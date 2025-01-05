3 дня
Новогодние праздники на Ольхоне: тур-перезагрузка
Доехать на хивусе до острова с буддийской ступой, посетить фотолокации и отведать ухи из омуля
Начало: Г. Иркутск, аэропорт, 9:30
5 янв в 09:30
38 500₽ за человека
6 дней
Наедине с Байкалом: йога-тур с обзорными экскурсиями
Установить контакт с телом во время практик и исследовать достопримечательности «Славного моря»
Начало: Аэропорт Иркутска, до 12:00
17 фев в 10:00
110 000₽ за человека
5 дней
Идеальная пара - Байкал и Новый год: праздничный тур по окрестностям «Славного моря»
Сделать подкову своими руками, прокатиться в собачьей упряжке и попробовать бурятские блюда
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00. Возможна встреча на ж/д в...
30 дек в 09:00
49 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Лёд Байкала»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Иркутске в октябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Лёд Байкала" можно забронировать 3 тура от 38 500 до 110 000.
Забронируйте тур в Иркутске на 2024 год по теме «Лёд Байкала», цены от 38500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь