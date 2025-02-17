Посетим
Описание тура
Организационные детали
Предусмотрено участие без детей.
Проживание. 2-местное размещение в отеле «Ларус» (с удобствами в номере) на берегу озера и гостевом доме «Лукоморье».
*Фото отеля и гостевого дома взяты с сайтов ostrovok.ru и travel.yandex.ru
Питание. В стоимость включены завтраки, обеды на КБЖД и в этнокомплексе «Золотая орда». Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на Toyota Hiace, хивусе и внедорожнике УАЗ.
Дети. Только 18+.
Уровень сложности. Тур подойдёт тем, кто до этого не практиковал йогу.
Программа тура по дням
Листвянка и вводная практика
Встретим вас в аэропорту Иркутска и направимся в Листвянку. Посёлок получил своё название благодаря лиственницам, растущим на расположенном рядом Лиственничном мысу. История посёлка начинается с 18 века, когда один из жителей села Никола Роман Кислицын построил здесь зимовье, ставшее основой будущего поселения.
Мы посетим камень Черского и полюбуемся видами на Ангару. Добравшись до отеля, разместимся, а после желающие смогут попариться в баньке на берегу Байкала (за доплату).
Вечером соберёмся на первую практику и устроим круг знакомства.
Утренняя йога и поездка к КБЖД
Начнём день с йоги, сделаем акцент на проработку кора. Затем нас ждёт экскурсия. Прыгнем в хивус и помчим к Кругобайкальской железной дороге. Она была построена в начале 20 века и служила частью Транссибирской магистрали, соединяя Иркутск и Байкальск. Особенностью КБЖД является то, что она была построена в сложных условиях и с применением уникальных методов кладки камней. В строительстве участвовали не только местные рабочие, но и специалисты из Италии и Албании. Сооружение выглядит особенно впечатляюще с озера.
Затем вернёмся в отель на вечернее занятие.
Практика и фольклорная программа в этнокомплексе
Сегодня научимся балансировать и отработаем стойки. После завтрака отправимся на 5-часовую прогулку по знаковым локациям. Через 2,5 часа после выезда сделаем остановку в этнокомплексе «Золотая орда», где для вас подготовлена фольклорная программа. Вы услышите горловое пение и народные песни под аккомпанемент национального инструмента. Станцуем ёхор под выступление артистов.
Затем прибудем на Ольхон, разместимся в гостевом доме. Вечером — практика.
Практикуем шпагат и исследуем Малое Море
Утром уделим время продольному шпагату и прогибам. Далее собираемся и в 10:00 выезжаем на экскурсию по Малому Морю. Сделаем остановку у полуострова Кобылья голова, посетим остров Огой и поднимемся к ступе Просветления, где погрузимся в историю буддийских обрядов и традиций. Увидим Хвост Дракона — удивительное скальное образование. Также побываем у острова Замогой. Он необитаем, что позволило сохранить первозданную природу. Однако несмотря на свою красоту, остров имеет дурную славу. Согласно местным преданиям, в прошлом сюда отправляли людей, заболевших проказой.
Затем у вас будет возможность покататься на коньках и сделать эффектные кадры. После этого желающие смогут посетить ледовую станцию «Боро-Боро» (за доплату) и продегустировать там горячие блюда и напитки.
Вечером традиционно проведём практику.
Отработка поперечного шпагата и достопримечательности северной части Ольхона
Утром попрактикуете поперечный шпагат. После завтрака грузимся в «буханку» и едем исследовать север Ольхона (экскурсия продлится 5-6 часов). Посетим посёлок Харанцы и бухту Песчаную, увидим скалу Три брата.
Проведём ритуал «Поцелуй Байкала»: во льду озера вырежем лунку, в которую нальём горячительный напиток. Выпьем его через трубочку или прямо из лунки, символически «целуя» Байкал губами.
Затем вернёмся в гостевой дом.
Окончание тура
Завершим тур утренней практикой, направленной на проработку тазобедренного сустава. Позавтракав, отправимся в Иркутск. Ориентировочно прибудем в город до 17:00.
До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|110 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды на КБЖД и в этнокомплексе «Золотая орда»
- Трансфер из/до аэропорта и по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Йога
- Чайная церемония на Ольхоне
- Билеты на канатную дорогу
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Баня
- Посещения ледовой станции «Боро-Боро» - 7500 ₽ с человека