Встречаемся в Иркутске и едем до паромной переправы на остров Ольхон около 4 часов. По дороге скучать не придётся — за окнами будут проплывать живописные пейзажи. Увидим места, где живут коренные жители — буряты, полюбуемся степными просторами и пасущимися на них табунами лошадей, горными перевалами, покрытыми тайгой. Проедем немногочисленные русские деревни. По пути гид расскажет о местных традициях.

Остановимся на обед в кафе и около 12:00 прибудем к Байкалу, возможно, придётся немного подождать отправления парома. Затем окажемся на Ольхоне, на заповедной территории Прибайкальского национального парка, священном месте для местных жителей. По поверьям здесь живет хозяин Байкала — дух Бурхан. Многие верят, что байкальская энергия помогает воплощению мыслей в реальность, поэтому рекомендуем думать здесь о хорошем.

Во второй половине дня отправимся наслаждаться красивыми панорамными видами на юг острова. Посмотрим на скалу Трезубец, увидим необычный сад камней на мысе Елгай, побываем на смотровой площадке у посёлка Хужир. Вы узнаете, почему самый южный мыс Ольхона называется Кобылья Голова и как он связан с Чингисханом. Самые смелые смогут искупаться в Байкале. К вечеру прибудем в Хужир, где посетим мыс Бурхан. Здесь принято загадывать желания и повязывать ленточки на один из 13 столбов сэргэ. В конце дня гид привезёт вас в ваш отель.