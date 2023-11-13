Мои заказы

Из Иркутска в Бурятию: Иволгинская долина и буддийские дацаны

Найти Ухо Байкала и познакомиться с шаманами
Это путешествие познакомит вас с очень необычным регионом России — Бурятией. Здесь находится самая большая голова Ленина в мире, а ещё это центр буддизма.

Вы увидите знаменитый Иволгинский дацан, погуляете по набережной Байкальска и сможете прошептать заветное желание в Ухо Байкала — говорят, сбывается.

А ещё будет возможность встретиться с шаманами, провести обряды и попробовать традиционную бурятскую кухню.
Из Иркутска в Бурятию: Иволгинская долина и буддийские дацаны© Виталина
Из Иркутска в Бурятию: Иволгинская долина и буддийские дацаны© Виталина
Из Иркутска в Бурятию: Иволгинская долина и буддийские дацаны© Виталина

Описание тура

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Программа тура по дням

1 день

Музей Байкала, Слюдянка и Култуке

Выезжаем из Иркутска в 8 утра. По дороге заглянем на смотровую площадку в Култук, в Слюдянку, а также посетим интерактивный Музей Байкала.

В 10:30 позавтракаем в кафе (за дополнительную плату). В 12 часов доберёмся до Байкальска, осмотрим набережную, памятник клубнике, скульптуру Ухо Байкала и погуляем по берегу Байкала. При желании (за дополнительную плату) посетим Соболиную гору.

В 16 часов остановимся у Троицкого Селенгинского мужского монастыря. Вечером доберёмся до Улан-Удэ, заселимся в квартиру и отдохнем.

Музей Байкала, Слюдянка и КултукеМузей Байкала, Слюдянка и КултукеМузей Байкала, Слюдянка и КултукеМузей Байкала, Слюдянка и Култуке
2 день

Дацан Ринпоче Багша и шаманские обряды

В 10 утра выезжаем в этнографический музей. Погуляем по музею и зоосаду, затем отправимся в дацан Ринпоче Багша.
За дополнительную плату, мы можем организовать посещение шаманского центра и провести обряд у шамана.

К 16:30 вернёмся в город. У вас будет свободное время для прогулок: можно дойти до местного Арбата или заглянуть в Одигитриевский храм.

Дацан Ринпоче Багша и шаманские обрядыДацан Ринпоче Багша и шаманские обрядыДацан Ринпоче Багша и шаманские обрядыДацан Ринпоче Багша и шаманские обряды
3 день

Иволгинский дацан и сопка «Ставка Чингисхана»

В 10 утра выезжаем в Иволгинский дацан. Там будет экскурсия и обед. В 15 часов посетим Сопку «Ставка Чингисхана» и сад камней.

В 17 вечера вернёмся в Улан-Удэ.

Иволгинский дацан и сопка «Ставка Чингисхана»Иволгинский дацан и сопка «Ставка Чингисхана»Иволгинский дацан и сопка «Ставка Чингисхана»
4 день

Возвращение в Иркутск

В 8 утра выезжаем в Иркутск. По дороге будет несколько санитарных остановок и остановка на обед. В Иркутск приедем около 19-20 вечера (время прибытия зависит от погодных условий и состояния дороги).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в квартире, отеле 3* (Гостиница Сибирь или аналогичная по сервису)
  • Услуги гида-водителя
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты в этнографический музей
  • Стоимость тура указана за 1 человека. Стоимость тура за 2 человека составит 55000 руб. При группе от 3-х человек стоимость тура составит 65000 руб
  • Возможна организация тура в любые даты по запросу
Что не входит в цену
  • Питание в туре
  • Личные расходы
  • Пожертвования в дацане
  • Оплата за обряд, экскурсию в шаманском центре
  • Подъемник на гору Соболиную (дополнительно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:00
Завершение: Иркутск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталина
Виталина — ваш гид в Иркутске
Я гид по Иркутску, Байкалу, Бурятии. С удовольствием проведу для вас одну из моих экскурсий и расскажу историю нашего края и местные легенды. Вы узнаете много интересных фактов о шаманизме, культуре и традициях бурятского народа. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
А
Алена
13 ноя 2023
Виталина, спасибо Вам огромное за поездку в Бурятию! Мы впервые побывали в Улан-Удэ. Что особенно запомнилось - Иволгинский дацан, храм Итигелова и удивительная атмосфера спокойствия. Ну и дорога до Улан-удэ поразила своей красотой, горы, пейзажи. Мы очень много узнали о буддизме и истории Бурятии. Спасибо ещё раз! Желаем вам дальнейшего процветания и хороших туристов.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Из Иркутска в Улан-Удэ - Иволгинский дацан и ставка Чингисхана
На машине
4 дня
1 отзыв
Из Иркутска в Улан-Удэ - Иволгинский дацан и ставка Чингисхана
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Еженедельно
3 дек в 08:00
4 дек в 08:00
55 000 ₽ за всё до 5 чел.
Наследие южного Байкала только для вас: Саяны, живописные водоёмы и культура Бурятии
На машине
3 дня
1 отзыв
Наследие южного Байкала только для вас: Саяны, живописные водоёмы и культура Бурятии
Заглянуть в буддийский дацан, прогуляться по Гранатовому пляжу и покормить маралов
Начало: Иркутск, 9:00
4 дек в 08:00
19 дек в 08:00
168 000 ₽ за человека
Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
На машине
2 дня
7 отзывов
Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Каждый день в 8:00
2 дек в 09:00
3 дек в 09:00
56 250 ₽ за всё до 6 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска