Ледяной сон Байкала: Ольхон, Огой и Тажеранские степи, путешествие на хивусе и вездеходе
Полюбоваться хрустальными гротами, попариться в бане с горячим чаном и отведать байкальской рыбки
Начало: Иркутск, 8:00
10 фев в 08:00
85 800 ₽ за человека
Неспешное путешествие на Байкал: Ольхон с севера на юг и Листвянка
Осмотреть мыс Хобой, увидеть живописные бухты и устроить пикник
Начало: Иркутск, точное место - по договорённости. Рекомен...
24 ноя в 07:30
25 ноя в 07:30
55 500 ₽ за человека
Сокровищница Прибайкалья: Байкальск, Листвянка и музей «Тальцы»
Погрузиться в быт сибирских селений, изучить природу озера в визит-центре и пройтись по набережной
Начало: Иркутск, точное место - по договорённости, 9:00-10...
23 ноя в 09:00
24 ноя в 09:00
61 300 ₽ за человека
Иркутск и Ольхон, Листвянка и Тажераны: морозная сказка Байкала
Покататься по льду на УАЗе и хивусе, увидеть главные достопримечательности и заглянуть в музеи
Начало: Иркутск, 10:00
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
115 000 ₽ за человека
-
30%
Всё включено на застывшем Байкале в мини-группе: Иркутск, Ольхон, Листвянка и весёлые активности
Посетить обсерваторию, покататься на хивусе и трэколах, поучаствовать в обрядах и погреться в баньке
Начало: Аэропорт Иркутска, 12:00
13 фев в 12:00
19 фев в 12:00
127 960 ₽
182 800 ₽ за человека
Тур «всё включено» на Байкал в мини-группе: хрустальный лёд, Листвянка, Ольхон и мыс Хобой
Встретить закат на мысе Бурхан, отведать ухи, побывать в музее «Тальцы» и на Камне Черского
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
11 фев в 09:00
17 фев в 09:00
75 990 ₽ за человека
-
10%
По местам съёмок фильма «Лёд»: отпуск на Байкале с катанием на коньках, упряжках и хоккеем
Изучить Иркутск, Ольхон, Листвянку, проехать на собаках, согреться в источниках и поцеловать озеро
Начало: Иркутск, ул. Ленина, 1а, 10:00
14 фев в 10:00
117 000 ₽
130 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Туры на троих»
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Иркутске в ноябре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Туры на троих" можно забронировать 7 авторских туров от 55 500 до 127 960 со скидкой до 30%.
