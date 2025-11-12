Мои заказы

Индивидуальный джип-тур на Байкал. Скалы и кедры

Индивидуальный джип-тур на Байкал
Байкал – такой суровый и таинственный, окружённый непроходимой тайгой и вековыми скалами. Он подобен неприступной вершине, которую так хочется покорить. Мы предлагаем вам путешествие для настоящих ценителей первозданной природы.

Индивидуальная программа
читать дальше

сочетает в себе посещение самых популярных достопримечательностей великого озера и исследование диких и отдалённых уголков байкальской природы.

Тур на квадроциклах по сибирской тайге, джиппинг в Тажеранской степи, посещение сакрального острова Ольхон и путешествие на катере по Малому Морю.

Ближайшие даты:
4
июн11
июн18
июн25
июн2
июл9
июл16
июл

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Квадроциклы. Падь Черная. Листвянка

Встреча группы в аэропорту г. Иркутска до 9:30.

Перед началом увлекательного путешествия вас ждёт завтрак в одном из уютных кафе г. Иркутска.

Немного отдохнув после перелёта и набравшись сил, вы отправитесь в пос. Листвянка.

Здесь вас уже ждут подготовленные квадроциклы, которые станут вашим основным транспортом на сегодняшний день.

После экипировки и инструктажа сразу отправляемся навстречу приключениям!

Сегодняшний маршрут станет истинным наслаждением для любителей off-road.

Мы держим курс на Падь Чёрную.

Дорога к ней вьётся среди вековых сосен и кедров.

На этом отрезке пути вам встретятся болотистые участки, ручьи и перевалы, на которых вы протестируете всю мощь квадроциклов и свои водительские навыки.

Двигаясь по долине реки Крестовой, вы сможете насладиться первозданными таёжными пейзажами.

Казалось бы, до цивилизации рукой подать, но стоит отъехать на пару километров от посёлка – и вы наедине с суровой и ошеломляющей природой Сибири.

Добравшись до контрольной точки, мы устроим обед-пикник на таёжной поляне (дополнительно возможна организация рыбалки с теплохода).

После обеда и отдыха возвращаемся в Листвянку.

Ужин и ночёвка в комфортной гостинице станут отличным завершением активного дня.

А если у вас ещё останутся силы, предлагаем вам прогуляться по посёлку, посетить рыбный и сувенирный рынок и насладиться видом на легендарный Шаман-камень.

Питание включено: обед, ужин.

Встреча. Квадроциклы. Падь Черная. ЛиствянкаВстреча. Квадроциклы. Падь Черная. ЛиствянкаВстреча. Квадроциклы. Падь Черная. ЛиствянкаВстреча. Квадроциклы. Падь Черная. Листвянка
2 день

Малое море. Тажеранская степь. Ольхон

После завтрака в гостинице отправляемся навстречу приключениям.

Держим курс на Малое Море – узкий пролив, отделяющий остров Ольхон от материка.

А нашим транспортом сегодня станут красавцы-джипы, на которых можно комфортно перемещаться по степным дорогам.

Путь будет неблизким, но за окном раскинутся потрясающие картины, которые не дадут вам заскучать.

По дороге на остров Ольхон мы заедем в Тажеранскую степь.

Местные пейзажи часто называют «марсианскими» – в них и правда есть что-то неземное.

Ощущение безграничных просторов, панорамы Байкала, открывающиеся с обзорных точек и причудливые каменные изваяния, созданные самой природой.

Не удивительно, что Тажераны являются одним из самых популярных маршрутов для джип-туров на Байкале.

Насладившись степными пейзажами, двигаемся к паромной переправе.

Еще немного, и вы на время попрощаетесь с «большой землей».

По прибытии на остров вас ждет заселение в гостиницу, ужин и заслуженный отдых.

А если останутся силы – предлагаем отправиться на небольшую прогулку и встретить потрясающий закат у сакральной скалы Шаманки.

Питание включено: завтрак, ужин.

Малое море. Тажеранская степь. ОльхонМалое море. Тажеранская степь. ОльхонМалое море. Тажеранская степь. ОльхонМалое море. Тажеранская степь. Ольхон
3 день

Джип-сафари по северной части Ольхона

После завтрака мы снова отправляемся в путь.

На этот раз маршрут нашего джип-сафари пройдёт по северной части Ольхона.

Мы посетим самые знаменитые точки Ольхона: урочище Песчаное, белокаменный мыс Саган-Хушун, покрытый оранжевым лишайником, священный мыс Хобой и мыс Шунтэ, откуда открывается одна из самых красивых панорам Байкала.

Отличным дополнением к экскурсии станет обед-пикник на свежем воздухе.

Уха из байкальского омуля – это отдельный вид искусства.

Ближе к вечеру мы вернемся в гостиницу.

Оставшееся время можно потратить по своему усмотрению: отдохнуть на Сарайском пляже, прогуляться по окрестностям и изучить местные сувениры, прокатиться по водной глади на сап-борде или посетить жаркую баню на берегу Байкала.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Джип-сафари по северной части ОльхонаДжип-сафари по северной части ОльхонаДжип-сафари по северной части ОльхонаДжип-сафари по северной части Ольхона
4 день

Остров Огой. Возвращение в Иркутск

После завтрака вас ждёт водная экскурсия на остров Огой.

Одна из скалистых оконечностей острова напоминает своими чертами голову дракона.

А на самом острове находится буддийская Ступа Просветления.

Если в этом удивительном месте загадать желание, оно непременно сбудется!

После экскурсии мы отправляемся в обратный путь.

Прибытие после 18 часов, можно рассматривать ночные рейсы или на следующий день.

По прибытии в Иркутск вас ждёт трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

При необходимости мы забронируем для вас гостиницу.

Остров Огой. Возвращение в ИркутскОстров Огой. Возвращение в ИркутскОстров Огой. Возвращение в ИркутскОстров Огой. Возвращение в Иркутск
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от количества участников, руб:

2 человека196 000
4 человека160 000
6 человек148 500
8 человек132 000

Варианты проживания

Гостиница «Никола»

1 ночь

На берегу реки Ангара, в очень спокойном и красивом месте, располагается современный отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта и лифт. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными.

Номерной фонд представляют 27 светлых и просторных номеров разной категории: от стандарта до премиума. В каждом номере выполнен ремонт в современном стиле, с деталями Сибирского Духа. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор и мини-бар. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец и косметические принадлежности. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.

Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»
Гостиница «Крестовая падь»

1 ночь

Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места.

Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.

На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.

Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»
Отель «Порт Ольхон»

2 ночи

Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа - Хужир- в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом.

Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов.
В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.

Отель «Порт Ольхон»Отель «Порт Ольхон»Отель «Порт Ольхон»Отель «Порт Ольхон»Отель «Порт Ольхон»Отель «Порт Ольхон»Отель «Порт Ольхон»
Отель «BaikalWood Eco Lodge Spa»

2 ночи

«BaikalWood Eco Lodge & Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой.

Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.

Отель «BaikalWood Eco Lodge Spa»Отель «BaikalWood Eco Lodge Spa»Отель «BaikalWood Eco Lodge Spa»Отель «BaikalWood Eco Lodge Spa»Отель «BaikalWood Eco Lodge Spa»Отель «BaikalWood Eco Lodge Spa»
Гостиница «Вилла Малина»

2 ночи

Отель расположен на берегу озера Байкал. К Вашим услугам предоставляется доступ в интернет, место на автомобильной парковке, прокат велосипедов. Предоставляется экскурсионное обслуживание.

Номера стандартные и семейные, все располагают ванной комнатой с душем и туалетом. Имеется вся необходимая мягкая мебель.

В ресторане сервируется сытный и вкусный завтрак. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.

Гостиница «Вилла Малина»Гостиница «Вилла Малина»Гостиница «Вилла Малина»Гостиница «Вилла Малина»Гостиница «Вилла Малина»Гостиница «Вилла Малина»Гостиница «Вилла Малина»Гостиница «Вилла Малина»Гостиница «Вилла Малина»Гостиница «Вилла Малина»Гостиница «Вилла Малина»
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту
  • Аренда квадроциклов (посадка по 2 человека)
  • Все экскурсии по программе
  • Все трансферы на маршруте
  • Аренда джипов (2-3 день тура)
  • Аренда быстроходного катера (4 день тура)
  • Услуги инструктора (1 день)
  • Услуги гида (2-4 день тура)
  • Размещение в гостиницах (2-местные благоустроенные номера)
  • Питание по программе:1 день - обед, ужин2 день - завтрак, ужин3 день - завтрак, обед, ужин4 день - завтрак
  • 1 день - обед, ужин
  • 2 день - завтрак, ужин
  • 3 день - завтрак, обед, ужин
  • 4 день - завтрак
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Рыбалка
  • 1-местное и улучшенное размещение
  • Гостиница в Иркутске в 4 день тура
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

