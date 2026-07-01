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Гостеприимный Байкал. Индивидуальный гастротур. Лето-осень

Гостеприимный Байкал
Приглашаем отправиться в увлекательный гастрономический тур на Байкал для индивидуальной группы.

Вас ждёт комфортабельный транспорт, нетуристические локации и уникальное разнообразие байкальских деликатесов.
Гостеприимный Байкал. Индивидуальный гастротур. Лето-осеньФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Гостеприимный Байкал. Индивидуальный гастротур. Лето-осеньФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Гостеприимный Байкал. Индивидуальный гастротур. Лето-осеньФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка

Встреча в аэропорту Иркутска.

Обзорная экскурсия по столице Восточной Сибири, посещение основных достопримечательностей города.

Обед в аутентичном ресторане байкальской кухни.

Переезд в Листвянку.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Размещение в отеле.

Вечером можно прогуляться по местному рынку с байкальскими деликатесами или мы поможем забронировать ресторан для приятного и вкусного вечера.

Дополнительно можно прокатиться на катере, посетить нерпинарий и колесо обозрения.

Питание включено: завтрак, обед.

Иркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - Листвянка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Джип-экспедиция к Малому морю. Этнопарк. Кулинарный мастер-класс

Завтрак в отеле.

Отправление к Малому морю Байкала (акватория острова Ольхон) на джипе с водителем-гидом.

По пути – посещение бурятского этнопарка, обед в юрте с развлекательной национальной программой.

Мастер-класс по приготовлению бууз, знакомство с бурятской кухней.

Прибытие на Ольхон (или на берег Малого Моря напротив Ольхона), размещение на турбазе.

Питание включено: завтрак, обед.

Джип-экспедиция к Малому морю. Этнопарк. Кулинарный мастер-классДжип-экспедиция к Малому морю. Этнопарк. Кулинарный мастер-классДжип-экспедиция к Малому морю. Этнопарк. Кулинарный мастер-класс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Тажеранские степи. Петроглифы. Мраморный карьер. Традиционная кухня

Отправление в Иркутск на джипе.

Именно за счет джипа переезд не просто по трассе, но и по уникальным Тажеранским степям – природному комплексу, который расположен между Приморском хребтом и Байкалом.

Посещение самых живописных бухт, смотровые площадки (точные локации зависят от погоды и ледовой обстановки).

Древнейшие наскальные рисунки каменного века (петроглифы).

Посещение мраморного карьера.

Обед с живописным видом и блюдами традиционной кухни.

Прибытие в Иркутск вечером.

Питание включено: завтрак, обед.

Тажеранские степи. Петроглифы. Мраморный карьер. Традиционная кухняТажеранские степи. Петроглифы. Мраморный карьер. Традиционная кухняТажеранские степи. Петроглифы. Мраморный карьер. Традиционная кухня
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:

Количество человек в группе:2468
Стоимость тура за 1 человека:105 00072 50076 40069 000

Варианты проживания

Отель «Маяк»

1 ночь

«Маяк» — это загородный комплекс, который находится у живописного озера Байкал, в поселке Листвянка Иркутской области.

В комплексе представлено 75 современных номеров разных категорий, которые оборудованы всем необходимым для комфортного времяпровождения. Номера регулярно обновляют и проводят реновации, чтобы сделать отдых гостей еще более качественным. В оснащение комнат входит: вместительный платяной шкаф, удобное спальное место, прикроватные тумбы, телевизор для просмотров любимых телеканалов и киновечеров. Ванная комната оснащена средствами гигиены, халатами и феном.

На территории имеется роскошный ресторан с сибирской кухней, уютный ресторан с грузинской кухней и летний бар на крыше. Здесь гости могут насладиться неповторимой атмосферой и изысканными блюдами.

Для деловых мероприятий имеется конференц-зал с современным оборудованием на 160 человек.

В свободное время можно посетить: Океанариум, где проводятся представления с нерпами, аттракционы с колесом обозрения, с которого открывается красочный вид на озеро, а также Картинную галерею «Art Gallery» им. В. Ю. Пламеневского. Расстояние до железнодорожного вокзала составит 5,1 км, а до аэропорта — 59,2 км.

Отель «Маяк»Отель «Маяк»Отель «Маяк»Отель «Маяк»Отель «Маяк»Отель «Маяк»Отель «Маяк»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостевой дом «Байкальский кедр»

1 ночь

Гостевой дом «Baikal cedar» находится в Листвянке. Здесь вы всегда сможете подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.

К размещению гостей предоставлено 23 комфортабельных номера. Все они включают в себя удобные спальные места и необходимую мебель.

В некоторых обустроен гостиный уголок либо балкон. Уборка проводится ежедневно. Стойка регистрации работает круглосуточно, а отзывчивый и приветливый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие вас вопросы.

Поесть можно в ближайших закусочных, столовых и кафе. Продукты питания можно купить в ближайших супермаркетах, магазинах и рынках. Из достопримечательностей, которые находятся рядом вы сможете посетить: музей «Тальцы», храм Николы угодника, совсем близко — озеро Байкал. Расстояние до аэропорта составляет примерно 59,5 километров.

Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Загородный отель «Наратэй»

1 ночь

Загородный отель «Наратэй» территориально находится в Ольхонском районе Иркутской области недалеко от знаменитого озера Байкал.

Для проживания подготовлены уютные и комфортабельные номера, которые укомплектованы всем необходимым, включая удобную кровать, затемненные шторы, мебель для хранения вещей, телевизор.

На территории работает круглогодичный ресторан и летняя столовая, где вы сможете вкусно и сытно поесть и отлично провести время.

Загородный отель «Наратэй»Загородный отель «Наратэй»Загородный отель «Наратэй»Загородный отель «Наратэй»Загородный отель «Наратэй»Загородный отель «Наратэй»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

База отдыха «Усадьба Набаймар»

1 ночь

Отель-турбаза «Усадьба Набаймар» на острове Ольхон — уютное место для отдыха в окружении природы: отсюда всего 200 метров до Байкала и 500 метров до легендарной скалы Бурхан. Турбаза открыта для гостей круглый год и способна разместить до 97 человек.

На территории комплекса несколько гостевых домов с разным уровнем комфорта.

В доме № 1, рассчитанном на 13 гостей, комнаты оснащены необходимой мебелью, а санузел с горячей водой находится в соседнем здании — пользоваться им можно бесплатно. Общая веранда первого этажа служит столовой, со второго открывается вид с балкона.

Дом № 2 подойдёт тем, кто ищет баланс цены и удобства: здесь представлены номера «Эконом» и «Эконом семейный» со спутниковым ТВ, обогревателями и всей нужной мебелью; в семейных вариантах есть дополнительные места на диване. Санузлы с горячей водой расположены на каждом этаже и доступны гостям без доплаты. Вместимость дома — 36 человек.

Дома № 3 и № 4 — наиболее комфортные: в каждом номере предусмотрен собственный санузел с душевой кабиной, а обстановка включает удобную мебель, ТВ и обогреватель. В стоимость уже входят постельное бельё, полотенца и средства для душа. Каждый из этих домов готов принять 24 гостя.

Отдыхающим доступна столовая с блюдами русской и бурятской кухни, а также бесплатная парковка, детская площадка и Wi-Fi в зоне столовой.

База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение, согласно выбранной цене
  • Питание по программе
  • Трансферы и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в тур
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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