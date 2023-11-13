Выезжаем из Иркутска в 8 утра. По дороге заглянем на смотровую площадку в Култук, в Слюдянку, а также посетим интерактивный Музей Байкала.

В 10:30 позавтракаем в кафе (за дополнительную плату). В 12 часов доберёмся до Байкальска, осмотрим набережную, памятник клубнике, скульптуру Ухо Байкала и погуляем по берегу Байкала. При желании (за дополнительную плату) посетим Соболиную гору.

В 16 часов остановимся у Троицкого Селенгинского мужского монастыря. Вечером доберёмся до Улан-Удэ, заселимся в квартиру и отдохнем.