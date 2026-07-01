«Маяк» — это загородный комплекс, который находится у живописного озера Байкал, в поселке Листвянка Иркутской области.

В комплексе представлено 75 современных номеров разных категорий, которые оборудованы всем необходимым для комфортного времяпровождения. Номера регулярно обновляют и проводят реновации, чтобы сделать отдых гостей еще более качественным. В оснащение комнат входит: вместительный платяной шкаф, удобное спальное место, прикроватные тумбы, телевизор для просмотров любимых телеканалов и киновечеров. Ванная комната оснащена средствами гигиены, халатами и феном.

На территории имеется роскошный ресторан с сибирской кухней, уютный ресторан с грузинской кухней и летний бар на крыше. Здесь гости могут насладиться неповторимой атмосферой и изысканными блюдами.

Для деловых мероприятий имеется конференц-зал с современным оборудованием на 160 человек.

В свободное время можно посетить: Океанариум, где проводятся представления с нерпами, аттракционы с колесом обозрения, с которого открывается красочный вид на озеро, а также Картинную галерею «Art Gallery» им. В. Ю. Пламеневского. Расстояние до железнодорожного вокзала составит 5,1 км, а до аэропорта — 59,2 км.