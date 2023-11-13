Из Иркутска в Бурятию: Иволгинская долина и буддийские дацаны
Найти Ухо Байкала и познакомиться с шаманами
Это путешествие познакомит вас с очень необычным регионом России — Бурятией. Здесь находится самая большая голова Ленина в мире, а ещё это центр буддизма.
Вы увидите знаменитый Иволгинский дацан, погуляете по набережной Байкальска и сможете прошептать заветное желание в Ухо Байкала — говорят, сбывается.
А ещё будет возможность встретиться с шаманами, провести обряды и попробовать традиционную бурятскую кухню.
Берите с собой удобную одежду и обувь.
1 день
Музей Байкала, Слюдянка и Култуке
Выезжаем из Иркутска в 8 утра. По дороге заглянем на смотровую площадку в Култук, в Слюдянку, а также посетим интерактивный Музей Байкала.
В 10:30 позавтракаем в кафе (за дополнительную плату). В 12 часов доберёмся до Байкальска, осмотрим набережную, памятник клубнике, скульптуру Ухо Байкала и погуляем по берегу Байкала. При желании (за дополнительную плату) посетим Соболиную гору.
В 16 часов остановимся у Троицкого Селенгинского мужского монастыря. Вечером доберёмся до Улан-Удэ, заселимся в квартиру и отдохнем.
2 день
Дацан Ринпоче Багша и шаманские обряды
В 10 утра выезжаем в этнографический музей. Погуляем по музею и зоосаду, затем отправимся в дацан Ринпоче Багша.
За дополнительную плату, мы можем организовать посещение шаманского центра и провести обряд у шамана.
К 16:30 вернёмся в город. У вас будет свободное время для прогулок: можно дойти до местного Арбата или заглянуть в Одигитриевский храм.
3 день
Иволгинский дацан и сопка «Ставка Чингисхана»
В 10 утра выезжаем в Иволгинский дацан. Там будет экскурсия и обед. В 15 часов посетим Сопку «Ставка Чингисхана» и сад камней.
В 17 вечера вернёмся в Улан-Удэ.
4 день
Возвращение в Иркутск
В 8 утра выезжаем в Иркутск. По дороге будет несколько санитарных остановок и остановка на обед. В Иркутск приедем около 19-20 вечера (время прибытия зависит от погодных условий и состояния дороги).
Что включено
Проживание в квартире, отеле 3* (Гостиница Сибирь или аналогичная по сервису)
Услуги гида-водителя
Трансферы по маршруту
Входные билеты в этнографический музей
Стоимость тура указана за 1 человека. Стоимость тура за 2 человека составит 55000 руб. При группе от 3-х человек стоимость тура составит 65000 руб
Возможна организация тура в любые даты по запросу
Что не входит в цену
Питание в туре
Личные расходы
Пожертвования в дацане
Оплата за обряд, экскурсию в шаманском центре
Подъемник на гору Соболиную (дополнительно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:00
Завершение: Иркутск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виталина — ваш гид в Иркутске
Я гид по Иркутску, Байкалу, Бурятии. С удовольствием проведу для вас одну из моих экскурсий и расскажу историю нашего края и местные легенды. Вы узнаете много интересных фактов о шаманизме, культуре и традициях бурятского народа.
Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
А
Алена
13 ноя 2023
Виталина, спасибо Вам огромное за поездку в Бурятию! Мы впервые побывали в Улан-Удэ. Что особенно запомнилось - Иволгинский дацан, храм Итигелова и удивительная атмосфера спокойствия. Ну и дорога до Улан-удэ поразила своей красотой, горы, пейзажи. Мы очень много узнали о буддизме и истории Бурятии. Спасибо ещё раз! Желаем вам дальнейшего процветания и хороших туристов.