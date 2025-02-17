Наедине с Байкалом: йога-тур с обзорными экскурсиями

Установить контакт с телом во время практик и исследовать достопримечательности «Славного моря»
Только вы и «Голубое око Сибири»! В этом путешествии на Байкал вас ждёт йога под руководством опытного преподавателя, а также обзорные экскурсии, во время которых мы очаруемся красотой окрестностей озера.

Посетим
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острова Ольхон и Огой, увидим таинственные скалы, их истории обросли множеством легенд, покатаемся на коньках и даже «поцелуем» Байкал. Полюбуемся «золотой пряжкой» Транссиба — Кругобайкальской железной дорогой. При желании вы сможете попариться в бане на берегу водоёма.

Наедине с Байкалом: йога-тур с обзорными экскурсиями
Наедине с Байкалом: йога-тур с обзорными экскурсиями
Наедине с Байкалом: йога-тур с обзорными экскурсиями
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Предусмотрено участие без детей.

Проживание. 2-местное размещение в отеле «Ларус» (с удобствами в номере) на берегу озера и гостевом доме «Лукоморье».

*Фото отеля и гостевого дома взяты с сайтов ostrovok.ru и travel.yandex.ru

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды на КБЖД и в этнокомплексе «Золотая орда». Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на Toyota Hiace, хивусе и внедорожнике УАЗ.

Дети. Только 18+.

Уровень сложности. Тур подойдёт тем, кто до этого не практиковал йогу.

Программа тура по дням

1 день

Листвянка и вводная практика

Встретим вас в аэропорту Иркутска и направимся в Листвянку. Посёлок получил своё название благодаря лиственницам, растущим на расположенном рядом Лиственничном мысу. История посёлка начинается с 18 века, когда один из жителей села Никола Роман Кислицын построил здесь зимовье, ставшее основой будущего поселения.

Мы посетим камень Черского и полюбуемся видами на Ангару. Добравшись до отеля, разместимся, а после желающие смогут попариться в баньке на берегу Байкала (за доплату).

Вечером соберёмся на первую практику и устроим круг знакомства.

Листвянка и вводная практикаЛиствянка и вводная практикаЛиствянка и вводная практикаЛиствянка и вводная практикаЛиствянка и вводная практикаЛиствянка и вводная практика
2 день

Утренняя йога и поездка к КБЖД

Начнём день с йоги, сделаем акцент на проработку кора. Затем нас ждёт экскурсия. Прыгнем в хивус и помчим к Кругобайкальской железной дороге. Она была построена в начале 20 века и служила частью Транссибирской магистрали, соединяя Иркутск и Байкальск. Особенностью КБЖД является то, что она была построена в сложных условиях и с применением уникальных методов кладки камней. В строительстве участвовали не только местные рабочие, но и специалисты из Италии и Албании. Сооружение выглядит особенно впечатляюще с озера.

Затем вернёмся в отель на вечернее занятие.

Утренняя йога и поездка к КБЖДУтренняя йога и поездка к КБЖДУтренняя йога и поездка к КБЖДУтренняя йога и поездка к КБЖД
3 день

Практика и фольклорная программа в этнокомплексе

Сегодня научимся балансировать и отработаем стойки. После завтрака отправимся на 5-часовую прогулку по знаковым локациям. Через 2,5 часа после выезда сделаем остановку в этнокомплексе «Золотая орда», где для вас подготовлена фольклорная программа. Вы услышите горловое пение и народные песни под аккомпанемент национального инструмента. Станцуем ёхор под выступление артистов.

Затем прибудем на Ольхон, разместимся в гостевом доме. Вечером — практика.

Практика и фольклорная программа в этнокомплексеПрактика и фольклорная программа в этнокомплексеПрактика и фольклорная программа в этнокомплексеПрактика и фольклорная программа в этнокомплексеПрактика и фольклорная программа в этнокомплексеПрактика и фольклорная программа в этнокомплексеПрактика и фольклорная программа в этнокомплексе
4 день

Практикуем шпагат и исследуем Малое Море

Утром уделим время продольному шпагату и прогибам. Далее собираемся и в 10:00 выезжаем на экскурсию по Малому Морю. Сделаем остановку у полуострова Кобылья голова, посетим остров Огой и поднимемся к ступе Просветления, где погрузимся в историю буддийских обрядов и традиций. Увидим Хвост Дракона — удивительное скальное образование. Также побываем у острова Замогой. Он необитаем, что позволило сохранить первозданную природу. Однако несмотря на свою красоту, остров имеет дурную славу. Согласно местным преданиям, в прошлом сюда отправляли людей, заболевших проказой.

Затем у вас будет возможность покататься на коньках и сделать эффектные кадры. После этого желающие смогут посетить ледовую станцию «Боро-Боро» (за доплату) и продегустировать там горячие блюда и напитки.

Вечером традиционно проведём практику.

Практикуем шпагат и исследуем Малое МореПрактикуем шпагат и исследуем Малое МореПрактикуем шпагат и исследуем Малое Море
5 день

Отработка поперечного шпагата и достопримечательности северной части Ольхона

Утром попрактикуете поперечный шпагат. После завтрака грузимся в «буханку» и едем исследовать север Ольхона (экскурсия продлится 5-6 часов). Посетим посёлок Харанцы и бухту Песчаную, увидим скалу Три брата.

Проведём ритуал «Поцелуй Байкала»: во льду озера вырежем лунку, в которую нальём горячительный напиток. Выпьем его через трубочку или прямо из лунки, символически «целуя» Байкал губами.

Затем вернёмся в гостевой дом.

Отработка поперечного шпагата и достопримечательности северной части ОльхонаОтработка поперечного шпагата и достопримечательности северной части ОльхонаОтработка поперечного шпагата и достопримечательности северной части ОльхонаОтработка поперечного шпагата и достопримечательности северной части Ольхона
6 день

Окончание тура

Завершим тур утренней практикой, направленной на проработку тазобедренного сустава. Позавтракав, отправимся в Иркутск. Ориентировочно прибудем в город до 17:00.

До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет110 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды на КБЖД и в этнокомплексе «Золотая орда»
  • Трансфер из/до аэропорта и по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Йога
  • Чайная церемония на Ольхоне
  • Билеты на канатную дорогу
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Баня
  • Посещения ледовой станции «Боро-Боро» - 7500 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, до 12:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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