количество человек в группе:246810
Стоимость тура за 1 человека:103 00063 00076 50063 00071 000
Стоимость тура за группу:206 000252 000459 000504 000710 000

Цена тура при размещении Стандарт:

Количество человек в группе:246810
Стоимость тура за 1 человека:107 50067 50080 50067 50075 000
Стоимость тура за группу:215 000270 000483 000540 000750 000

Варианты проживания

Турбаза «Набаймар»

3 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение, согласно выбранной цене
  • Питание: день 1: обед, ужиндень 2: завтрак, обед, ужиндень 3: завтрак, ужиндень 4: завтрак, обед
  • День 1: обед, ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 4: завтрак, обед
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: по Ольхонудень 4: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: по Ольхону
  • День 4: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 1: Тажеранские степидень 2: поездка в северную часть острова Ольхондень 4: поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 1: Тажеранские степи
  • День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 4: поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги не включены в стоимость тура
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

