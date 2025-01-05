Найдено 3 тура в категории « Лёд Байкала » в Иркутске, цены от 38 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Лёд Байкала»

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