В январе – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «В январе» в Иркутске, цены от 23 920 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
На машине
скидка
20%
62 отзыва
3 дня
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 10:00
22 окт в 10:00
2990023 920 за человека
Нестандартные фотолокации Байкала
На машине
2 отзыва
2 дня
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
58 000 за всё до 3 чел.
Тур по Байкалу и день в Саянах: заряжаемся энергией гор в местах силы
На машине
8 дней
Тур по Байкалу и день в Саянах: заряжаемся энергией гор в местах силы
Выковать подкову на счастье, попробовать бурятскую кухню и прокатиться в собачьей упряжке
Начало: Аэропорт Иркутска в 09:00, ж. - д. вокзал Иркутска...
1 ноя в 09:00
9 ноя в 09:00
98 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мадина
    12 ноября 2023
    Нестандартные фотолокации Байкала
    Замечательна поездка. Спасибо Александру за локации. Поездка получилась действительно нестандартной и интересной
  • Я
    Яна
    6 октября 2023
    Нестандартные фотолокации Байкала
    Доброго времени Суток! Впечатления от тура самые положительные! Прекрасный, коммуникабельный, чутки и душевный гид. Замечательная атмосфера! И не только за
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    окном автомобиля но и внутри его. Тур, который нацелен на одно! Остановить жизненный ритм! Остановить мгновение! Задуматься ….. Ну и потом, конечно, побежать дальше в свою жизнь, оставив частичку Сибири внутри, как что то такое, что всегда можно вспомнить и улыбнуться и подумать о прекрасно! Желаю Вам!, дорогие путешественники получить такое же удовольствие, какое удалось получить нам. (пара средних лет). С уважением и восхищением. Яна.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «В январе»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
  2. Нестандартные фотолокации Байкала
  3. Тур по Байкалу и день в Саянах: заряжаемся энергией гор в местах силы
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Малое море Байкала
  3. Скала Шаманка
  4. Озеро Байкал
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Тальцы
  8. Набережная
  9. Ангара
  10. Ступа Просветления
Сколько стоит тур в Иркутске в октябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "В январе" можно забронировать 3 тура от 23 920 до 98 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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