Вас ждёт комфортабельный транспорт, нетуристические локации и уникальное разнообразие байкальских деликатесов.
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка
Встреча в аэропорту Иркутска.
Обзорная экскурсия по столице Восточной Сибири, посещение основных достопримечательностей города.
Обед в аутентичном ресторане байкальской кухни.
Переезд в Листвянку.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.
Размещение в отеле.
Вечером можно прогуляться по местному рынку с байкальскими деликатесами или мы поможем забронировать ресторан для приятного и вкусного вечера.
Дополнительно можно прокатиться на катере, посетить нерпинарий и колесо обозрения.
Питание включено: завтрак, обед.
Джип-экспедиция к Малому морю. Этнопарк. Кулинарный мастер-класс
Завтрак в отеле.
Отправление к Малому морю Байкала (акватория острова Ольхон) на джипе с водителем-гидом.
По пути – посещение бурятского этнопарка, обед в юрте с развлекательной национальной программой.
Мастер-класс по приготовлению бууз, знакомство с бурятской кухней.
Прибытие на Ольхон (или на берег Малого Моря напротив Ольхона), размещение на турбазе.
Питание включено: завтрак, обед.
Тажеранские степи. Петроглифы. Мраморный карьер. Традиционная кухня
Отправление в Иркутск на джипе.
Именно за счет джипа переезд не просто по трассе, но и по уникальным Тажеранским степям – природному комплексу, который расположен между Приморском хребтом и Байкалом.
Посещение самых живописных бухт, смотровые площадки (точные локации зависят от погоды и ледовой обстановки).
Древнейшие наскальные рисунки каменного века (петроглифы).
Посещение мраморного карьера.
Обед с живописным видом и блюдами традиционной кухни.
Прибытие в Иркутск вечером.
Питание включено: завтрак, обед.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|Стоимость тура за 1 человека:
|105 000
|72 500
|76 400
|69 000
Варианты проживания
Отель «Маяк»
«Маяк» — это загородный комплекс, который находится у живописного озера Байкал, в поселке Листвянка Иркутской области.
В комплексе представлено 75 современных номеров разных категорий, которые оборудованы всем необходимым для комфортного времяпровождения. Номера регулярно обновляют и проводят реновации, чтобы сделать отдых гостей еще более качественным. В оснащение комнат входит: вместительный платяной шкаф, удобное спальное место, прикроватные тумбы, телевизор для просмотров любимых телеканалов и киновечеров. Ванная комната оснащена средствами гигиены, халатами и феном.
На территории имеется роскошный ресторан с сибирской кухней, уютный ресторан с грузинской кухней и летний бар на крыше. Здесь гости могут насладиться неповторимой атмосферой и изысканными блюдами.
Для деловых мероприятий имеется конференц-зал с современным оборудованием на 160 человек.
В свободное время можно посетить: Океанариум, где проводятся представления с нерпами, аттракционы с колесом обозрения, с которого открывается красочный вид на озеро, а также Картинную галерею «Art Gallery» им. В. Ю. Пламеневского. Расстояние до железнодорожного вокзала составит 5,1 км, а до аэропорта — 59,2 км.
Гостевой дом «Байкальский кедр»
Гостевой дом «Baikal cedar» находится в Листвянке. Здесь вы всегда сможете подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.
К размещению гостей предоставлено 23 комфортабельных номера. Все они включают в себя удобные спальные места и необходимую мебель.
В некоторых обустроен гостиный уголок либо балкон. Уборка проводится ежедневно. Стойка регистрации работает круглосуточно, а отзывчивый и приветливый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие вас вопросы.
Поесть можно в ближайших закусочных, столовых и кафе. Продукты питания можно купить в ближайших супермаркетах, магазинах и рынках. Из достопримечательностей, которые находятся рядом вы сможете посетить: музей «Тальцы», храм Николы угодника, совсем близко — озеро Байкал. Расстояние до аэропорта составляет примерно 59,5 километров.
Загородный отель «Наратэй»
Загородный отель «Наратэй» территориально находится в Ольхонском районе Иркутской области недалеко от знаменитого озера Байкал.
Для проживания подготовлены уютные и комфортабельные номера, которые укомплектованы всем необходимым, включая удобную кровать, затемненные шторы, мебель для хранения вещей, телевизор.
На территории работает круглогодичный ресторан и летняя столовая, где вы сможете вкусно и сытно поесть и отлично провести время.
База отдыха «Усадьба Набаймар»
Отель-турбаза «Усадьба Набаймар» на острове Ольхон — уютное место для отдыха в окружении природы: отсюда всего 200 метров до Байкала и 500 метров до легендарной скалы Бурхан. Турбаза открыта для гостей круглый год и способна разместить до 97 человек.
На территории комплекса несколько гостевых домов с разным уровнем комфорта.
В доме № 1, рассчитанном на 13 гостей, комнаты оснащены необходимой мебелью, а санузел с горячей водой находится в соседнем здании — пользоваться им можно бесплатно. Общая веранда первого этажа служит столовой, со второго открывается вид с балкона.
Дом № 2 подойдёт тем, кто ищет баланс цены и удобства: здесь представлены номера «Эконом» и «Эконом семейный» со спутниковым ТВ, обогревателями и всей нужной мебелью; в семейных вариантах есть дополнительные места на диване. Санузлы с горячей водой расположены на каждом этаже и доступны гостям без доплаты. Вместимость дома — 36 человек.
Дома № 3 и № 4 — наиболее комфортные: в каждом номере предусмотрен собственный санузел с душевой кабиной, а обстановка включает удобную мебель, ТВ и обогреватель. В стоимость уже входят постельное бельё, полотенца и средства для душа. Каждый из этих домов готов принять 24 гостя.
Отдыхающим доступна столовая с блюдами русской и бурятской кухни, а также бесплатная парковка, детская площадка и Wi-Fi в зоне столовой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение, согласно выбранной цене
- Питание по программе
- Трансферы и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в тур
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.