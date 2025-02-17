Встретим вас в аэропорту Иркутска и направимся в Листвянку. Посёлок получил своё название благодаря лиственницам, растущим на расположенном рядом Лиственничном мысу. История посёлка начинается с 18 века, когда один из жителей села Никола Роман Кислицын построил здесь зимовье, ставшее основой будущего поселения.

Мы посетим камень Черского и полюбуемся видами на Ангару. Добравшись до отеля, разместимся, а после желающие смогут попариться в баньке на берегу Байкала (за доплату).

Вечером соберёмся на первую практику и устроим круг знакомства.