Индивидуальная программа
Программа тура по дням
Встреча. Квадроциклы. Падь Черная. Листвянка
Встреча группы в аэропорту г. Иркутска до 9:30.
Перед началом увлекательного путешествия вас ждёт завтрак в одном из уютных кафе г. Иркутска.
Немного отдохнув после перелёта и набравшись сил, вы отправитесь в пос. Листвянка.
Здесь вас уже ждут подготовленные квадроциклы, которые станут вашим основным транспортом на сегодняшний день.
После экипировки и инструктажа сразу отправляемся навстречу приключениям!
Сегодняшний маршрут станет истинным наслаждением для любителей off-road.
Мы держим курс на Падь Чёрную.
Дорога к ней вьётся среди вековых сосен и кедров.
На этом отрезке пути вам встретятся болотистые участки, ручьи и перевалы, на которых вы протестируете всю мощь квадроциклов и свои водительские навыки.
Двигаясь по долине реки Крестовой, вы сможете насладиться первозданными таёжными пейзажами.
Казалось бы, до цивилизации рукой подать, но стоит отъехать на пару километров от посёлка – и вы наедине с суровой и ошеломляющей природой Сибири.
Добравшись до контрольной точки, мы устроим обед-пикник на таёжной поляне (дополнительно возможна организация рыбалки с теплохода).
После обеда и отдыха возвращаемся в Листвянку.
Ужин и ночёвка в комфортной гостинице станут отличным завершением активного дня.
А если у вас ещё останутся силы, предлагаем вам прогуляться по посёлку, посетить рыбный и сувенирный рынок и насладиться видом на легендарный Шаман-камень.
Питание включено: обед, ужин.
Малое море. Тажеранская степь. Ольхон
После завтрака в гостинице отправляемся навстречу приключениям.
Держим курс на Малое Море – узкий пролив, отделяющий остров Ольхон от материка.
А нашим транспортом сегодня станут красавцы-джипы, на которых можно комфортно перемещаться по степным дорогам.
Путь будет неблизким, но за окном раскинутся потрясающие картины, которые не дадут вам заскучать.
По дороге на остров Ольхон мы заедем в Тажеранскую степь.
Местные пейзажи часто называют «марсианскими» – в них и правда есть что-то неземное.
Ощущение безграничных просторов, панорамы Байкала, открывающиеся с обзорных точек и причудливые каменные изваяния, созданные самой природой.
Не удивительно, что Тажераны являются одним из самых популярных маршрутов для джип-туров на Байкале.
Насладившись степными пейзажами, двигаемся к паромной переправе.
Еще немного, и вы на время попрощаетесь с «большой землей».
По прибытии на остров вас ждет заселение в гостиницу, ужин и заслуженный отдых.
А если останутся силы – предлагаем отправиться на небольшую прогулку и встретить потрясающий закат у сакральной скалы Шаманки.
Питание включено: завтрак, ужин.
Джип-сафари по северной части Ольхона
После завтрака мы снова отправляемся в путь.
На этот раз маршрут нашего джип-сафари пройдёт по северной части Ольхона.
Мы посетим самые знаменитые точки Ольхона: урочище Песчаное, белокаменный мыс Саган-Хушун, покрытый оранжевым лишайником, священный мыс Хобой и мыс Шунтэ, откуда открывается одна из самых красивых панорам Байкала.
Отличным дополнением к экскурсии станет обед-пикник на свежем воздухе.
Уха из байкальского омуля – это отдельный вид искусства.
Ближе к вечеру мы вернемся в гостиницу.
Оставшееся время можно потратить по своему усмотрению: отдохнуть на Сарайском пляже, прогуляться по окрестностям и изучить местные сувениры, прокатиться по водной глади на сап-борде или посетить жаркую баню на берегу Байкала.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Остров Огой. Возвращение в Иркутск
После завтрака вас ждёт водная экскурсия на остров Огой.
Одна из скалистых оконечностей острова напоминает своими чертами голову дракона.
А на самом острове находится буддийская Ступа Просветления.
Если в этом удивительном месте загадать желание, оно непременно сбудется!
После экскурсии мы отправляемся в обратный путь.
Прибытие после 18 часов, можно рассматривать ночные рейсы или на следующий день.
По прибытии в Иркутск вас ждёт трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.
При необходимости мы забронируем для вас гостиницу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от количества участников, руб:
|2 человека
|196 000
|4 человека
|160 000
|6 человек
|148 500
|8 человек
|132 000
Варианты проживания
Гостиница «Никола»
На берегу реки Ангара, в очень спокойном и красивом месте, располагается современный отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта и лифт. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными.
Номерной фонд представляют 27 светлых и просторных номеров разной категории: от стандарта до премиума. В каждом номере выполнен ремонт в современном стиле, с деталями Сибирского Духа. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор и мини-бар. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец и косметические принадлежности. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.
Гостиница «Крестовая падь»
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места.
Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Отель «Порт Ольхон»
Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа - Хужир- в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом.
Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов.
В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.
Отель «BaikalWood Eco Lodge Spa»
«BaikalWood Eco Lodge & Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой.
Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.
Гостиница «Вилла Малина»
Отель расположен на берегу озера Байкал. К Вашим услугам предоставляется доступ в интернет, место на автомобильной парковке, прокат велосипедов. Предоставляется экскурсионное обслуживание.
Номера стандартные и семейные, все располагают ванной комнатой с душем и туалетом. Имеется вся необходимая мягкая мебель.
В ресторане сервируется сытный и вкусный завтрак. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Аренда квадроциклов (посадка по 2 человека)
- Все экскурсии по программе
- Все трансферы на маршруте
- Аренда джипов (2-3 день тура)
- Аренда быстроходного катера (4 день тура)
- Услуги инструктора (1 день)
- Услуги гида (2-4 день тура)
- Размещение в гостиницах (2-местные благоустроенные номера)
- Питание по программе:1 день - обед, ужин2 день - завтрак, ужин3 день - завтрак, обед, ужин4 день - завтрак
- 1 день - обед, ужин
- 2 день - завтрак, ужин
- 3 день - завтрак, обед, ужин
- 4 день - завтрак
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Рыбалка
- 1-местное и улучшенное размещение
- Гостиница в Иркутске в 4 день тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.