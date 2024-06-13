Загадать желания в местах силы, попробовать уху из байкальской рыбы и полюбоваться степями и мысами
За два дня вы познакомитесь со знаковыми достопримечательностями священного для коренных жителей острова Ольхон. Побываете на мысе Бурхан, энергетика которого, по поверьям, способствует исполнению желаний.
Увидите скалу Трезубец и необычный сад читать дальше
камней на мысе Елгай, насладитесь панорамными видами со смотровой площадки у посёлка Хужир. Вас также ждут мысы Харанцы и Хобой, урочище Песчаное и скала Три брата. А переправиться на пароме через Байкал — уже целое приключение!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Организационные детали
Отели мы не бронируем, но можем порекомендовать по запросу, чтобы вы могли забронировать их самостоятельно. Стоимость — от 6000 за двухместный номер.
Проживание. Не входит в стоимость. Отели мы не бронируем, но можем порекомендовать по запросу, чтобы вы могли забронировать их самостоятельно. Стоимость — от 6000 за двухместный номер.
Питание. Не входит в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
1 день
Путь до паромной переправы, южный берег Ольхона и посёлок Хужир
Встречаемся в Иркутске и едем до паромной переправы на остров Ольхон около 4 часов. По дороге скучать не придётся — за окнами будут проплывать живописные пейзажи. Увидим места, где живут коренные жители — буряты, полюбуемся степными просторами и пасущимися на них табунами лошадей, горными перевалами, покрытыми тайгой. Проедем немногочисленные русские деревни. По пути гид расскажет о местных традициях.
Остановимся на обед в кафе и около 12:00 прибудем к Байкалу, возможно, придётся немного подождать отправления парома. Затем окажемся на Ольхоне, на заповедной территории Прибайкальского национального парка, священном месте для местных жителей. По поверьям здесь живет хозяин Байкала — дух Бурхан. Многие верят, что байкальская энергия помогает воплощению мыслей в реальность, поэтому рекомендуем думать здесь о хорошем.
Во второй половине дня отправимся наслаждаться красивыми панорамными видами на юг острова. Посмотрим на скалу Трезубец, увидим необычный сад камней на мысе Елгай, побываем на смотровой площадке у посёлка Хужир. Вы узнаете, почему самый южный мыс Ольхона называется Кобылья Голова и как он связан с Чингисханом. Самые смелые смогут искупаться в Байкале. К вечеру прибудем в Хужир, где посетим мыс Бурхан. Здесь принято загадывать желания и повязывать ленточки на один из 13 столбов сэргэ. В конце дня гид привезёт вас в ваш отель.
2 день
Север Ольхона, пикник с ухой, возвращение в Иркутск
Сегодня исследуем северную часть Ольхона: по территории нацпарка отправимся к мысу Хобой. Вас ждут такие популярные места, как: мыс Харанцы, урочище Песчаное, скала Три брата и сам Хобой. Если повезёт, увидим редкие растения, в том числе реликтовые, лисицу и диких оленей.
К обеду гид приготовит для вас горячую уху из свежей байкальской рыбы и чай с ароматной выпечкой. Вторую половину дня займёт обратный путь в Иркутск с остановкой в кафе на ужин. В город прибудем около 22:00.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Аренда автомобиля Toyota Land Cruiser
Топливо
Услуги гида-водителя, его проживание и питание
Что не входит в цену
Проживание
Питание туристов
Сбор нацпарка - 550 рублей с человека
Пикник - 1000 рублей с человека
Минимальное количество участников - 2 человека
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Если вы бронируете тур для 3 и более человек, действует скидка 30%
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 08:00
Завершение: Иркутск, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 2500 туристов
Мы, команда опытных байкальских гидов, занимаемся приёмом
путешественников с 2005 года. К проведению экскурсий относимся
серьезно и ответственно, ценим ваши отзывы. Многие имеют
профессиональную подготовку и аттестацию, уникальные навыки проведения
джип-туров в условиях байкальского читать дальше
бездорожья. Наши гиды расскажут с
душой о крае, покажут самые красивые локации.
Я — аттестованный гид Иркутской области, имею высшее
историческое образование, курсы гидов, в том числе с английским,
аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019
году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне звание
«Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации
лучший экскурсовод Иркутской области. Стараюсь сама проводить
экскурсии по Иркутску и Листвянке (микроавтобус Nissan Serena Hybrid 7
пассажиров).
Туры на Ольхон, в Тажераны и в Аршан проводят опытные коллеги.