1 день

Встреча. Квадроциклы. Падь Черная. Листвянка

Встреча группы в аэропорту г. Иркутска до 9:30.

Перед началом увлекательного путешествия вас ждёт завтрак в одном из уютных кафе г. Иркутска.

Немного отдохнув после перелёта и набравшись сил, вы отправитесь в пос. Листвянка.

Здесь вас уже ждут подготовленные квадроциклы, которые станут вашим основным транспортом на сегодняшний день.

После экипировки и инструктажа сразу отправляемся навстречу приключениям!

Сегодняшний маршрут станет истинным наслаждением для любителей off-road.

Мы держим курс на Падь Чёрную.

Дорога к ней вьётся среди вековых сосен и кедров.

На этом отрезке пути вам встретятся болотистые участки, ручьи и перевалы, на которых вы протестируете всю мощь квадроциклов и свои водительские навыки.

Двигаясь по долине реки Крестовой, вы сможете насладиться первозданными таёжными пейзажами.

Казалось бы, до цивилизации рукой подать, но стоит отъехать на пару километров от посёлка – и вы наедине с суровой и ошеломляющей природой Сибири.

Добравшись до контрольной точки, мы устроим обед-пикник на таёжной поляне (дополнительно возможна организация рыбалки с теплохода).

После обеда и отдыха возвращаемся в Листвянку.

Ужин и ночёвка в комфортной гостинице станут отличным завершением активного дня.

А если у вас ещё останутся силы, предлагаем вам прогуляться по посёлку, посетить рыбный и сувенирный рынок и насладиться видом на легендарный Шаман-камень.

Питание включено: обед, ужин.

