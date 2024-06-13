Джип-тур по Ольхону: север и юг

Загадать желания в местах силы, попробовать уху из байкальской рыбы и полюбоваться степями и мысами
За два дня вы познакомитесь со знаковыми достопримечательностями священного для коренных жителей острова Ольхон. Побываете на мысе Бурхан, энергетика которого, по поверьям, способствует исполнению желаний.

Увидите скалу Трезубец и необычный сад
читать дальше

камней на мысе Елгай, насладитесь панорамными видами со смотровой площадки у посёлка Хужир. Вас также ждут мысы Харанцы и Хобой, урочище Песчаное и скала Три брата. А переправиться на пароме через Байкал — уже целое приключение!

Джип-тур по Ольхону: север и юг
Джип-тур по Ольхону: север и юг
Джип-тур по Ольхону: север и юг
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Отели мы не бронируем, но можем порекомендовать по запросу, чтобы вы могли забронировать их самостоятельно. Стоимость — от 6000 за двухместный номер.

Проживание. Не входит в стоимость. Отели мы не бронируем, но можем порекомендовать по запросу, чтобы вы могли забронировать их самостоятельно. Стоимость — от 6000 за двухместный номер.

Питание. Не входит в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Путь до паромной переправы, южный берег Ольхона и посёлок Хужир

Встречаемся в Иркутске и едем до паромной переправы на остров Ольхон около 4 часов. По дороге скучать не придётся — за окнами будут проплывать живописные пейзажи. Увидим места, где живут коренные жители — буряты, полюбуемся степными просторами и пасущимися на них табунами лошадей, горными перевалами, покрытыми тайгой. Проедем немногочисленные русские деревни. По пути гид расскажет о местных традициях.

Остановимся на обед в кафе и около 12:00 прибудем к Байкалу, возможно, придётся немного подождать отправления парома. Затем окажемся на Ольхоне, на заповедной территории Прибайкальского национального парка, священном месте для местных жителей. По поверьям здесь живет хозяин Байкала — дух Бурхан. Многие верят, что байкальская энергия помогает воплощению мыслей в реальность, поэтому рекомендуем думать здесь о хорошем.

Во второй половине дня отправимся наслаждаться красивыми панорамными видами на юг острова. Посмотрим на скалу Трезубец, увидим необычный сад камней на мысе Елгай, побываем на смотровой площадке у посёлка Хужир. Вы узнаете, почему самый южный мыс Ольхона называется Кобылья Голова и как он связан с Чингисханом. Самые смелые смогут искупаться в Байкале. К вечеру прибудем в Хужир, где посетим мыс Бурхан. Здесь принято загадывать желания и повязывать ленточки на один из 13 столбов сэргэ. В конце дня гид привезёт вас в ваш отель.

Путь до паромной переправы, южный берег Ольхона и посёлок ХужирПуть до паромной переправы, южный берег Ольхона и посёлок ХужирПуть до паромной переправы, южный берег Ольхона и посёлок ХужирПуть до паромной переправы, южный берег Ольхона и посёлок ХужирПуть до паромной переправы, южный берег Ольхона и посёлок ХужирПуть до паромной переправы, южный берег Ольхона и посёлок Хужир
2 день

Север Ольхона, пикник с ухой, возвращение в Иркутск

Сегодня исследуем северную часть Ольхона: по территории нацпарка отправимся к мысу Хобой. Вас ждут такие популярные места, как: мыс Харанцы, урочище Песчаное, скала Три брата и сам Хобой. Если повезёт, увидим редкие растения, в том числе реликтовые, лисицу и диких оленей.

К обеду гид приготовит для вас горячую уху из свежей байкальской рыбы и чай с ароматной выпечкой. Вторую половину дня займёт обратный путь в Иркутск с остановкой в кафе на ужин. В город прибудем около 22:00.

Север Ольхона, пикник с ухой, возвращение в ИркутскСевер Ольхона, пикник с ухой, возвращение в ИркутскСевер Ольхона, пикник с ухой, возвращение в ИркутскСевер Ольхона, пикник с ухой, возвращение в ИркутскСевер Ольхона, пикник с ухой, возвращение в ИркутскСевер Ольхона, пикник с ухой, возвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет27 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда автомобиля Toyota Land Cruiser
  • Топливо
  • Услуги гида-водителя, его проживание и питание
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание туристов
  • Сбор нацпарка - 550 рублей с человека
  • Пикник - 1000 рублей с человека
  • Минимальное количество участников - 2 человека
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
  • Если вы бронируете тур для 3 и более человек, действует скидка 30%
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 08:00
Завершение: Иркутск, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОльхонПерезагрузкаДжиппингПрирода и пейзажи

Похожие туры из Иркутска

Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
59 900 за человека
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
🛣 Джиппинг
Авторский тур
1 день 10 часов
9 отзывов
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Ежедневно, круглогодично в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
58 750 за всё до 4 чел.
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Начало: г. Иркутск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 66 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
ХорошоТам