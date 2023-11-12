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3 дня
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 10:00
22 окт в 10:00
2990023 920₽ за человека
2 дня
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
58 000₽ за всё до 3 чел.
8 дней
Тур по Байкалу и день в Саянах: заряжаемся энергией гор в местах силы
Выковать подкову на счастье, попробовать бурятскую кухню и прокатиться в собачьей упряжке
Начало: Аэропорт Иркутска в 09:00, ж. - д. вокзал Иркутска...
1 ноя в 09:00
9 ноя в 09:00
98 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММадина12 ноября 2023Замечательна поездка. Спасибо Александру за локации. Поездка получилась действительно нестандартной и интересной
- ЯЯна6 октября 2023Доброго времени Суток! Впечатления от тура самые положительные! Прекрасный, коммуникабельный, чутки и душевный гид. Замечательная атмосфера! И не только за
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «В январе»
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